أسماء بارزة ضمن "مجلس سلام غزة"... تعرف عليها

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260117/أسماء-بارزة-ضمن-مجلس-سلام-غزة-تعرف-عليها-1109330202.html
أسماء بارزة ضمن "مجلس سلام غزة"... تعرف عليها
أسماء بارزة ضمن "مجلس سلام غزة"... تعرف عليها
سبوتنيك عربي
مع دخول اتفاق غزة مرحلته الثانية، أعلنت الإدارة الأمريكية عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T08:38+0000
2026-01-17T08:42+0000
أخبار فلسطين اليوم
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945100_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_83b8a1fca560538c8527fd3f8a4b7142.jpg
ووفق ما أعلنه البيت الأبيض فجر اليوم السبت، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي.ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.حضور لافت لرأس المال العالميويثير انضمام اثنين من كبار رجال الأعمال، الأمريكي مارك روان والإسرائيلي ياكير غاباي، اهتمامًا خاصًا، نظرًا للثقل الاقتصادي الذي يمثلانه، والدور المتوقع لرأس المال والاستثمار في مقاربة "اليوم التالي" لغزة.مارك روان يُعد من أبرز الأسماء في عالم الاستثمار البديل عالميًا، فهو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Apollo Global Management"، التي تحولت خلال العقدين الماضيين إلى واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم، بأصول تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات وفق أحدث التصنيفات.ومنذ توليه قيادة الشركة في 2021، عزز روان حضورها في صفقات الاستحواذ الكبرى والأسواق الدولية، محافظًا في الوقت ذاته على صورة رجل الأعمال قليل الظهور إعلاميًا.إلى جانب نشاطه المالي، يتمتع روان بنفوذ متنامٍ في الأوساط الأكاديمية والسياسية الأميركية، مع حضور واضح في مبادرات خيرية ودعم لبرامج مرتبطة بمواجهة معاداة السامية. وتُقدَّر ثروته الشخصية، بحسب تصنيفات اقتصادية حديثة، بأكثر من ثمانية مليارات دولار.ياكير غاباي… نفوذ صامت في عقارات أوروباأما ياكير غاباي، فيُعرف بأسلوبه الهادئ وابتعاده عن الإعلام، رغم كونه أحد أبرز اللاعبين في سوق العقارات التجارية الأوروبية.فهو مساهم رئيسي في شركة "Aroundtown"، التي تمتلك واحدة من أضخم المحافظ العقارية في أوروبا، موزعة بين ألمانيا وبريطانيا وهولندا.بدأ غاباي مسيرته المهنية في القطاع العام داخل إسرائيل، حيث عمل في هيئة الأوراق المالية، قبل انتقاله إلى العمل المصرفي، وتوليه مناصب تنفيذية في بنك لئومي، غير أن تحوله الحاسم جاء مع دخوله قطاع العقارات في مطلع الألفية، مستفيدًا من تراجع الأسعار في مدن أوروبية كبرى، ليبني لاحقًا شبكة استثمارات واسعة.إدارة ميدانية ومظلة سياسيةوبحسب الترتيبات المعلنة، سيُكلَّف الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف، الذي سبق أن شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، بتمثيل المجلس التنفيذي والإشراف على التفاصيل اليومية المرتبطة بإدارة شؤون غزة.في المقابل، ستتولى لجنة فلسطينية محلية إدارة القطاع، برئاسة علي شعث، وهو مهندس ومسؤول سابق في السلطة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى إضفاء طابع مدني وإداري على المرحلة المقبلة.
https://sarabic.ae/20260116/تعيين-قائد-العمليات-الخاصة-الأمريكية-رئيسا-لـقوات-الاستقرار-في-غزة-1109324105.html
https://sarabic.ae/20260116/تشكيل-مجلس-السلام-ولجنة-إدارة-القطاع-ما-العقبات-التي-تهدد-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة؟-1109319838.html
https://sarabic.ae/20260116/مجلس-سلام-غزة-الدولي-جاهز-ما-هي-مهامه-المعقدة-وهل-ينجح-بتنفيذها؟-1109293735.html
https://sarabic.ae/20260116/أمين-عام-حزب-العمال-الأردني-تشكيل-مجلس-السلام-في-غزة-لعبة-إشغال-إقليمي-وسيكون-ألعوبة-بيد-إسرائيل-1109299471.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0d/1105945100_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d9703ade04670ed174e0c249454795a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

أسماء بارزة ضمن "مجلس سلام غزة"... تعرف عليها

08:38 GMT 17.01.2026 (تم التحديث: 08:42 GMT 17.01.2026)
© Sputnik . Ajwad Jradatعودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
مع دخول اتفاق غزة مرحلته الثانية، أعلنت الإدارة الأمريكية عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.
ووفق ما أعلنه البيت الأبيض فجر اليوم السبت، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.
ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
Special Operations Command Korea service members conduct close quarters battle training with their Republic of Korea Special Warfare Command counterparts at Kunsan Air Force Base, South Korea, Nov. 11, 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
تعيين قائد العمليات الخاصة الأمريكية رئيسا لـ"قوات الاستقرار" في غزة
أمس, 22:54 GMT
كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي.
ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة القطاع.. ما العقبات التي تهدد المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟
أمس, 19:33 GMT

حضور لافت لرأس المال العالمي

ويثير انضمام اثنين من كبار رجال الأعمال، الأمريكي مارك روان والإسرائيلي ياكير غاباي، اهتمامًا خاصًا، نظرًا للثقل الاقتصادي الذي يمثلانه، والدور المتوقع لرأس المال والاستثمار في مقاربة "اليوم التالي" لغزة.
مارك روان يُعد من أبرز الأسماء في عالم الاستثمار البديل عالميًا، فهو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Apollo Global Management"، التي تحولت خلال العقدين الماضيين إلى واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم، بأصول تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات وفق أحدث التصنيفات.
مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
"مجلس سلام غزة" الدولي جاهز... ما هي مهامه المعقدة وهل ينجح بتنفيذها؟
أمس, 06:58 GMT
ومنذ توليه قيادة الشركة في 2021، عزز روان حضورها في صفقات الاستحواذ الكبرى والأسواق الدولية، محافظًا في الوقت ذاته على صورة رجل الأعمال قليل الظهور إعلاميًا.
إلى جانب نشاطه المالي، يتمتع روان بنفوذ متنامٍ في الأوساط الأكاديمية والسياسية الأميركية، مع حضور واضح في مبادرات خيرية ودعم لبرامج مرتبطة بمواجهة معاداة السامية. وتُقدَّر ثروته الشخصية، بحسب تصنيفات اقتصادية حديثة، بأكثر من ثمانية مليارات دولار.

ياكير غاباي… نفوذ صامت في عقارات أوروبا

أما ياكير غاباي، فيُعرف بأسلوبه الهادئ وابتعاده عن الإعلام، رغم كونه أحد أبرز اللاعبين في سوق العقارات التجارية الأوروبية.
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
أمين عام حزب العمال الأردني: تشكيل "مجلس السلام" في غزة لعبة إشغال إقليمي وسيكون ألعوبة بيد إسرائيل
أمس, 09:19 GMT
فهو مساهم رئيسي في شركة "Aroundtown"، التي تمتلك واحدة من أضخم المحافظ العقارية في أوروبا، موزعة بين ألمانيا وبريطانيا وهولندا.
بدأ غاباي مسيرته المهنية في القطاع العام داخل إسرائيل، حيث عمل في هيئة الأوراق المالية، قبل انتقاله إلى العمل المصرفي، وتوليه مناصب تنفيذية في بنك لئومي، غير أن تحوله الحاسم جاء مع دخوله قطاع العقارات في مطلع الألفية، مستفيدًا من تراجع الأسعار في مدن أوروبية كبرى، ليبني لاحقًا شبكة استثمارات واسعة.
وينتمي غاباي إلى عائلة ذات حضور مؤسسي في إسرائيل، إذ شغل والده مناصب عليا في وزارة العدل والخدمة المدنية، بينما تقلدت والدته مواقع قيادية في النيابة العامة. وتُقدَّر ثروته بنحو أربعة مليارات دولار وفق أحدث تصنيفات اقتصادية.

إدارة ميدانية ومظلة سياسية

وبحسب الترتيبات المعلنة، سيُكلَّف الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف، الذي سبق أن شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، بتمثيل المجلس التنفيذي والإشراف على التفاصيل اليومية المرتبطة بإدارة شؤون غزة.
في المقابل، ستتولى لجنة فلسطينية محلية إدارة القطاع، برئاسة علي شعث، وهو مهندس ومسؤول سابق في السلطة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى إضفاء طابع مدني وإداري على المرحلة المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала