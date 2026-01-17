https://sarabic.ae/20260117/أسماء-بارزة-ضمن-مجلس-سلام-غزة-تعرف-عليها-1109330202.html

أسماء بارزة ضمن "مجلس سلام غزة"... تعرف عليها

مع دخول اتفاق غزة مرحلته الثانية، أعلنت الإدارة الأمريكية عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

ووفق ما أعلنه البيت الأبيض فجر اليوم السبت، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي.ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.حضور لافت لرأس المال العالميويثير انضمام اثنين من كبار رجال الأعمال، الأمريكي مارك روان والإسرائيلي ياكير غاباي، اهتمامًا خاصًا، نظرًا للثقل الاقتصادي الذي يمثلانه، والدور المتوقع لرأس المال والاستثمار في مقاربة "اليوم التالي" لغزة.مارك روان يُعد من أبرز الأسماء في عالم الاستثمار البديل عالميًا، فهو الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Apollo Global Management"، التي تحولت خلال العقدين الماضيين إلى واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية في العالم، بأصول تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات وفق أحدث التصنيفات.ومنذ توليه قيادة الشركة في 2021، عزز روان حضورها في صفقات الاستحواذ الكبرى والأسواق الدولية، محافظًا في الوقت ذاته على صورة رجل الأعمال قليل الظهور إعلاميًا.إلى جانب نشاطه المالي، يتمتع روان بنفوذ متنامٍ في الأوساط الأكاديمية والسياسية الأميركية، مع حضور واضح في مبادرات خيرية ودعم لبرامج مرتبطة بمواجهة معاداة السامية. وتُقدَّر ثروته الشخصية، بحسب تصنيفات اقتصادية حديثة، بأكثر من ثمانية مليارات دولار.ياكير غاباي… نفوذ صامت في عقارات أوروباأما ياكير غاباي، فيُعرف بأسلوبه الهادئ وابتعاده عن الإعلام، رغم كونه أحد أبرز اللاعبين في سوق العقارات التجارية الأوروبية.فهو مساهم رئيسي في شركة "Aroundtown"، التي تمتلك واحدة من أضخم المحافظ العقارية في أوروبا، موزعة بين ألمانيا وبريطانيا وهولندا.بدأ غاباي مسيرته المهنية في القطاع العام داخل إسرائيل، حيث عمل في هيئة الأوراق المالية، قبل انتقاله إلى العمل المصرفي، وتوليه مناصب تنفيذية في بنك لئومي، غير أن تحوله الحاسم جاء مع دخوله قطاع العقارات في مطلع الألفية، مستفيدًا من تراجع الأسعار في مدن أوروبية كبرى، ليبني لاحقًا شبكة استثمارات واسعة.إدارة ميدانية ومظلة سياسيةوبحسب الترتيبات المعلنة، سيُكلَّف الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف، الذي سبق أن شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، بتمثيل المجلس التنفيذي والإشراف على التفاصيل اليومية المرتبطة بإدارة شؤون غزة.في المقابل، ستتولى لجنة فلسطينية محلية إدارة القطاع، برئاسة علي شعث، وهو مهندس ومسؤول سابق في السلطة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى إضفاء طابع مدني وإداري على المرحلة المقبلة.

