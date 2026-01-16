تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة القطاع.. ما العقبات التي تهدد المرحلة الثانية من اتفاق غزة؟

عربي
ومع موافقة إسرائيل مبدئيا على هذه الخطوة تحت الضغط الأمريكي، ما زال تعنت حكومة نتنياهو قائمًا، حيث تصر على التواجد في الخط الأصفر، والسيطرة على المعابر، في خطوة يراها مراقبون بـ "الخطيرة"، والتي يمكن أن تنسف الاتفاق برمته.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الإعلان عن أعضاء المجلس سيتم قريبًا. وأضاف: "أؤكد لكم أنه أعظم وأعرق مجلس تم تشكيله على الإطلاق، في أي زمان ومكان". مؤشر إيجابي وعوائق محتملةقال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، خليل أبو كرش: "إن البدء في تشكيل اللجنة والمباشرة في المرحلة الثانية يمثل خطوة محورية ومؤشرا هاما على الانتقال الفعلي من المرحلة الأولى، وبدء ترتيب اللجان المتخصصة سواء ما يتعلق بمجلس السلام العالمي أو لجنة التكنوقراط الفلسطينية".وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن "هناك جملة من المعيقات التي قد تعترض عمل هذه اللجنة، وفي مقدمتها المعيق الإسرائيلي، حيث تشترط إسرائيل عدم الانسحاب من الخط الأصفر، وهو ما يتعارض مع البنود الواردة في المرحلة الثانية"، مشيرا إلى "أن تحكم إسرائيل الكامل في المعابر سيجعل من قدرة اللجنة محدودة جدا في حال عدم وجود تعاون إسرائيلي حقيقي، وقد يكون التحكم في إدخال المساعدات والمواد الإغاثية سببا في فشل اللجنة إذا ما استمرت العرقلة الإسرائيلية".كما أوضح أبو كرش أن "استمرار حركة حماس في الحكم يمثل عائقا ثانيا، واصفا مواقف الحركة الحالية بالضبابية وغير الواضحة فيما يتعلق بالتخلي عن السلاح أو التوجه نحو تشكيل حكومة ظل، مشيرا إلى أن إسرائيل تضع اشتراطات صارمة بربط أي تقدم في الخطوات بنزع السلاح، وهو ما يعيق عمل اللجنة رغم أنها غير مكلفة أساسا بملف السلاح، لكن التداخل بين هذه الملفات يفرض نفسه على أرض الواقع".وحذر أبو كرش من "وجود فجوات في الخطة الأمريكية، لاسيما ما يتعلق بغياب الجداول الزمنية الواضحة وتحديد الصلاحيات"، معتبرا أن "هذه الفجوات قد تُستغل من الأطراف المختلفة لإفشال الاتفاق، وأن الفشل في سد هذه الثغرات قد يعيد المشهد إلى مربع الحرب أو يبقي الأمور على حالها المتأزم، وهو واقع اعتبره غير محتمل بالنسبة للمدنيين في قطاع غزة".سيطرة إسرائيليةبدوره أكد مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، ثائر أبو عطيوي، أن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى لوضع عراقيل جديدة أمام اللجنة الإدارية لقطاع غزة عقب الإعلان الرسمي عنها"، مشيرا إلى أن "هذه المعوقات تستهدف تحجيم دور اللجنة ومنع تنفيذ برامجها الإغاثية والمشاريع المتعلقة باحتياجات السكان، خاصة تلك التي تعتمد على المعابر والمنافذ الإنسانية".وقال مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات: إن "حكومة الاحتلال قد تلجأ مجددا إلى اشتراط نزع سلاح حركة حماس كعقبة أمام مباشرة اللجنة لعملها الميداني"، مبينا أن "تشكيل هذه اللجنة يتزامن مع ترتيبات البدء في المرحلة الثانية من خطة ترامب ذات البنود العشرين، والتي تهدف بشكل أساسي إلى النهوض بالواقع الإنساني لسكان القطاع وتوفير مساكن جاهزة للنازحين تمهيدا لانطلاق عملية إعادة الإعمار الشاملة".وأضاف أبو عطيوي أن "نجاح هذه الخطوات في ظل التصعيد العسكري المستمر يظل مرهونًا بجدية الوسيط الأمريكي المشرف على تنفيذ الخطة، مطالبا إياه بضرورة الضغط الفعلي على إسرائيل لتهيئة الأجواء وضمان الاستقرار والهدوء اللازمين لانطلاق عمل اللجنة والدخول الفوري في المرحلة الانتقالية".وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وأشارت وسائل إعلام إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعطل بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار.
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
حصري
مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكيل مجلس السلام، ولجنة إدارة القطاع من التكنوقراط، بات الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ واقعًا ملموسا، يبعث الأمل في نفوس الفلسطينيين.
ومع موافقة إسرائيل مبدئيا على هذه الخطوة تحت الضغط الأمريكي، ما زال تعنت حكومة نتنياهو قائمًا، حيث تصر على التواجد في الخط الأصفر، والسيطرة على المعابر، في خطوة يراها مراقبون بـ "الخطيرة"، والتي يمكن أن تنسف الاتفاق برمته.
وأكد الخبراء أن الوصول إلى هذه النقطة مؤشر مهم، لكنهم أوضحوا بأن هناك الكثير من العراقيل أمام عمل اللجنة، في مقدمتها إسرائيل، والتي قد تعرقل مهامها وتمنع وصول المساعدات الإنسانية.
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
أمين عام حزب العمال الأردني: تشكيل "مجلس السلام" في غزة لعبة إشغال إقليمي وسيكون ألعوبة بيد إسرائيل
09:19 GMT
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عن تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الإعلان عن أعضاء المجلس سيتم قريبًا.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن عن تشكيل مجلس السلام (بشأن قطاع غزة) سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس قريبًا".
وأضاف: "أؤكد لكم أنه أعظم وأعرق مجلس تم تشكيله على الإطلاق، في أي زمان ومكان".
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
مسؤول أممي: إزالة أنقاض غزة تحتاج 7 سنوات
13:53 GMT

مؤشر إيجابي وعوائق محتملة

قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية، خليل أبو كرش: "إن البدء في تشكيل اللجنة والمباشرة في المرحلة الثانية يمثل خطوة محورية ومؤشرا هاما على الانتقال الفعلي من المرحلة الأولى، وبدء ترتيب اللجان المتخصصة سواء ما يتعلق بمجلس السلام العالمي أو لجنة التكنوقراط الفلسطينية".
واعتبر في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "هذا التطور يعد مؤشرا إيجابيا يسهم في إبعاد شبح الحرب بشكل تدريجي، ويؤكد استمرار الزخم الأمريكي والدولي والإقليمي للدفع بالمشهد نحو نهايته من خلال تنفيذ بنود الاتفاقية وصولاً إلى مرحلة إعادة الإعمار والبناء، وهو ما يعتبر أمرا مريحا للمواطنين في قطاع غزة الذين يتطلعون للاستقرار".
وأضاف الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن "هناك جملة من المعيقات التي قد تعترض عمل هذه اللجنة، وفي مقدمتها المعيق الإسرائيلي، حيث تشترط إسرائيل عدم الانسحاب من الخط الأصفر، وهو ما يتعارض مع البنود الواردة في المرحلة الثانية"، مشيرا إلى "أن تحكم إسرائيل الكامل في المعابر سيجعل من قدرة اللجنة محدودة جدا في حال عدم وجود تعاون إسرائيلي حقيقي، وقد يكون التحكم في إدخال المساعدات والمواد الإغاثية سببا في فشل اللجنة إذا ما استمرت العرقلة الإسرائيلية".
مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
"مجلس سلام غزة" الدولي جاهز... ما هي مهامه المعقدة وهل ينجح بتنفيذها؟
06:58 GMT
كما أوضح أبو كرش أن "استمرار حركة حماس في الحكم يمثل عائقا ثانيا، واصفا مواقف الحركة الحالية بالضبابية وغير الواضحة فيما يتعلق بالتخلي عن السلاح أو التوجه نحو تشكيل حكومة ظل، مشيرا إلى أن إسرائيل تضع اشتراطات صارمة بربط أي تقدم في الخطوات بنزع السلاح، وهو ما يعيق عمل اللجنة رغم أنها غير مكلفة أساسا بملف السلاح، لكن التداخل بين هذه الملفات يفرض نفسه على أرض الواقع".
ولفت إلى أن "الضغط الأمريكي الممارس على إسرائيل قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تراجعها عن بعض مواقفها المتصلبة والانخراط بشكل أكبر في تفاصيل المرحلة الثانية، داعيا إلى فهم التصريحات الإسرائيلية الحالية في سياق المزايدات الانتخابية الداخلية التي غالبا ما تكون على حساب غزة والفلسطينيين"، مؤكدا ضرورة قراءتها في إطارها الانتخابي وليس ضمن السياق الإقليمي والدولي فقط.
وحذر أبو كرش من "وجود فجوات في الخطة الأمريكية، لاسيما ما يتعلق بغياب الجداول الزمنية الواضحة وتحديد الصلاحيات"، معتبرا أن "هذه الفجوات قد تُستغل من الأطراف المختلفة لإفشال الاتفاق، وأن الفشل في سد هذه الثغرات قد يعيد المشهد إلى مربع الحرب أو يبقي الأمور على حالها المتأزم، وهو واقع اعتبره غير محتمل بالنسبة للمدنيين في قطاع غزة".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
ترامب: دخلنا رسميا المرحلة التالية من "خطة غزة للسلام" المكونة من 20 نقطة
01:07 GMT

سيطرة إسرائيلية

بدوره أكد مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، ثائر أبو عطيوي، أن "الاحتلال الإسرائيلي يسعى لوضع عراقيل جديدة أمام اللجنة الإدارية لقطاع غزة عقب الإعلان الرسمي عنها"، مشيرا إلى أن "هذه المعوقات تستهدف تحجيم دور اللجنة ومنع تنفيذ برامجها الإغاثية والمشاريع المتعلقة باحتياجات السكان، خاصة تلك التي تعتمد على المعابر والمنافذ الإنسانية".
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يصر الاحتلال على إبقاء سيطرته الكاملة على كافة المنافذ، لاسيما معبر رفح البري الذي يرفض فتحه إلا باستلام جثامين الأسرى الإسرائيليين، فضلا عن احتمالية ممارسة سياسة المنع ضد أعضاء اللجنة وتقييد حركتهم من وإلى القطاع تحت حجج واهية، وهو ما يهدد قدرة اللجنة على أداء مهامها في مهدها.
وقال مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات: إن "حكومة الاحتلال قد تلجأ مجددا إلى اشتراط نزع سلاح حركة حماس كعقبة أمام مباشرة اللجنة لعملها الميداني"، مبينا أن "تشكيل هذه اللجنة يتزامن مع ترتيبات البدء في المرحلة الثانية من خطة ترامب ذات البنود العشرين، والتي تهدف بشكل أساسي إلى النهوض بالواقع الإنساني لسكان القطاع وتوفير مساكن جاهزة للنازحين تمهيدا لانطلاق عملية إعادة الإعمار الشاملة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
ترامب يعلن عن تشكيل "مجلس السلام" في غزة
أمس, 23:38 GMT
وأضاف أبو عطيوي أن "نجاح هذه الخطوات في ظل التصعيد العسكري المستمر يظل مرهونًا بجدية الوسيط الأمريكي المشرف على تنفيذ الخطة، مطالبا إياه بضرورة الضغط الفعلي على إسرائيل لتهيئة الأجواء وضمان الاستقرار والهدوء اللازمين لانطلاق عمل اللجنة والدخول الفوري في المرحلة الانتقالية".
وعلى صعيد الجبهة الداخلية، أشار أبو عطيوي إلى أن "الخلافات الفلسطينية حول تشكيل اللجنة وأسمائها وصلاحياتها، قد تم تجاوزها بالكامل بفضل حالة التوافق التي نتجت عن اجتماع الفصائل الأخير في القاهرة"، مشيرا إلى أن "كافة القوى الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة حماس، أعلنت ترحيبها وموافقتها الرسمية على اللجنة وتفاصيل عملها، مما يمنحها غطاءً وطنيا لمواجهة التحديات القادمة".
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
"حماس": قصف إسرائيل منزل عائلة الحولي وسط غزة يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار
أمس, 19:09 GMT

وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعطل بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار.
