https://sarabic.ae/20260115/حماس-قصف-إسرائيل-منزل-عائلة-الحولي-وسط-غزة-يعد-خرقا-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-1109282715.html

"حماس": قصف إسرائيل منزل عائلة الحولي وسط غزة يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار

"حماس": قصف إسرائيل منزل عائلة الحولي وسط غزة يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار

سبوتنيك عربي

أكدت حركة "حماس" الفلسطينية أن القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزل عائلة القيادي في "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس"، محمد الحولي، في دير البلح وسط قطاع... 15.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-15T19:09+0000

2026-01-15T19:09+0000

2026-01-15T19:09+0000

غزة

قطاع غزة

حركة حماس

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108653808_0:169:1626:1084_1920x0_80_0_0_25b0eaf20018eb25de55a7d5b4ee70ba.jpg

وقالت حركة "حماس" في بيان، اليوم الخميس: "جريمة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني المجرم مساء اليوم، بقصف منزل لعائلة الحولي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين. هذه الجريمة البشعة، إلى جانب الاستهدافات المتكررة بحق أبناء شعبنا في مختلف مناطق قطاع غزة، تُشكّل خرقاً فاضحاً ومتكرراً لاتفاق وقف إطلاق النار".وشددت الحركة على "ضرورة إلزام العدو المجرم باتفاق وقف إطلاق النار وتطبيق جميع بنوده، بما في ذلك الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق؛ الأمر الذي يستدعي إدانة هذه الجريمة وسائر الجرائم الأخرى، والتحرك الفاعل من الوسطاء لإلزام الاحتلال باحترام الاتفاق وعدم السماح له بتعطيله".جاء ذلك في بيان مشترك، شدد فيه الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولا إلى تحقيق سلام مستدام، يمكن بعده بدء إعادة إعمار قطاع غزة.وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "اليوم، نيابة عن الرئيس (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من الخطة المكونة من 20 بندًا لإنهاء الصراع في غزة، والانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار".

https://sarabic.ae/20260115/إطلاق-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-وتشكيل-لجنة-إدارة-القطاع-ما-المأمول-والمتوقع؟--1109264476.html

https://sarabic.ae/20260115/قيادي-بمنظمة-التحرير-لـسبوتنيك-لجنة-غزة-فرضت-بالإرغام-والصيغة-الفلسطينية-العربية-أكثر-نضجا-1109280472.html

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي