إطلاق المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. ما المأمول والمتوقع؟

بث مباشر... بوتين يتسلم أوراق اعتماد سفراء أجانب في روسيا
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
جاء ذلك في بيان مشترك، شدد فيه الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام، يمكن بعده بدء إعادة إعمار قطاع غزة.وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل خطة ترامب، ودعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية "الانتقالية" لإدارة قطاع غزة.وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قد أعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع في غزة، المكوّنة من 20 بندًا، و"الانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار".وأشار إلى أنه "حتى الآن لم يتم حسم مسألة "حماس" رغم نص اتفاق شرم الشيخ على تجميد سلاح الحركة أو نزعه"، مبيّنًا أنه "لا توجد تفاصيل واضحة أو آليات معروفة لتنفيذ هذه المسألة، وكذلك الغموض نفسه يشمل لجنة إدارة قطاع غزة، التي هي لجنة ذات مهمات إنسانية بلا سلطة ولا سلاح ولا صلاحيات".وذكر أن "المرحلة الثانية تعني انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الشرقية في قطاع غزة إلى خطوط الحدود، مما سيمكّن النازحين من التوجه إلى منازلهم المدمرة، التي كانت تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وهي تشكل ما نسبته أكثر من خمسين بالمئة من إجمالي مساحة القطاع"، لافتًا إلى أن "المرحلة الثانية تعني أيضًا دخول مزيد من المساعدات الإنسانية".
إطلاق المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. ما المأمول والمتوقع؟

رحّبت مصر وقطر وتركيا، تشكيل لجنة الـ"تكنوقراط" الفلسطينية، التي ستتولى إدارة قطاع غزة، برئاسة علي عبد الحميد شعث.
جاء ذلك في بيان مشترك، شدد فيه الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام، يمكن بعده بدء إعادة إعمار قطاع غزة.
وفي وقت سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل خطة ترامب، ودعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية "الانتقالية" لإدارة قطاع غزة.
وكان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، قد أعلن عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع في غزة، المكوّنة من 20 بندًا، و"الانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار".

في هذا الملف، قال مدير تحرير جريدة "الأهرام"، أشرف أبو الهول، إن "الإعلان قد يكون فارغًا وبلا معنى إذا لم يحدث تطور على الأرض فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع".

وأشار إلى أنه "حتى الآن لم يتم حسم مسألة "حماس" رغم نص اتفاق شرم الشيخ على تجميد سلاح الحركة أو نزعه"، مبيّنًا أنه "لا توجد تفاصيل واضحة أو آليات معروفة لتنفيذ هذه المسألة، وكذلك الغموض نفسه يشمل لجنة إدارة قطاع غزة، التي هي لجنة ذات مهمات إنسانية بلا سلطة ولا سلاح ولا صلاحيات".

من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني د. طلال أبو ركبة، أن "الإعلان بالنسبة للمواطن الغزّي يعطي بشائر الانتهاء من جزء من المعاناة المستمرة بسبب حرب الإبادة".

وذكر أن "المرحلة الثانية تعني انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المناطق الشرقية في قطاع غزة إلى خطوط الحدود، مما سيمكّن النازحين من التوجه إلى منازلهم المدمرة، التي كانت تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، وهي تشكل ما نسبته أكثر من خمسين بالمئة من إجمالي مساحة القطاع"، لافتًا إلى أن "المرحلة الثانية تعني أيضًا دخول مزيد من المساعدات الإنسانية".
