ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:42 GMT
17 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
12:30 GMT
30 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
17:03 GMT
19 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
17:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
17:52 GMT
8 د
بلا قيود
ما هي طبيعة التدخل الروسي في حال جربت واشنطن إعلان الحرب على إيران؟
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
غولدن غلوب: هل يرسم ملامح سباق غير تقليدي نحو الأوسكار
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة يفوز في جدة.. هل حسم ميسي قرار المشاركة في كأس العالم؟
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
ترامب يدرس خيارات الحرب ضد طهران... ما المتوقع؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
17:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: القضاء الإسرائيلي فيما يخص الفلسطينيين لا يعتبر عادلا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: المنخفض الجوي كشف هشاشة و صعوبة الأوضاع الإنسانية في غزة
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260114/ويتكوف-يعلن-إطلاق-المرحلة-الثانية-من-خطة-ترامب-لإنهاء-الصراع-في-غزة--1109240987.html
ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة
ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الصراع في غزة. 14.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-14T16:50+0000
2026-01-14T17:02+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934331_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f01709d48018dd37a0fd054c53d6744.jpg
وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "اليوم، نيابة عن الرئيس (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من الخطة المكونة من 20 بندًا لإنهاء الصراع في غزة، والانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار".وتابع: "ننتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي على الفور وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة، وممتنون لمصر وتركيا وقطر على جهود الوساطة التي جعلت كل التقدم المحرز حتى الآن ممكنا".وفي وقت سابق من اليوم، عقد عدد من الفصائل الفلسطينية اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة لبحث توحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية والتحرك نحو بدء استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.جاء ذلك بدعوة من مصر لاستكمال جهودها مع قطر وتركيا لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب بيان للفصائل الفلسطينية وصل "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأربعاء.ولفت البيان إلى أن الفصائل اتفقت على دعوة "مجلس السلام" بالتنسيق مع الوسطاء "للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وفتح المعابر وإدخال المساعدات اللازمة لكافة أنحاء القطاع".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
https://sarabic.ae/20260114/واشنطن-تستعد-لتشكيل-لجنة-تكنوقراط-لإدارة-غزة-وشعث-مرشح-لرئاستها-1109217469.html
https://sarabic.ae/20260114/الفصائل-الفلسطينية-تدعو-مجلس-السلام-للضغط-على-إسرائيل-لوقف-عدوانها-1109240461.html
https://sarabic.ae/20260114/جامعة-الدول-العربية-إسرائيل-تماطل-من-أجل-تثبيت-الوضع-القائم-وتجنب-الانسحاب-من-قطاع-غزة-1109233627.html
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/0a/1106934331_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_591260ebcfe9be626d4463bb98c7efa2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة

16:50 GMT 14.01.2026 (تم التحديث: 17:02 GMT 14.01.2026)
© Sputnik . Ajwad Jradatعائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الصراع في غزة.
وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "اليوم، نيابة عن الرئيس (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من الخطة المكونة من 20 بندًا لإنهاء الصراع في غزة، والانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار".

وأضاف: "المرحلة الثانية ترسخ إدارة تكنوقراط فلسطينية انتقالية في غزة وتبدأ عملية نزع السلاح بالكامل وإعادة الإعمار، والولايات المتحدة تتوقع من حماس الوفاء الكامل بالتزاماتها بما في ذلك الإعادة الفورية لجثة الرهينة الأخيرة".

في ظل أزمة المياه...عباب البحر يصبح الخيار المتاح للنازحين في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
واشنطن تستعد لتشكيل لجنة "تكنوقراط" لإدارة غزة.. وشعث مرشح لرئاستها
06:03 GMT
وتابع: "ننتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي على الفور وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة، وممتنون لمصر وتركيا وقطر على جهود الوساطة التي جعلت كل التقدم المحرز حتى الآن ممكنا".

وأكمل: "المرحلة الأولى من اتفاق غزة شهدت تقديم مساعدات إنسانية تاريخية والحفاظ على وقف إطلاق النار".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد عدد من الفصائل الفلسطينية اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة لبحث توحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية والتحرك نحو بدء استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
الفصائل الفلسطينية تدعو "مجلس السلام" للضغط على إسرائيل "لوقف عدوانها"
16:58 GMT
جاء ذلك بدعوة من مصر لاستكمال جهودها مع قطر وتركيا لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب بيان للفصائل الفلسطينية وصل "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأربعاء.

وقال البيان إن الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة اتفقت على تثمين جهود الرئيس الأمريكي والوسطاء (مصر، وقطر، وتركيا) للعمل على دعم الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته بقطاع غزة.

أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
جامعة الدول العربية: إسرائيل تماطل من أجل تثبيت الوضع القائم وتجنب الانسحاب من قطاع غزة
13:39 GMT
ولفت البيان إلى أن الفصائل اتفقت على دعوة "مجلس السلام" بالتنسيق مع الوسطاء "للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وفتح المعابر وإدخال المساعدات اللازمة لكافة أنحاء القطاع".

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة دعما للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала