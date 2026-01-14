https://sarabic.ae/20260114/ويتكوف-يعلن-إطلاق-المرحلة-الثانية-من-خطة-ترامب-لإنهاء-الصراع-في-غزة--1109240987.html

ويتكوف يعلن إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الصراع في غزة

أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الصراع في غزة. 14.01.2026, سبوتنيك عربي

وكتب ويتكوف على منصة "إكس": "اليوم، نيابة عن الرئيس (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، نعلن إطلاق المرحلة الثانية من الخطة المكونة من 20 بندًا لإنهاء الصراع في غزة، والانتقال من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار".وتابع: "ننتظر من حماس إعادة جثمان الرهينة المتبقي على الفور وإلا سيترتب على ذلك عواقب وخيمة، وممتنون لمصر وتركيا وقطر على جهود الوساطة التي جعلت كل التقدم المحرز حتى الآن ممكنا".وفي وقت سابق من اليوم، عقد عدد من الفصائل الفلسطينية اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة لبحث توحيد الرؤية الوطنية الفلسطينية والتحرك نحو بدء استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.جاء ذلك بدعوة من مصر لاستكمال جهودها مع قطر وتركيا لاستكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ضمن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسب بيان للفصائل الفلسطينية وصل "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الأربعاء.ولفت البيان إلى أن الفصائل اتفقت على دعوة "مجلس السلام" بالتنسيق مع الوسطاء "للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني وفتح المعابر وإدخال المساعدات اللازمة لكافة أنحاء القطاع".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

