إسرائيل تحدد شرطا للانسحاب من "الخط الأصفر" في غزة

إسرائيل تحدد شرطا للانسحاب من "الخط الأصفر" في غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل قد وضعت شرطا للانسحاب من "الخط الأصفر" في قطاع غزة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب في هذه المرحلة مما يعرف بـ"الخط الأصفر" في غزة، قبل إحراز تقدم في ملف نزع سلاح حركة "حماس".وشددت القناة الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني على أنه "لا توجد نية في هذه المرحلة للانسحاب من الخط الأصفر شرقا، حتى يتم إحراز تقدم في كل ما يتعلق بتجريد حماس من أسلحتها".ويوم أمس الأربعاء، أعلنت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة، التزامها الكامل بمواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وباقي مراحل "خطة ترامب"، ودعم جهود الوسطاء في تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية "الانتقالية" لإدارة قطاع غزة.كما أعلن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنهاء الصراع في غزة.وأضاف: "المرحلة الثانية ترسّخ إدارة تكنوقراط فلسطينية انتقالية في غزة، وتبدأ عملية نزع السلاح بالكامل وإعادة الإعمار، والولايات المتحدة تتوقع من "حماس" الوفاء الكامل بالتزاماتها بما في ذلك الإعادة الفورية لجثة الرهينة الأخيرة".وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة دعما للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب.

قطاع غزة

