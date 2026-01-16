https://sarabic.ae/20260116/ترامب-دخلنا-رسميا-المرحلة-التالية-من-خطة-غزة-للسلام-المكونة-من-20-نقطة-1109290277.html

ترامب: دخلنا رسميا المرحلة التالية من "خطة غزة للسلام" المكونة من 20 نقطة

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه يدعم الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية المنوط بها إدارة قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المرحلة التالية لإدارة القطاع...

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "كما أعلن ستيف ويتكوف، فقد دخلنا رسميًا المرحلة التالية من خطة غزة للسلام ذات النقاط العشرين! منذ وقف إطلاق النار، ساعد فريقي في إيصال مستويات قياسية من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لتصل إلى المدنيين بسرعة ونطاق غير مسبوقين.وأضاف: "حتى الأمم المتحدة أقرت بهذا الإنجاز غير المسبوق. وقد مهدت هذه النتائج الطريق لهذه المرحلة التالية. بصفتي رئيسًا لمجلس السلام، أدعم الحكومة التكنوقراطية الفلسطينية المعينة حديثًا، وهي اللجنة الوطنية لإدارة غزة، بدعم من الممثل السامي للمجلس، لإدارة غزة خلال المرحلة الانتقالية".وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، عن تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أعضاء المجلس سيتم قريبًا.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن عن تشكيل مجلس السلام (بشأن قطاع غزة) سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس قريبًا".وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.وأشارت وسائل إعلام إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعطل بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار.من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن مستقبل تنفيذ "خطة السلام"، التي طرحها ترامب بشأن النزاع في قطاع غزة، لا يزال موضع تساؤل، في ظل تصريحات كل من إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حول انتهاك شروط هذه المبادرة.

