أمين عام حزب العمال الأردني: تشكيل "مجلس السلام" في غزة لعبة إشغال إقليمي وسيكون ألعوبة بيد إسرائيل

وفي مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك، قالت الحروب إن "موافقة إسرائيل على اللجنة والدخول إلى المرحلة الثانية، تنازل تكتيكي يهدف إلى مجموعة أهداف، منها الحفاظ على الدعم الاستراتيجي الأمريكي"، موضحةً أن "الشعوب كانت تتعاطف مع مقاومة فلسطينية تحارب احتلالا، الآن إسرائيل ستبعد حركات المقاومة من المشهد، وتستبدلها بإدارة فلسطينية تكنوقراط حكومة مؤقتة، وبذلك ينتقل الصراع إلى صراع حكومات".ورأت ضيفة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل في حال سمحت بتشكيل قوة السلام الدولية، ستمنحها الحد الأدنى من الصلاحيات الشكلية ولن يكون لديها قوة على مواجهة إسرائيل ولا منع الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومهمتها الوحيدة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية"، مضيفةً: "لو لم يكن هناك شيء أكبر قادم على الطريق لوضعت إسرائيل المزيد من العقبات والعراقيل وحالت دون تشكيل هذه اللجنة".وبيّنت الحروب أن "قصة نزع السلاح هي ملامح المشهد المقبل"، مشددة على أن "إسرائيل لا يمكن أن تسمح بتجميد وتخزين سلاح "حماس"، مضيفة: "حماس بالرغم من الموقف الضعيف من حيث الأدوات إلا أنها تتمتع بذكاء وخبرة شديدة وقدرة على فهم الإسرائيلي، لذلك ربما تنجح بالتوصل إلى صفقة أكبر، بوضع مقومات التوجه نحو مسار لإنشاء دولة فلسطينية، وهذا يتطلب دعما من الوسطاء العرب ومن دول مهمة مثل روسيا وتركيا وبعض الدول الأوروبية".

