أمين عام حزب العمال الأردني: تشكيل "مجلس السلام" في غزة لعبة إشغال إقليمي وسيكون ألعوبة بيد إسرائيل

عربي
بعد اتصاله بنتنياهو... بوتين يهاتف بيزشكيان ويواصل جهود خفض التصعيد - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260116/أمين-عام-حزب-العمال-الأردني-تشكيل-مجلس-السلام-في-غزة-لعبة-إشغال-إقليمي-وسيكون-ألعوبة-بيد-إسرائيل-1109299471.html
أمين عام حزب العمال الأردني: تشكيل "مجلس السلام" في غزة لعبة إشغال إقليمي وسيكون ألعوبة بيد إسرائيل
أمين عام حزب العمال الأردني: تشكيل "مجلس السلام" في غزة لعبة إشغال إقليمي وسيكون ألعوبة بيد إسرائيل
سبوتنيك عربي
علقت العضو السابق في البرلمان وأمين عام حزب العمال الأردني من عمّان، الدكتورة رولا الحروب، على إعلان ترامب الانتهاء من تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، وموافقة... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T09:19+0000
2026-01-16T09:20+0000
غزة
قطاع غزة
العالم
أخبار العالم الآن
حركة حماس
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107196834_15:0:1270:706_1920x0_80_0_0_037e609280e177f00b315d59898eed11.jpg
وفي مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك، قالت الحروب إن "موافقة إسرائيل على اللجنة والدخول إلى المرحلة الثانية، تنازل تكتيكي يهدف إلى مجموعة أهداف، منها الحفاظ على الدعم الاستراتيجي الأمريكي"، موضحةً أن "الشعوب كانت تتعاطف مع مقاومة فلسطينية تحارب احتلالا، الآن إسرائيل ستبعد حركات المقاومة من المشهد، وتستبدلها بإدارة فلسطينية تكنوقراط حكومة مؤقتة، وبذلك ينتقل الصراع إلى صراع حكومات".ورأت ضيفة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل في حال سمحت بتشكيل قوة السلام الدولية، ستمنحها الحد الأدنى من الصلاحيات الشكلية ولن يكون لديها قوة على مواجهة إسرائيل ولا منع الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومهمتها الوحيدة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية"، مضيفةً: "لو لم يكن هناك شيء أكبر قادم على الطريق لوضعت إسرائيل المزيد من العقبات والعراقيل وحالت دون تشكيل هذه اللجنة".وبيّنت الحروب أن "قصة نزع السلاح هي ملامح المشهد المقبل"، مشددة على أن "إسرائيل لا يمكن أن تسمح بتجميد وتخزين سلاح "حماس"، مضيفة: "حماس بالرغم من الموقف الضعيف من حيث الأدوات إلا أنها تتمتع بذكاء وخبرة شديدة وقدرة على فهم الإسرائيلي، لذلك ربما تنجح بالتوصل إلى صفقة أكبر، بوضع مقومات التوجه نحو مسار لإنشاء دولة فلسطينية، وهذا يتطلب دعما من الوسطاء العرب ومن دول مهمة مثل روسيا وتركيا وبعض الدول الأوروبية".
https://sarabic.ae/20260116/مجلس-سلام-غزة-الدولي-جاهز-ما-هي-مهامه-المعقدة-وهل-ينجح-بتنفيذها؟-1109293735.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/11/1107196834_172:0:1113:706_1920x0_80_0_0_dd2cb5ab349622c439550fb24479f1e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, تقارير سبوتنيك, حصري
غزة, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس, تقارير سبوتنيك, حصري

أمين عام حزب العمال الأردني: تشكيل "مجلس السلام" في غزة لعبة إشغال إقليمي وسيكون ألعوبة بيد إسرائيل

09:19 GMT 16.01.2026 (تم التحديث: 09:20 GMT 16.01.2026)
© Sputnik . Ajwad Jradatمياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
حصري
علقت العضو السابق في البرلمان وأمين عام حزب العمال الأردني من عمّان، الدكتورة رولا الحروب، على إعلان ترامب الانتهاء من تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، وموافقة إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، معتبرةً أنها "لعبة إشغال إقليمي عالمي، أمني، وسياسي إنساني، في مواجهة الترتيبات الكبرى التي تجهزها الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه إيران".
وفي مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك، قالت الحروب إن "موافقة إسرائيل على اللجنة والدخول إلى المرحلة الثانية، تنازل تكتيكي يهدف إلى مجموعة أهداف، منها الحفاظ على الدعم الاستراتيجي الأمريكي"، موضحةً أن "الشعوب كانت تتعاطف مع مقاومة فلسطينية تحارب احتلالا، الآن إسرائيل ستبعد حركات المقاومة من المشهد، وتستبدلها بإدارة فلسطينية تكنوقراط حكومة مؤقتة، وبذلك ينتقل الصراع إلى صراع حكومات".

وأشارت إلى أن "اللجنة ستواجه الكثير من العقبات أولها العقبة الإسرائيلية"، مؤكدة أن "مجلس السلام سيكون ألعوبة بيد إسرائيل وليس هو من يأمر إسرائيل بل العكس، وبالتالي الإدارة الفلسطينية المؤقتة التي تأتمر من هذا المجلس، ستأتمر بشكل غير مباشر بأمر إسرائيل، أي أن الأخيرة شغلت طبقتين من الوكلاء، الأول مجلس السلام والثاني الإدارة الفلسطينية المؤقتة"، كاشفة أنه "في حال التفاهم مع حماس، سيكون هناك وكيل ثالث وهو القوات الأمنية التي ستشكل من الداخل الفلسطيني نفسه للسيطرة على الأمن".

مبادرة للتخفيف عن أطفال غزة من صدمات الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
"مجلس سلام غزة" الدولي جاهز... ما هي مهامه المعقدة وهل ينجح بتنفيذها؟
06:58 GMT
ورأت ضيفة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل في حال سمحت بتشكيل قوة السلام الدولية، ستمنحها الحد الأدنى من الصلاحيات الشكلية ولن يكون لديها قوة على مواجهة إسرائيل ولا منع الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومهمتها الوحيدة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية"، مضيفةً: "لو لم يكن هناك شيء أكبر قادم على الطريق لوضعت إسرائيل المزيد من العقبات والعراقيل وحالت دون تشكيل هذه اللجنة".

وعن كيفية تعامل "حماس" مع مجلس السلام، قالت الحروب: "حماس في موقف ضعيف، وبالتالي خياراتها ضعيفة للغاية"، مشيرة إلى "أخبار شبه مؤكدة، عن لقاء قادم بين حماس وأطراف أمريكية لبحث مسألتين ـ نزع سلاح حماس تدريجيا، بالإضافة إلى تقديم عفو ما لأفراد حماس إن وافقوا على نزع السلاح والتخلي عن إدارة قطاع غزة".

وبيّنت الحروب أن "قصة نزع السلاح هي ملامح المشهد المقبل"، مشددة على أن "إسرائيل لا يمكن أن تسمح بتجميد وتخزين سلاح "حماس"، مضيفة: "حماس بالرغم من الموقف الضعيف من حيث الأدوات إلا أنها تتمتع بذكاء وخبرة شديدة وقدرة على فهم الإسرائيلي، لذلك ربما تنجح بالتوصل إلى صفقة أكبر، بوضع مقومات التوجه نحو مسار لإنشاء دولة فلسطينية، وهذا يتطلب دعما من الوسطاء العرب ومن دول مهمة مثل روسيا وتركيا وبعض الدول الأوروبية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала