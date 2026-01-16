https://sarabic.ae/20260116/أمين-عام-حزب-العمال-الأردني-تشكيل-مجلس-السلام-في-غزة-لعبة-إشغال-إقليمي-وسيكون-ألعوبة-بيد-إسرائيل-1109299471.html
أمين عام حزب العمال الأردني: تشكيل "مجلس السلام" في غزة لعبة إشغال إقليمي وسيكون ألعوبة بيد إسرائيل
وفي مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك، قالت الحروب إن "موافقة إسرائيل على اللجنة والدخول إلى المرحلة الثانية، تنازل تكتيكي يهدف إلى مجموعة أهداف، منها الحفاظ على الدعم الاستراتيجي الأمريكي"، موضحةً أن "الشعوب كانت تتعاطف مع مقاومة فلسطينية تحارب احتلالا، الآن إسرائيل ستبعد حركات المقاومة من المشهد، وتستبدلها بإدارة فلسطينية تكنوقراط حكومة مؤقتة، وبذلك ينتقل الصراع إلى صراع حكومات".ورأت ضيفة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل في حال سمحت بتشكيل قوة السلام الدولية، ستمنحها الحد الأدنى من الصلاحيات الشكلية ولن يكون لديها قوة على مواجهة إسرائيل ولا منع الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومهمتها الوحيدة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية"، مضيفةً: "لو لم يكن هناك شيء أكبر قادم على الطريق لوضعت إسرائيل المزيد من العقبات والعراقيل وحالت دون تشكيل هذه اللجنة".وبيّنت الحروب أن "قصة نزع السلاح هي ملامح المشهد المقبل"، مشددة على أن "إسرائيل لا يمكن أن تسمح بتجميد وتخزين سلاح "حماس"، مضيفة: "حماس بالرغم من الموقف الضعيف من حيث الأدوات إلا أنها تتمتع بذكاء وخبرة شديدة وقدرة على فهم الإسرائيلي، لذلك ربما تنجح بالتوصل إلى صفقة أكبر، بوضع مقومات التوجه نحو مسار لإنشاء دولة فلسطينية، وهذا يتطلب دعما من الوسطاء العرب ومن دول مهمة مثل روسيا وتركيا وبعض الدول الأوروبية".
علقت العضو السابق في البرلمان وأمين عام حزب العمال الأردني من عمّان، الدكتورة رولا الحروب، على إعلان ترامب الانتهاء من تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، وموافقة إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، معتبرةً أنها "لعبة إشغال إقليمي عالمي، أمني، وسياسي إنساني، في مواجهة الترتيبات الكبرى التي تجهزها الولايات المتحدة وإسرائيل تجاه إيران".
وفي مداخلة لها عبر إذاعة "سبوتنيك، قالت الحروب إن "موافقة إسرائيل على اللجنة والدخول إلى المرحلة الثانية، تنازل تكتيكي يهدف إلى مجموعة أهداف، منها الحفاظ على الدعم الاستراتيجي الأمريكي"، موضحةً أن "الشعوب كانت تتعاطف مع مقاومة فلسطينية تحارب احتلالا، الآن إسرائيل ستبعد حركات المقاومة من المشهد، وتستبدلها بإدارة فلسطينية تكنوقراط حكومة مؤقتة، وبذلك ينتقل الصراع إلى صراع حكومات".
وأشارت إلى أن "اللجنة ستواجه الكثير من العقبات أولها العقبة الإسرائيلية"، مؤكدة أن "مجلس السلام سيكون ألعوبة بيد إسرائيل وليس هو من يأمر إسرائيل بل العكس، وبالتالي الإدارة الفلسطينية المؤقتة التي تأتمر من هذا المجلس، ستأتمر بشكل غير مباشر بأمر إسرائيل، أي أن الأخيرة شغلت طبقتين من الوكلاء، الأول مجلس السلام والثاني الإدارة الفلسطينية المؤقتة"، كاشفة أنه "في حال التفاهم مع حماس، سيكون هناك وكيل ثالث وهو القوات الأمنية التي ستشكل من الداخل الفلسطيني نفسه للسيطرة على الأمن".
ورأت ضيفة "سبوتنيك"، أن "إسرائيل في حال سمحت بتشكيل قوة السلام الدولية
، ستمنحها الحد الأدنى من الصلاحيات الشكلية ولن يكون لديها قوة على مواجهة إسرائيل ولا منع الاعتداءات على الشعب الفلسطيني ومهمتها الوحيدة نزع سلاح المقاومة الفلسطينية"، مضيفةً: "لو لم يكن هناك شيء أكبر قادم على الطريق لوضعت إسرائيل المزيد من العقبات والعراقيل وحالت دون تشكيل هذه اللجنة".
وعن كيفية تعامل "حماس" مع مجلس السلام، قالت الحروب: "حماس في موقف ضعيف، وبالتالي خياراتها ضعيفة للغاية"، مشيرة إلى "أخبار شبه مؤكدة، عن لقاء قادم بين حماس وأطراف أمريكية لبحث مسألتين ـ نزع سلاح حماس تدريجيا، بالإضافة إلى تقديم عفو ما لأفراد حماس إن وافقوا على نزع السلاح والتخلي عن إدارة قطاع غزة".
وبيّنت الحروب أن "قصة نزع السلاح هي ملامح المشهد المقبل"، مشددة على أن "إسرائيل لا يمكن أن تسمح بتجميد وتخزين سلاح "حماس"، مضيفة: "حماس بالرغم من الموقف الضعيف من حيث الأدوات إلا أنها تتمتع بذكاء وخبرة شديدة وقدرة على فهم الإسرائيلي، لذلك ربما تنجح بالتوصل إلى صفقة أكبر، بوضع مقومات التوجه نحو مسار لإنشاء دولة فلسطينية
، وهذا يتطلب دعما من الوسطاء العرب ومن دول مهمة مثل روسيا وتركيا وبعض الدول الأوروبية".