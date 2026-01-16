https://sarabic.ae/20260116/تعيين-قائد-العمليات-الخاصة-الأمريكية-رئيسا-لـقوات-الاستقرار-في-غزة-1109324105.html
تعيين قائد العمليات الخاصة الأمريكية رئيسا لـ"قوات الاستقرار" في غزة
تعيين قائد العمليات الخاصة الأمريكية رئيسا لـ"قوات الاستقرار" في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، عن تعيين الجنرال جاسبر جيفرز، قائد قوات العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية، رئيسا للقوات الدولية للاستقرار في قطاع... 16.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-16T22:54+0000
2026-01-16T22:54+0000
2026-01-16T22:54+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109324222_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9b24f3792a0507ab73883dfc037f544e.jpg
وقال البيت الأبيض: "لضمان الأمن، والحفاظ على السلام، وتهيئة بيئة مستقرة خالية من الإرهاب، تم تعيين اللواء جاسبر جيفرز قائدًا للقوات الدولية للاستقرار (ISF)، حيث سيقود العمليات الأمنية، ويدعم نزع السلاح الشامل، ويضمن التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار".وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي عن تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أعضاء المجلس سيتم قريبًا.وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال":وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.وأشارت وسائل إعلام إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعطل بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260116/البيت-الأبيض-يعلن-تشكيل-مجلس-السلام-لغزة-وتعيين-قائد-لقوة-الاستقرار-1109323757.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/10/1109324222_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9d67ed33c2b006f533523f6f5789c8c2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة
تعيين قائد العمليات الخاصة الأمريكية رئيسا لـ"قوات الاستقرار" في غزة
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، عن تعيين الجنرال جاسبر جيفرز، قائد قوات العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية، رئيسا للقوات الدولية للاستقرار في قطاع غزة.
وقال البيت الأبيض: "لضمان الأمن، والحفاظ على السلام، وتهيئة بيئة مستقرة خالية من الإرهاب، تم تعيين اللواء جاسبر جيفرز قائدًا للقوات الدولية للاستقرار (ISF)، حيث سيقود العمليات الأمنية، ويدعم نزع السلاح الشامل، ويضمن التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار".
وأمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي عن تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أعضاء المجلس سيتم قريبًا.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال":
"يشرفني أن أعلن عن تشكيل مجلس السلام (بشأن قطاع غزة) سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس قريبًا".
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعطل بسبب مواقف الأطراف
وتبادل الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار.