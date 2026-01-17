إعلام: إدارة ترامب قد تعتبر "مجلس السلام" بديلا عن الأمم المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
10:03 GMT
23 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
10:26 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
10:52 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
مشاركة بارزة للجناح السعودي في معرض موسكو الدولي للكتاب 2025
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الصومال تقطع علاقاتها مع الإمارات.. والجزائر تستعد لتعديل قانون الأحزاب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
17:31 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: التقدم الميداني لروسيا يعود إلى الإرث التاريخي الكبير بالانتصارات في المعارك الكبرى
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260117/إعلام-إدارة-ترامب-قد-تعتبر-مجلس-السلام-بديلا-عن-الأمم-المتحدة-1109324940.html
إعلام: إدارة ترامب قد تعتبر "مجلس السلام" بديلا عن الأمم المتحدة
إعلام: إدارة ترامب قد تعتبر "مجلس السلام" بديلا عن الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تنظر إلى "مجلس السلام" برئاسة الزعيم الأمريكي كبديل محتمل للأمم المتحدة، ويهدف المجلس... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T00:30+0000
2026-01-17T00:30+0000
ترامب
حركة حماس
منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_0:0:1836:1034_1920x0_80_0_0_a07248a81aa1452cb7aafc6bd54a5498.jpg
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن مصدر مطلع: "إدارة ترامب تعتبر 'مجلس السلام' بمثابة 'بديل محتمل للأمم المتحدة'… نوع من الهيئة غير الرسمية الموازية لحل النزاعات خارج غزة".وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس سيُعرض في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع المقبل، مع بقاء التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل المجلس غير واضحة حتى الآن.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أقر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025 قرارًا مقدمًا من الولايات المتحدة لدعم الخطة الشاملة للرئيس ترامب لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيد 13 من أصل 15 عضوًا القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتشمل خطة الولايات المتحدة إدارة دولية مؤقتة للقطاع وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، مع تفويض أمني لقوات استقرار دولية يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، بينما لم تُعلن بعد تفاصيل تشكيل هذه القوات.وتستبعد خطة ترامب أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة لحركة حماس في إدارة القطاع مستقبلًا. وأكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون مرارًا أن إسرائيل مصممة على القضاء الكامل على الحركة سياسيًا وعسكريًا.كما شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن تنفيذ الخطة السلمية مستقبلاً يظل محل تساؤل، بالنظر إلى تصريحات كل من الجانب الإسرائيلي وحركة حماس حول انتهاك شروط المبادرة.
https://sarabic.ae/20260115/ترامب-يعلن-عن-تشكيل-مجلس-السلام-في-غزة-1109289348.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/05/1107845265_130:0:1762:1224_1920x0_80_0_0_85f6263e75dcc3d3d9862af59053edbf.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, حركة حماس, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب, حركة حماس, منظمة الأمم المتحدة, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: إدارة ترامب قد تعتبر "مجلس السلام" بديلا عن الأمم المتحدة

00:30 GMT 17.01.2026
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تنظر إلى "مجلس السلام" برئاسة الزعيم الأمريكي كبديل محتمل للأمم المتحدة، ويهدف المجلس إلى حل النزاعات خارج قطاع غزة.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن مصدر مطلع: "إدارة ترامب تعتبر 'مجلس السلام' بمثابة 'بديل محتمل للأمم المتحدة'… نوع من الهيئة غير الرسمية الموازية لحل النزاعات خارج غزة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
ترامب يعلن عن تشكيل "مجلس السلام" في غزة
15 يناير, 23:38 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس سيُعرض في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع المقبل، مع بقاء التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل المجلس غير واضحة حتى الآن.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أقر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025 قرارًا مقدمًا من الولايات المتحدة لدعم الخطة الشاملة للرئيس ترامب لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيد 13 من أصل 15 عضوًا القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتشمل خطة الولايات المتحدة إدارة دولية مؤقتة للقطاع وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، مع تفويض أمني لقوات استقرار دولية يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، بينما لم تُعلن بعد تفاصيل تشكيل هذه القوات.
وتستبعد خطة ترامب أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة لحركة حماس في إدارة القطاع مستقبلًا. وأكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون مرارًا أن إسرائيل مصممة على القضاء الكامل على الحركة سياسيًا وعسكريًا.
كما شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن تنفيذ الخطة السلمية مستقبلاً يظل محل تساؤل، بالنظر إلى تصريحات كل من الجانب الإسرائيلي وحركة حماس حول انتهاك شروط المبادرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала