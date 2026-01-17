https://sarabic.ae/20260117/إعلام-إدارة-ترامب-قد-تعتبر-مجلس-السلام-بديلا-عن-الأمم-المتحدة-1109324940.html
إعلام: إدارة ترامب قد تعتبر "مجلس السلام" بديلا عن الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تنظر إلى "مجلس السلام" برئاسة الزعيم الأمريكي كبديل محتمل للأمم المتحدة، ويهدف المجلس...
2026-01-17T00:30+0000
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن مصدر مطلع: "إدارة ترامب تعتبر 'مجلس السلام' بمثابة 'بديل محتمل للأمم المتحدة'… نوع من الهيئة غير الرسمية الموازية لحل النزاعات خارج غزة".وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس سيُعرض في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع المقبل، مع بقاء التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل المجلس غير واضحة حتى الآن.وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أقر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025 قرارًا مقدمًا من الولايات المتحدة لدعم الخطة الشاملة للرئيس ترامب لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيد 13 من أصل 15 عضوًا القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتشمل خطة الولايات المتحدة إدارة دولية مؤقتة للقطاع وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، مع تفويض أمني لقوات استقرار دولية يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، بينما لم تُعلن بعد تفاصيل تشكيل هذه القوات.وتستبعد خطة ترامب أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة لحركة حماس في إدارة القطاع مستقبلًا. وأكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون مرارًا أن إسرائيل مصممة على القضاء الكامل على الحركة سياسيًا وعسكريًا.كما شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن تنفيذ الخطة السلمية مستقبلاً يظل محل تساؤل، بالنظر إلى تصريحات كل من الجانب الإسرائيلي وحركة حماس حول انتهاك شروط المبادرة.
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تنظر إلى "مجلس السلام" برئاسة الزعيم الأمريكي كبديل محتمل للأمم المتحدة، ويهدف المجلس إلى حل النزاعات خارج قطاع غزة.
وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن مصدر مطلع: "إدارة ترامب تعتبر 'مجلس السلام
' بمثابة 'بديل محتمل للأمم المتحدة'… نوع من الهيئة غير الرسمية الموازية لحل النزاعات خارج غزة".
وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس سيُعرض في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الأسبوع المقبل، مع بقاء التفاصيل المتعلقة بكيفية عمل المجلس غير واضحة حتى الآن.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أقر في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025 قرارًا مقدمًا من الولايات المتحدة لدعم الخطة الشاملة للرئيس ترامب لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيد 13 من أصل 15 عضوًا القرار، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتشمل خطة الولايات المتحدة إدارة دولية مؤقتة للقطاع وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، مع تفويض أمني لقوات استقرار دولية يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، بينما لم تُعلن بعد تفاصيل تشكيل هذه القوات.
وتستبعد خطة ترامب أي مشاركة مباشرة أو غير مباشرة لحركة حماس في إدارة القطاع مستقبلًا. وأكد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ومسؤولون إسرائيليون آخرون مرارًا أن إسرائيل مصممة على القضاء الكامل على الحركة سياسيًا وعسكريًا.
كما شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن تنفيذ الخطة السلمية مستقبلاً يظل محل تساؤل، بالنظر إلى تصريحات كل من الجانب الإسرائيلي وحركة حماس حول انتهاك شروط المبادرة.