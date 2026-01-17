https://sarabic.ae/20260117/رئيس-المخابرات-المصرية-يؤكد-حرص-مصر-على-نجاح-عمل-اللجنة-الوطنية-الفلسطينية-لإدارة-قطاع-غزة-1109338493.html

رئيس المخابرات المصرية يؤكد حرص مصر على نجاح عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

رئيس المخابرات المصرية يؤكد حرص مصر على نجاح عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

سبوتنيك عربي

استقبل رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، اليوم السبت، رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، علي شعث، في إطار التنسيق المستمر بشأن تطورات... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-17T14:04+0000

2026-01-17T14:04+0000

2026-01-17T14:04+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار فلسطين اليوم

دونالد ترامب

أخبار مصر الآن

مصر

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/15/1106236999_0:464:1596:1362_1920x0_80_0_0_1046a08e2074e46335443473f7811bbf.jpg

وأكد رئيس المخابرات المصرية، حرص مصر الكامل على إنجاح عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية، ومساندتها في تنفيذ مهامها بما يحقق الاستقرار ويخدم مصالح الشعب الفلسطيني.من جانبه، ثمّن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية الجهود الكبيرة والمواقف الثابتة للرئيس عبد الفتاح السيسي، خاصة ما يتعلق برفض تهجير الفلسطينيين والحفاظ على القضية الفلسطينية، معربًا عن الشكر والتقدير للدور المصري المحوري تجاه قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني.وأكد أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، أهمية فتح جميع المعابر للسماح بأكبر قدر من المساعدات ومواد الإعاشة والإغاثة اللازمة للفلسطينيين بقطاع غزة، مؤكدين أيضا أن أولوياتها ترتكز على تحسين الوضع الإنساني المعيشي لمواطني قطاع غزة.وأعلن البيت الأبيض، فجر اليوم السبت، أسماء أعضاء "مجلس السلام" المنوط بإدارة قطاع غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه يضم شخصيات مثل وزير الخارجية ماركو روبيو، ومبعوث ترامب ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير. وجاء في بيان البيت الأبيض: "ستتولى قيادة اللجنة الوطنية لإدارة غزة الدكتور علي شعث، وهو شخصية تكنوقراطية تحظى باحترام واسع، حيث سيشرف على استعادة الخدمات العامة الأساسية، وإعادة بناء المؤسسات المدنية، وتحقيق الاستقرار في الحياة اليومية في غزة، إلى جانب وضع الأسس لحوكمة طويلة الأمد وقابلة للاستدامة الذاتية. ويتمتع الدكتور شعث بخبرة عميقة في الإدارة العامة والتنمية الاقتصادية والتعامل الدولي، كما يُعرف بقيادته البراغماتية وفهمه الدقيق للواقع المؤسسي في غزة".وأشار البيان إلى أنه "تم تشكيل مجلس تنفيذي تأسيسي يضم قادة يتمتعون بخبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية. وقد تم تعيين الأعضاء التالية أسماؤهم: ماركو روبيو، وزير الخارجية، وستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، والسير توني بلير، ومارك روان، وأجاي بانغا، وروبرت غابرييل"، لافتا إلى أنه تم تعيين اللواء غاسبر جيفيرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة، وآرييه لايتستون وجوش غرونباوم مستشارين رفيعي المستوى لمجلس السلام، ونيكولاي ملادينوف، العضو في المجلس التنفيذي لإدارة غزة، في منصب الممثل السامي للقطاع.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.وأشارت وسائل إعلام إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعطل بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260117/ميلادينوف-نأمل-في-نهاية-الفترة-الانتقالية-أن-يتم-توحيد-غزة-والضفة-تحت-قيادة-وطنية-واحدة-1109335291.html

https://sarabic.ae/20260117/ترامب-يدعو-أردوغان-للانضمام-كعضو-مؤسس-في-مجلس-سلام-غزة-1109335787.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, دونالد ترامب, أخبار مصر الآن, مصر, العالم