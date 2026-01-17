رابطة العالم الإسلامي: السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تتولى مسؤولياتها في قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
رابطة العالم الإسلامي: السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تتولى مسؤولياتها في قطاع غزة
رابطة العالم الإسلامي: السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تتولى مسؤولياتها في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لـ"رابطة العالم الإسلامي" الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أهمية الالتزام الكامل باستحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في قطاع... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T19:06+0000
2026-01-17T19:06+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
غزة
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104416/16/1044161627_0:0:3021:1700_1920x0_80_0_0_3dd3f238430f3a2d050847fa1c26f3fa.jpg
ورحبت رابطة العالم الإسلامي بإعلان بدء المرحلة الثانية من خطة السلام، وإعلان "مجلس السلام"، إلى جانب تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، مثمنة في هذا الإطار جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة ومنع إسرائيل من ضم أراض من الضفة الغربية.وشدد العيسى، في بيان صادر اليوم السبت على صفحة الرابط على موقع "إكس"، على الضرورة الملحة للتصدي بجدية وحزم لأي خروقات قد تطال هذه المرحلة، لا سيما ما يتعلق بضمان الوصول الكافي والآمن للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.وأكد الأمين العام للرابطة أهمية دعم عودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، باعتبار ذلك خطوة محورية لتهيئة الأجواء اللازمة لإنهاء لالانطلاق نحو مسار سياسي مستدام يفضي إلى سلام دائم وشامل وعادل.وأشار العيسى إلى أن تحقيق السلام المنشود يتطلب التزاما صادقا بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الأسس الواردة في "إعلان نيويورك لحل الدولتين"، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.واختتم البيان بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل اختبارا حقيقيا لإرادة المجتمع الدولي في الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجتها جذريا، عبر خطوات عملية تحمي المدنيين وتفتح أفقا حقيقيا للسلام.وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، يوم الجمعة 16 يناير/ كانون الثاني 2026، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
https://sarabic.ae/20260117/مكتب-نتنياهو-إعلان-تشكيل-اللجنة-التنفيذية-لإدارة-غزة-لم-يتم-بالتنسيق-مع-إسرائيل-ويتعارض-مع-سياستها-1109344168.html
https://sarabic.ae/20260117/مسؤول-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-نتطلع-لبدء-المرحلة-الثانية-وانسحاب-الاحتلال-من-غزة-1109346068.html
غزة
رابطة العالم الإسلامي: السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تتولى مسؤولياتها في قطاع غزة

19:06 GMT 17.01.2026
© Photo / BARTOSZ SIEDLIKمحمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي
محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© Photo / BARTOSZ SIEDLIK
تابعنا عبر
أكد الأمين العام لـ"رابطة العالم الإسلامي" الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أهمية الالتزام الكامل باستحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة في قطاع غزة، محذرا من أي انتهاكات قد تعرقل مسارها.
ورحبت رابطة العالم الإسلامي بإعلان بدء المرحلة الثانية من خطة السلام، وإعلان "مجلس السلام"، إلى جانب تشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، مثمنة في هذا الإطار جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب على قطاع غزة ومنع إسرائيل من ضم أراض من الضفة الغربية.
وشدد العيسى، في بيان صادر اليوم السبت على صفحة الرابط على موقع "إكس"، على الضرورة الملحة للتصدي بجدية وحزم لأي خروقات قد تطال هذه المرحلة، لا سيما ما يتعلق بضمان الوصول الكافي والآمن للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في قطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
مكتب نتنياهو: إعلان تشكيل اللجنة التنفيذية لإدارة غزة لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها
17:10 GMT
وأكد الأمين العام للرابطة أهمية دعم عودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها الكاملة في قطاع غزة، باعتبار ذلك خطوة محورية لتهيئة الأجواء اللازمة لإنهاء لالانطلاق نحو مسار سياسي مستدام يفضي إلى سلام دائم وشامل وعادل.
وأشار العيسى إلى أن تحقيق السلام المنشود يتطلب التزاما صادقا بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها الأسس الواردة في "إعلان نيويورك لحل الدولتين"، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل اختبارا حقيقيا لإرادة المجتمع الدولي في الانتقال من إدارة الأزمات إلى معالجتها جذريا، عبر خطوات عملية تحمي المدنيين وتفتح أفقا حقيقيا للسلام.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مشاركته في قمة شرم الشيخ الخاص بوقف إطلاق النار في غزة وفقا لخطته - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
مسؤول فلسطيني لـ "سبوتنيك": نتطلع لبدء المرحلة الثانية وانسحاب الاحتلال من غزة
18:05 GMT
وأعلنت الإدارة الأمريكية عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، يوم الجمعة 16 يناير/ كانون الثاني 2026، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.
ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.
ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
