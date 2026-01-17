مكتب نتنياهو: إعلان تشكيل اللجنة التنفيذية لإدارة غزة لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها

عربي
وجاء في البيان الصحفي للمكتب: "لم يتم الاتفاق مع إسرائيل على تشكيل اللجنة التنفيذية لغزة، التي ترفع تقاريرها إلى مجلس السلام، وهو ما يتعارض مع سياستها. وقد وجه رئيس الوزراء وزير الخارجية بالاتصال بوزير الخارجية الأمريكي بشأن هذه المسألة".ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.في المقابل، ستتولى لجنة فلسطينية محلية إدارة القطاع، برئاسة علي شعث، وهو مهندس ومسؤول سابق في السلطة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى إضفاء طابع مدني وإداري على المرحلة المقبلة.
صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بأن الإعلان عن تشكيل اللجنة الوطنية للتنسيق لقطاع غزة لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل، وهو أمر يتعارض مع سياستها.
وجاء في البيان الصحفي للمكتب: "لم يتم الاتفاق مع إسرائيل على تشكيل اللجنة التنفيذية لغزة، التي ترفع تقاريرها إلى مجلس السلام، وهو ما يتعارض مع سياستها. وقد وجه رئيس الوزراء وزير الخارجية بالاتصال بوزير الخارجية الأمريكي بشأن هذه المسألة".

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ، أمس الجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.

عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
أسماء بارزة ضمن "مجلس سلام غزة"... تعرف عليها
08:38 GMT
ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.

ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
الأونروا: يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحرية ودون قيود
16:22 GMT
ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.

وبحسب الترتيبات المعلنة، سيُكلَّف الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف، الذي سبق أن شغل منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، بتمثيل المجلس التنفيذي والإشراف على التفاصيل اليومية المرتبطة بإدارة شؤون غزة.

في المقابل، ستتولى لجنة فلسطينية محلية إدارة القطاع، برئاسة علي شعث، وهو مهندس ومسؤول سابق في السلطة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى إضفاء طابع مدني وإداري على المرحلة المقبلة.
