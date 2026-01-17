https://sarabic.ae/20260117/الأونروا-يجب-السماح-بدخول-المساعدات-الإنسانية-لقطاع-غزة-بحرية-ودون-قيود-1109343606.html

الأونروا: يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحرية ودون قيود

الأونروا: يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحرية ودون قيود

سبوتنيك عربي

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن سكان قطاع غزة يواجهون "كارثة من صنع الإنسان"، مشيرة إلى أن كميات كبيرة من مواد... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-17T16:22+0000

2026-01-17T16:22+0000

2026-01-17T16:22+0000

غزة

قطاع غزة

منظمة الأونروا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093754108_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_67ff728c0f37a895cf53d17fcc209aca.jpg

وفي منشور على صفحتها عبر منصة "إكس"، أكدت الوكالة أنها تواصل عملها داخل غزة رغم الظروف القاسية، وأن بإمكانها توسيع نطاق جهودها الإغاثية الحيوية بشكل كبير وفوري إذا سُمح بدخول المساعدات الإنسانية بحرية ودون قيود. وحذر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، أمس الجمعة، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.ونقلت وسائل إعلام غربية، أمس الجمعة، عن دا سيلفا، أن إزالة الأنقاض في قطاع غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات.وقال عقب زيارته القطاع: "عدت للتو من غزة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، فالناس منهكون ومصدومون، ويعيشون حالة من اليأس".وحذر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، أمس الجمعة، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، عن تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أعضاء المجلس سيتم قريبًا. وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.وأشارت وسائل إعلام إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعطل بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار.

https://sarabic.ae/20260114/وقفة-غضب-أمام-أونروا-في-بيروت-رفضا-لشطب-اسم-فلسطين-من-المناهج-التعليمية-صور-وفيديو-1109227896.html

https://sarabic.ae/20260110/أونروا-أطفال-غزة-بحاجة-ماسة-للشعور-بالدفء-والتغذية-الجيدة-1109110157.html

https://sarabic.ae/20260105/أونروا-أكثر-من-12-ألف-طفل-فلسطينى-يعيشون-حالة-نزوح-قسرى-في-الضفة--1108939023.html

غزة

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, منظمة الأونروا, الولايات المتحدة الأمريكية