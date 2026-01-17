الأونروا: يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحرية ودون قيود
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن سكان قطاع غزة يواجهون "كارثة من صنع الإنسان"، مشيرة إلى أن كميات كبيرة من مواد الإيواء الضرورية – والمخصصة لمئات الآلاف من النازحين – ما زالت عالقة خارج حدود القطاع منذ أشهر بسبب استمرار السلطات الإسرائيلية في منع إدخالها.
وفي منشور على صفحتها عبر منصة "إكس"، أكدت الوكالة أنها تواصل عملها داخل غزة رغم الظروف القاسية، وأن بإمكانها توسيع نطاق جهودها الإغاثية الحيوية بشكل كبير وفوري إذا سُمح بدخول المساعدات الإنسانية بحرية ودون قيود.
وأضافت الأونروا في بيانها: "يجب أن تنتهي القيود. يجب السماح بدخول المساعدات على نطاق واسع".
وحذر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، أمس الجمعة، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام غربية، أمس الجمعة، عن دا سيلفا، أن إزالة الأنقاض في قطاع غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات.
وقال عقب زيارته القطاع: "عدت للتو من غزة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، فالناس منهكون ومصدومون، ويعيشون حالة من اليأس".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن "حجم الأنقاض في القطاع تجاوز 60 مليون طن، وهو ما يعادل حمولة نحو 3 آلاف سفينة حاويات، وكل شخص في غزة محاط بمتوسط 30 طنا من الأنقاض"، مشددا على أن "ظروف الشتاء القاسية والأمطار الغزيرة تضاعف من معاناة السكان ويأسهم، وتعافي مليوني شخص وإعادة تقديم الخدمات يتطلبان بشكل عاجل توفير مأوى آمن ووقود وإزالة الأنقاض".
وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، عن تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أعضاء المجلس سيتم قريبًا.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن عن تشكيل مجلس السلام (بشأن قطاع غزة) سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس قريبًا".
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعطل بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار.