الأونروا: يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحرية ودون قيود

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260117/الأونروا-يجب-السماح-بدخول-المساعدات-الإنسانية-لقطاع-غزة-بحرية-ودون-قيود-1109343606.html
الأونروا: يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحرية ودون قيود
الأونروا: يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحرية ودون قيود
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن سكان قطاع غزة يواجهون "كارثة من صنع الإنسان"، مشيرة إلى أن كميات كبيرة من مواد... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T16:22+0000
2026-01-17T16:22+0000
غزة
قطاع غزة
منظمة الأونروا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093754108_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_67ff728c0f37a895cf53d17fcc209aca.jpg
وفي منشور على صفحتها عبر منصة "إكس"، أكدت الوكالة أنها تواصل عملها داخل غزة رغم الظروف القاسية، وأن بإمكانها توسيع نطاق جهودها الإغاثية الحيوية بشكل كبير وفوري إذا سُمح بدخول المساعدات الإنسانية بحرية ودون قيود. وحذر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، أمس الجمعة، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.ونقلت وسائل إعلام غربية، أمس الجمعة، عن دا سيلفا، أن إزالة الأنقاض في قطاع غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات.وقال عقب زيارته القطاع: "عدت للتو من غزة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، فالناس منهكون ومصدومون، ويعيشون حالة من اليأس".وحذر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، أمس الجمعة، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، عن تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أعضاء المجلس سيتم قريبًا. وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.وأشارت وسائل إعلام إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعطل بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260114/وقفة-غضب-أمام-أونروا-في-بيروت-رفضا-لشطب-اسم-فلسطين-من-المناهج-التعليمية-صور-وفيديو-1109227896.html
https://sarabic.ae/20260110/أونروا-أطفال-غزة-بحاجة-ماسة-للشعور-بالدفء-والتغذية-الجيدة-1109110157.html
https://sarabic.ae/20260105/أونروا-أكثر-من-12-ألف-طفل-فلسطينى-يعيشون-حالة-نزوح-قسرى-في-الضفة--1108939023.html
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0e/1093754108_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_a7c9e72aa0c0275f210be8f3d00295ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, قطاع غزة, منظمة الأونروا, الولايات المتحدة الأمريكية
غزة, قطاع غزة, منظمة الأونروا, الولايات المتحدة الأمريكية

الأونروا: يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بحرية ودون قيود

16:22 GMT 17.01.2026
© AP Photoوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن سكان قطاع غزة يواجهون "كارثة من صنع الإنسان"، مشيرة إلى أن كميات كبيرة من مواد الإيواء الضرورية – والمخصصة لمئات الآلاف من النازحين – ما زالت عالقة خارج حدود القطاع منذ أشهر بسبب استمرار السلطات الإسرائيلية في منع إدخالها.
وفي منشور على صفحتها عبر منصة "إكس"، أكدت الوكالة أنها تواصل عملها داخل غزة رغم الظروف القاسية، وأن بإمكانها توسيع نطاق جهودها الإغاثية الحيوية بشكل كبير وفوري إذا سُمح بدخول المساعدات الإنسانية بحرية ودون قيود.
وقفة غضب أمام الأونروا في بيروت رفضا لشطب اسم فلسطين من المناهج التعليمية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
وقفة غضب أمام "أونروا" في بيروت رفضا لشطب اسم فلسطين من المناهج التعليمية... صور وفيديو
14 يناير, 11:36 GMT
وأضافت الأونروا في بيانها: "يجب أن تنتهي القيود. يجب السماح بدخول المساعدات على نطاق واسع".
وحذر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، أمس الجمعة، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
مياه الأمطار تغرق الخيام وتعمق معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
"أونروا": أطفال غزة بحاجة ماسة للشعور بالدفء والتغذية الجيدة
10 يناير, 22:01 GMT
ونقلت وسائل إعلام غربية، أمس الجمعة، عن دا سيلفا، أن إزالة الأنقاض في قطاع غزة قد تستغرق أكثر من 7 سنوات.
وقال عقب زيارته القطاع: "عدت للتو من غزة حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية، فالناس منهكون ومصدومون، ويعيشون حالة من اليأس".

وأشار المسؤول الأممي إلى أن "حجم الأنقاض في القطاع تجاوز 60 مليون طن، وهو ما يعادل حمولة نحو 3 آلاف سفينة حاويات، وكل شخص في غزة محاط بمتوسط 30 طنا من الأنقاض"، مشددا على أن "ظروف الشتاء القاسية والأمطار الغزيرة تضاعف من معاناة السكان ويأسهم، وتعافي مليوني شخص وإعادة تقديم الخدمات يتطلبان بشكل عاجل توفير مأوى آمن ووقود وإزالة الأنقاض".

وحذر المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، أمس الجمعة، من تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة".
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
أونروا: أكثر من 12 ألف طفل فلسطينى يعيشون حالة "نزوح قسرى" في الضفة
5 يناير, 15:50 GMT
وفي وقت سابق، أمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي، عن تشكيل مجلس السلام في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الإعلان عن أعضاء المجلس سيتم قريبًا.
وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "يشرفني أن أعلن عن تشكيل مجلس السلام (بشأن قطاع غزة) سيتم الإعلان عن أعضاء المجلس قريبًا".
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب، تعطل بسبب مواقف الأطراف وتبادل الاتهامات بخرق شروط وقف إطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала