ملك المغرب يستجيب لدعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام"

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي وشؤون المغاربة بالخارج إلى أن المشاركة في هذا المجلس تقتصر على نخبة مختارة من القادة الدوليين البارزين، مضيفا: "بعد أن أشاد الملك بالتزام الرئيس دونالد ترامب ورؤيته لتعزيز السلام، قبل هذه الدعوة بكل سرور". وتابع البيان: "في هذا السياق، ستصادق المملكة المغربية على الميثاق التأسيسي لهذا المجلس. وسيتخذ مجلس السلام، من الناحية القانونية، شكل منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإرساء الحكم الرشيد، وضمان سلام دائم في المناطق المتضررة من النزاعات أو المهددة بها"، حسب ما ورد في موقع "سكاي نيوز".كما رحبت المملكة المغربية بالإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام، فضلا عن التأسيس الرسمي للجنة الوطنية لإدارة غزة كهيئة انتقالية مؤقتة. وجدد المغرب التزامه بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، يمكّن من إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام.الكرملين: بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
19:53 GMT 19.01.2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
© REUTERS Evelyn Hockstein
تلقى الملك محمد السادس، ملك المغرب، دعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام، كعضو مؤسس، إلى "مجلس السلام" بشأن غزة، الذي يعتزم الرئيس الأمريكي إطلاقه كمبادرة تهدف إلى "الإسهام في جهود السلام في الشرق الأوسط وتبني نهج جديد لحل النزاعات في جميع أنحاء العالم".
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي وشؤون المغاربة بالخارج إلى أن المشاركة في هذا المجلس تقتصر على نخبة مختارة من القادة الدوليين البارزين، مضيفا: "بعد أن أشاد الملك بالتزام الرئيس دونالد ترامب ورؤيته لتعزيز السلام، قبل هذه الدعوة بكل سرور".
وتابع البيان: "في هذا السياق، ستصادق المملكة المغربية على الميثاق التأسيسي لهذا المجلس. وسيتخذ مجلس السلام، من الناحية القانونية، شكل منظمة دولية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وإرساء الحكم الرشيد، وضمان سلام دائم في المناطق المتضررة من النزاعات أو المهددة بها"، حسب ما ورد في موقع "سكاي نيوز".

وأكد البيان: "ستقوم مهمة هذه الهيئة الهامة على التعاون العملي، والإجراءات الملموسة، والشراكات الموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة، وستكون المشاركة في هذا المجلس حصرية بدعوة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
البيت الأبيض يعلن أعضاء "مجلس السلام" في قطاع غزة برئاسة ترامب
16 يناير, 22:26 GMT
كما رحبت المملكة المغربية بالإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب الشاملة للسلام، فضلا عن التأسيس الرسمي للجنة الوطنية لإدارة غزة كهيئة انتقالية مؤقتة.
وجدد المغرب التزامه بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، يمكّن من إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام.
الكرملين: بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
