https://sarabic.ae/20260121/فرنسا-ميثاق-مجلس-السلام-في-غزة-يثير-مخاوف-بشأن-توافقه-مع-ميثاق-الأمم-المتحدة-1109460152.html
فرنسا: ميثاق مجلس السلام في غزة يثير مخاوف بشأن توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة
فرنسا: ميثاق مجلس السلام في غزة يثير مخاوف بشأن توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن "ميثاق مجلس السلام في غزة أثار مخاوف بشأن مدى انسجامه مع ميثاق الأمم المتحدة". 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T02:15+0000
2026-01-21T02:15+0000
2026-01-21T02:17+0000
أخبار فرنسا
العدوان الإسرائيلي على غزة
غزة
قطاع غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104095/30/1040953048_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_b37a7c57928e43bf72dc649cadac215b.jpg
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الخارجية الفرنسية قولها إن "باريس تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالمجلس"، مشددة على ضرورة أن تتماشى أي مبادرات إقليمية أو دولية للسلام مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لضمان شرعية القرارات واستدامة الحلول.ودعت فرنسا، جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالمعايير الدولية وتفادي أي خطوات قد تؤثر على استقرار المنطقة أو تخل بأطر السلام القائمة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة ووعد بالكشف عن تكوين أعضائه قريبا. وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
https://sarabic.ae/20260120/ترامب-يكشف-سبب-دعوة-بوتين-إلى-مجلس-السلام-في-غزة-1109451723.html
أخبار فرنسا
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104095/30/1040953048_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_5c1e63f7189ae536caa60e6ee067fdca.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم
أخبار فرنسا , العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, العالم
فرنسا: ميثاق مجلس السلام في غزة يثير مخاوف بشأن توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة
02:15 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 02:17 GMT 21.01.2026)
أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن "ميثاق مجلس السلام في غزة أثار مخاوف بشأن مدى انسجامه مع ميثاق الأمم المتحدة".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الخارجية الفرنسية قولها إن "باريس تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالمجلس"، مشددة على ضرورة أن تتماشى أي مبادرات إقليمية أو دولية للسلام مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لضمان شرعية القرارات واستدامة الحلول.
ودعت فرنسا، جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالمعايير الدولية وتفادي أي خطوات قد تؤثر على استقرار المنطقة أو تخل بأطر السلام القائمة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة ووعد بالكشف عن تكوين أعضائه قريبا. وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.