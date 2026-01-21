فرنسا: ميثاق مجلس السلام في غزة يثير مخاوف بشأن توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
أمساليوم
بث مباشر
فرنسا: ميثاق مجلس السلام في غزة يثير مخاوف بشأن توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة
أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن "ميثاق مجلس السلام في غزة أثار مخاوف بشأن مدى انسجامه مع ميثاق الأمم المتحدة". 21.01.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الخارجية الفرنسية قولها إن "باريس تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالمجلس"، مشددة على ضرورة أن تتماشى أي مبادرات إقليمية أو دولية للسلام مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لضمان شرعية القرارات واستدامة الحلول.ودعت فرنسا، جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالمعايير الدولية وتفادي أي خطوات قد تؤثر على استقرار المنطقة أو تخل بأطر السلام القائمة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة ووعد بالكشف عن تكوين أعضائه قريبا. وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
فرنسا: ميثاق مجلس السلام في غزة يثير مخاوف بشأن توافقه مع ميثاق الأمم المتحدة

أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن "ميثاق مجلس السلام في غزة أثار مخاوف بشأن مدى انسجامه مع ميثاق الأمم المتحدة".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن الخارجية الفرنسية قولها إن "باريس تتابع عن كثب التطورات المرتبطة بالمجلس"، مشددة على ضرورة أن تتماشى أي مبادرات إقليمية أو دولية للسلام مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة لضمان شرعية القرارات واستدامة الحلول.
ودعت فرنسا، جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالمعايير الدولية وتفادي أي خطوات قد تؤثر على استقرار المنطقة أو تخل بأطر السلام القائمة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة ووعد بالكشف عن تكوين أعضائه قريبا. وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
