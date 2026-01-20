عربي
ترامب يكشف سبب دعوة بوتين إلى "مجلس السلام" في غزة
ترامب يكشف سبب دعوة بوتين إلى "مجلس السلام" في غزة
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، سبب دعوته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "مجلس السلام" في غزة، واصفا إياه بالزعيم العالمي. 20.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول تأكيد دعوة نظيره الروسي إلى المجلس: "نعم. إنه واحد من القادة، من القادة العالميين"، في إشارة إلى الرئيس بوتين ودوره على الساحة الدولية.وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.وتابع: "في الوقت الحالي ندرس كل تفاصيل هذا الاقتراح (للانضمام إلى مجلس السلام)، بما في ذلك الأمل في إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي من أجل توضيح كل الفروق الدقيقة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة ووعد بالكشف عن تكوين أعضائه قريبا. وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
ترامب يكشف سبب دعوة بوتين إلى "مجلس السلام" في غزة

18:37 GMT 20.01.2026
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب
تابعنا عبر
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، سبب دعوته للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى "مجلس السلام" في غزة، واصفا إياه بالزعيم العالمي.
وقال ترامب للصحفيين ردًا على سؤال حول تأكيد دعوة نظيره الروسي إلى المجلس: "نعم. إنه واحد من القادة، من القادة العالميين"، في إشارة إلى الرئيس بوتين ودوره على الساحة الدولية.

وتطرق ترامب إلى التقارير التي تفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعتزم رفض الدعوة إلى "مجلس السلام"، قائلا إن ماكرون "غير مطلوب" في المجلس، وإنه "سيغادر منصبه قريبا".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
الكرملين: بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
أمس, 09:33 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الاثنين، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تلقى دعوة للانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

وقال بيسكوف للصحفيين: "نعم، في الواقع، تلقى الرئيس بوتين أيضا دعوة عبر القنوات الدبلوماسية للانضمام إلى مجلس السلام".

وتابع: "في الوقت الحالي ندرس كل تفاصيل هذا الاقتراح (للانضمام إلى مجلس السلام)، بما في ذلك الأمل في إجراء اتصالات مع الجانب الأمريكي من أجل توضيح كل الفروق الدقيقة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
إعلام: ترامب يطرح مقاعد بمليار دولار في "مجلس السلام" لغزة ويحتفظ بسلطة المصادقة النهائية
18 يناير, 00:44 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة ووعد بالكشف عن تكوين أعضائه قريبا. وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
