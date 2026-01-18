عربي
إعلام: ترامب يطرح مقاعد بمليار دولار في "مجلس السلام" لغزة ويحتفظ بسلطة المصادقة النهائية
ووفق مسودة الميثاق الخاص بالمجلس، والتي نشرتها وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن "كل دولة عضو ستتولى مهامها لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتمديد بقرار من الرئيس"، فيما يُستثنى من هذا القيد أي دولة تدفع مساهمة مالية تتجاوز مليار دولار خلال السنة الأولى لسريان الميثاق.وأوضحت بلومبرغ، أن "ترامب سيشغل منصب الرئيس الأول للمجلس، مع الحق في تحديد الدول المدعوة للانضمام"، بينما تُتخذ جميع القرارات بأغلبية الأصوات لكنها تبقى خاضعة لمصادقة الرئيس واعتماده للختم الرسمي للمجلس، ما يمنحه السيطرة الكاملة على سير عمل المجلس واتخاذ قراراته النهائية.وأضافت الوثيقة أن "ترامب سيقرر من يدعى للانضمام إلى المجلس"، مشسرة إلى أن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد من قبل الرئيس ترامبوكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ، أمس الجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.
00:44 GMT 18.01.2026 (تم التحديث: 00:45 GMT 18.01.2026)
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لطلب مساهمات مالية تتجاوز مليار دولار من الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم في "مجلس السلام" المخصص لقطاع غزة:.
ووفق مسودة الميثاق الخاص بالمجلس، والتي نشرتها وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن "كل دولة عضو ستتولى مهامها لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتمديد بقرار من الرئيس"، فيما يُستثنى من هذا القيد أي دولة تدفع مساهمة مالية تتجاوز مليار دولار خلال السنة الأولى لسريان الميثاق.
وأوضحت بلومبرغ، أن "ترامب سيشغل منصب الرئيس الأول للمجلس، مع الحق في تحديد الدول المدعوة للانضمام"، بينما تُتخذ جميع القرارات بأغلبية الأصوات لكنها تبقى خاضعة لمصادقة الرئيس واعتماده للختم الرسمي للمجلس، ما يمنحه السيطرة الكاملة على سير عمل المجلس واتخاذ قراراته النهائية.
رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، الدكتور علي عبد الحميد شعث - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
الكشف عن أسماء المكلفين بمهام ملفات اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة
أمس, 22:38 GMT
وأضافت الوثيقة أن "ترامب سيقرر من يدعى للانضمام إلى المجلس"، مشسرة إلى أن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد من قبل الرئيس ترامب
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ، أمس الجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.
ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.
ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
محمد العيسى أمين عام رابطة العالم الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
رابطة العالم الإسلامي: السلطة الوطنية الفلسطينية يجب أن تتولى مسؤولياتها في قطاع غزة
أمس, 19:06 GMT
كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.
ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.
