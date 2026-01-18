https://sarabic.ae/20260118/إعلام-ترامب-يطرح-مقاعد-بمليار-دولار-في-مجلس-السلام-لغزة-ويحتفظ-بسلطة-المصادقة-النهائية-1109352786.html

إعلام: ترامب يطرح مقاعد بمليار دولار في "مجلس السلام" لغزة ويحتفظ بسلطة المصادقة النهائية

إعلام: ترامب يطرح مقاعد بمليار دولار في "مجلس السلام" لغزة ويحتفظ بسلطة المصادقة النهائية

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام أمريكية، أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب تخطط لطلب مساهمات مالية تتجاوز مليار دولار من الدول الراغبة في الحصول على مقعد دائم في "مجلس السلام"... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-18T00:44+0000

2026-01-18T00:44+0000

2026-01-18T00:45+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155401_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_d6d0719b73d61464f449f1e815ec71e9.jpg

ووفق مسودة الميثاق الخاص بالمجلس، والتي نشرتها وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، فإن "كل دولة عضو ستتولى مهامها لمدة ثلاث سنوات، قابلة للتمديد بقرار من الرئيس"، فيما يُستثنى من هذا القيد أي دولة تدفع مساهمة مالية تتجاوز مليار دولار خلال السنة الأولى لسريان الميثاق.وأوضحت بلومبرغ، أن "ترامب سيشغل منصب الرئيس الأول للمجلس، مع الحق في تحديد الدول المدعوة للانضمام"، بينما تُتخذ جميع القرارات بأغلبية الأصوات لكنها تبقى خاضعة لمصادقة الرئيس واعتماده للختم الرسمي للمجلس، ما يمنحه السيطرة الكاملة على سير عمل المجلس واتخاذ قراراته النهائية.وأضافت الوثيقة أن "ترامب سيقرر من يدعى للانضمام إلى المجلس"، مشسرة إلى أن مدة عضوية كل دولة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد من قبل الرئيس ترامبوكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ، أمس الجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260117/الكشف-عن-أسماء-المكلفين-بمهام-ملفات-اللجنة-الوطنية-الفلسطينية-لإدارة-غزة-1109351577.html

https://sarabic.ae/20260117/رابطة-العالم-الإسلامي-السلطة-الوطنية-الفلسطينية-يجب-أن-تتولى-مسؤولياتها-في-قطاع-غزة-1109347600.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم