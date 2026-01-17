https://sarabic.ae/20260117/الكشف-عن-أسماء-المكلفين-بمهام-ملفات-اللجنة-الوطنية-الفلسطينية-لإدارة-غزة-1109351577.html

الكشف عن أسماء المكلفين بمهام ملفات اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة

كشف رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، الدكتور علي عبد الحميد شعث، عن التشكيلة التنظيمية الجديدة للجنة، إلى جانب توزيع المسؤوليات على عدد من الكفاءات... 17.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح شعث، في تصريحات مع قناة القاهرة الإخبارية، أن "الهيكلية الجديدة جاءت ضمن رؤية تسعى إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق إدارة مهنية لمختلف القطاعات الحيوية"، مشيراً إلى إسناد ملف الاقتصاد والتجارة والصناعة للمهندس عائد أبو رمضان، وملف الزراعة لعبد الكريم عاشور، فيما تولى الدكتور عائد ياغي مسؤولية القطاع الصحي.وفيما يخص الملفات الخدمية والقانونية، تم تكليف المهندس أسامة السعداوي بمتابعة ملف الإسكان والأراضي، والدكتور عدنان أبو ردة بإدارة ملف العدل، إلى جانب إسناد ملف البلديات والمياه للدكتور علي برهوم.كما شملت التعيينات الجوانب المالية والتقنية، حيث تولى الدكتور بشير الريس ملف المالية، بينما أُسند ملف الاتصالات للمهندس عمر الشمالي.وعلى صعيد الأمن والاستقرار المجتمعي، كُلف اللواء سامي نسمان بإدارة ملف الداخلية والأمن الداخلي، في حين تشرف الأستاذة هناء طرزي على ملف الشؤون الاجتماعية.أما القطاع التعليمي، فقد أُوكلت مسؤوليته إلى الدكتور جبر الداعور، لتكتمل بذلك منظومة توزيع المهام داخل اللجنة الوطنية بما يضمن شمولية العمل وتكامل الأدوار.وفي ختام تصريحاته، شدد شعث على أن الفريق الجديد سيباشر مهامه وفق خطة عمل واضحة تضع المواطن الفلسطيني في صدارة الاهتمامات، مؤكداً أن التنسيق بين مختلف الملفات يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في قطاع غزة.وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ، أمس الجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.

