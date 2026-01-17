الكشف عن أسماء المكلفين بمهام ملفات اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
جهود دبلوماسية روسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، و قوات "قسد" تنسحب إلى شرق الفرات
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260117/الكشف-عن-أسماء-المكلفين-بمهام-ملفات-اللجنة-الوطنية-الفلسطينية-لإدارة-غزة-1109351577.html
الكشف عن أسماء المكلفين بمهام ملفات اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة
الكشف عن أسماء المكلفين بمهام ملفات اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة
سبوتنيك عربي
كشف رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، الدكتور علي عبد الحميد شعث، عن التشكيلة التنظيمية الجديدة للجنة، إلى جانب توزيع المسؤوليات على عدد من الكفاءات... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T22:38+0000
2026-01-17T22:39+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109351392_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_ba8ae3926df9e86b7f6c2892c470637a.jpg
وأوضح شعث، في تصريحات مع قناة القاهرة الإخبارية، أن "الهيكلية الجديدة جاءت ضمن رؤية تسعى إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق إدارة مهنية لمختلف القطاعات الحيوية"، مشيراً إلى إسناد ملف الاقتصاد والتجارة والصناعة للمهندس عائد أبو رمضان، وملف الزراعة لعبد الكريم عاشور، فيما تولى الدكتور عائد ياغي مسؤولية القطاع الصحي.وفيما يخص الملفات الخدمية والقانونية، تم تكليف المهندس أسامة السعداوي بمتابعة ملف الإسكان والأراضي، والدكتور عدنان أبو ردة بإدارة ملف العدل، إلى جانب إسناد ملف البلديات والمياه للدكتور علي برهوم.كما شملت التعيينات الجوانب المالية والتقنية، حيث تولى الدكتور بشير الريس ملف المالية، بينما أُسند ملف الاتصالات للمهندس عمر الشمالي.وعلى صعيد الأمن والاستقرار المجتمعي، كُلف اللواء سامي نسمان بإدارة ملف الداخلية والأمن الداخلي، في حين تشرف الأستاذة هناء طرزي على ملف الشؤون الاجتماعية.أما القطاع التعليمي، فقد أُوكلت مسؤوليته إلى الدكتور جبر الداعور، لتكتمل بذلك منظومة توزيع المهام داخل اللجنة الوطنية بما يضمن شمولية العمل وتكامل الأدوار.وفي ختام تصريحاته، شدد شعث على أن الفريق الجديد سيباشر مهامه وفق خطة عمل واضحة تضع المواطن الفلسطيني في صدارة الاهتمامات، مؤكداً أن التنسيق بين مختلف الملفات يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في قطاع غزة.وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ، أمس الجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260117/رئيس-اللجنة-الفلسطينية-لإدارة-غزة-اختيار-القاهرة-للإعلان-عن-اللجنة-رسالة-تقدير-لدور-مصر-التاريخي--1109350809.html
https://sarabic.ae/20260117/رئيس-المخابرات-المصرية-يؤكد-حرص-مصر-على-نجاح-عمل-اللجنة-الوطنية-الفلسطينية-لإدارة-قطاع-غزة-1109338493.html
https://sarabic.ae/20260117/مكتب-نتنياهو-إعلان-تشكيل-اللجنة-التنفيذية-لإدارة-غزة-لم-يتم-بالتنسيق-مع-إسرائيل-ويتعارض-مع-سياستها-1109344168.html
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/11/1109351392_384:0:3113:2047_1920x0_80_0_0_db3ed850633a8393cc7654e258e72bc3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب

الكشف عن أسماء المكلفين بمهام ملفات اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة

22:38 GMT 17.01.2026 (تم التحديث: 22:39 GMT 17.01.2026)
© REUTERS / EGYPTIAN PRESS CENTRE رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، الدكتور علي عبد الحميد شعث
 رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، الدكتور علي عبد الحميد شعث - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
© REUTERS / EGYPTIAN PRESS CENTRE
تابعنا عبر
كشف رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، الدكتور علي عبد الحميد شعث، عن التشكيلة التنظيمية الجديدة للجنة، إلى جانب توزيع المسؤوليات على عدد من الكفاءات الوطنية لتولي إدارة الملفات الأساسية والخدماتية في القطاع.
وأوضح شعث، في تصريحات مع قناة القاهرة الإخبارية، أن "الهيكلية الجديدة جاءت ضمن رؤية تسعى إلى رفع كفاءة الأداء وتحقيق إدارة مهنية لمختلف القطاعات الحيوية"، مشيراً إلى إسناد ملف الاقتصاد والتجارة والصناعة للمهندس عائد أبو رمضان، وملف الزراعة لعبد الكريم عاشور، فيما تولى الدكتور عائد ياغي مسؤولية القطاع الصحي.
وفيما يخص الملفات الخدمية والقانونية، تم تكليف المهندس أسامة السعداوي بمتابعة ملف الإسكان والأراضي، والدكتور عدنان أبو ردة بإدارة ملف العدل، إلى جانب إسناد ملف البلديات والمياه للدكتور علي برهوم.
مبنى في دير البلح بوسط قطاع غزة تضرر بشدة جراء العمليات الجوية والبرية الإسرائيلية، 13 ديسمبر/ كانون الأول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
رئيس اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة: اختيار القاهرة للإعلان عن اللجنة رسالة تقدير لدور مصر التاريخي
21:31 GMT
كما شملت التعيينات الجوانب المالية والتقنية، حيث تولى الدكتور بشير الريس ملف المالية، بينما أُسند ملف الاتصالات للمهندس عمر الشمالي.
وعلى صعيد الأمن والاستقرار المجتمعي، كُلف اللواء سامي نسمان بإدارة ملف الداخلية والأمن الداخلي، في حين تشرف الأستاذة هناء طرزي على ملف الشؤون الاجتماعية.
أما القطاع التعليمي، فقد أُوكلت مسؤوليته إلى الدكتور جبر الداعور، لتكتمل بذلك منظومة توزيع المهام داخل اللجنة الوطنية بما يضمن شمولية العمل وتكامل الأدوار.
وفي ختام تصريحاته، شدد شعث على أن الفريق الجديد سيباشر مهامه وفق خطة عمل واضحة تضع المواطن الفلسطيني في صدارة الاهتمامات، مؤكداً أن التنسيق بين مختلف الملفات يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار وتعزيز مسارات التنمية المستدامة في قطاع غزة.
رئيس المخابرات العامة المصرية، اللواء حسن رشاد - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
رئيس المخابرات المصرية يؤكد حرص مصر على نجاح عمل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
14:04 GMT
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ، أمس الجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.
ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.
ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
مكتب نتنياهو: إعلان تشكيل اللجنة التنفيذية لإدارة غزة لم يتم بالتنسيق مع إسرائيل ويتعارض مع سياستها
17:10 GMT
كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.
ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала