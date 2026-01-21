https://sarabic.ae/20260121/8-دول-عربية-وإسلامية-ترحب-بدعوة-ترامب-للانضمام-لـمجلس-السلام-الخاص-بغزة-1109485432.html

8 دول عربية وإسلامية ترحب بدعوة ترامب للانضمام لـ"مجلس السلام" الخاص بغزة

8 دول عربية وإسلامية ترحب بدعوة ترامب للانضمام لـ"مجلس السلام" الخاص بغزة

أعلن وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية التي وافقت على دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بغزة، قبولهم الدعوة، مشيرين إلى أن كل دول ستوقع على وثائق... 21.01.2026, سبوتنيك عربي

جاء ذلك في إعلان مشترك لوزراء خارجية الدول الـ 8، حسب ما ذكرت قناة "المملكة" الأردنية، اليوم الأربعاء، التي أشارت إلى أن هذه الدول هي الأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، ومصر.ولفتت إلى أن وزراء خارجية هذه الدول أكدوا قبول قادة دولهم الدعوة التي تمّ توجيهها إلى قادة دولهم من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام.وأكّد الوزراء دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها ترامب، مؤكدين التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام.وقال إنهم يدعمون المجلس بوصفه هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، التي اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.ولفتوا إلى أن هذه المجلس يهدف إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم الذي يحقق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي.وكانت وساطات دولية عديدة قد حاولت إيقاف حرب غزة، التي استمرت نحو عامين، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع، وتشكيل مجلس سلام ولجنة تكنوقراط لإدارة القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

