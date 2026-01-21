https://sarabic.ae/20260121/إعلام-وزير-الخارجية-التركي-سيمثل-أردوغان-في-مجلس-السلام--الخاص-بغزة-1109475885.html

إعلام: وزير الخارجية التركي سيمثل أردوغان في "مجلس السلام" الخاص بغزة

إعلام: وزير الخارجية التركي سيمثل أردوغان في "مجلس السلام" الخاص بغزة

كشف مصدر تركي مطلع، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سيمثل الرئيس رجب طيب أردوغان في "مجلس السلام" في غزة الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد...

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة "رويترز"، أن فيدان سيحل محل أردوغان في هذه المبادرة الدولية".وكانت جمهورية مصر العربية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، قبولها الرسمي للدعوة الموجهة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للانضمام إلى مجلس السلام المعني بالإشراف على تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في قطاع غزة.وجددت مصر تقديرها العميق لقيادة الرئيس ترامب والتزامه الشخصي بإنهاء الحرب في غزة، وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.وأكدت القاهرة دعمها الكامل لمهمة مجلس السلام في إطار المرحلة الثانية من الخطة الشاملة لإنهاء النزاع، وذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، والذي يعدّ إطاراً أممياً لتنفيذ وقف إطلاق النار الدائم وإعادة الإعمارواندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وأسفرت هذه الجهود عن التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية، دخلت مرحلته الأولى حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات القتالية وإطلاق دفعات من المحتجزين من الجانبين، إضافة إلى إدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى القطاع.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

