https://sarabic.ae/20260120/العاهل-البحريني-يقبل-دعوة-ترامب-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-قطاع-غزة--1109450271.html

العاهل البحريني يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة

العاهل البحريني يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام... 20.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-20T17:54+0000

2026-01-20T17:54+0000

2026-01-20T17:54+0000

أخبار فلسطين اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107556551_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_e77e09dc331e2f136ad0d774a8e4ae7f.jpg

وجاء في بيان وزارة الخارجية البحرينية أن "الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد قبل الدعوة الموجهة من الرئيس دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام"، بحسب وكالة أنباء البحرين.وأضاف البيان أن "قرار مملكة البحرين يأتي انطلاقا من حرصها على الدفع قدما نحو التطبيق الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن عشرين نقطة، لما تمثله من أهمية في حماية وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أن الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، قد قبل دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام" المخصص لقطاع غزة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.

https://sarabic.ae/20260120/الإمارات-تقبل-الدعوة-الأمريكية-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-غزة-1109447077.html

https://sarabic.ae/20260120/رفض-مشاركة-قطر-وتركيا-هل-ينجح-نتنياهو-في-عرقلة-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1109445642.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي