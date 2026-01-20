العاهل البحريني يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الاتفاق منطقي بعد تآكل البنية الداخلية لـ"قسد"
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مصر ترفض فكرة الاعتراف بـ"صومالي لاند" وتعتبر الصومال بعد استراتيجي أمني لها
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260120/العاهل-البحريني-يقبل-دعوة-ترامب-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-قطاع-غزة--1109450271.html
العاهل البحريني يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة
العاهل البحريني يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T17:54+0000
2026-01-20T17:54+0000
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107556551_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_e77e09dc331e2f136ad0d774a8e4ae7f.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية البحرينية أن "الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد قبل الدعوة الموجهة من الرئيس دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام"، بحسب وكالة أنباء البحرين.وأضاف البيان أن "قرار مملكة البحرين يأتي انطلاقا من حرصها على الدفع قدما نحو التطبيق الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن عشرين نقطة، لما تمثله من أهمية في حماية وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أن الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، قد قبل دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام" المخصص لقطاع غزة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
https://sarabic.ae/20260120/الإمارات-تقبل-الدعوة-الأمريكية-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-غزة-1109447077.html
https://sarabic.ae/20260120/رفض-مشاركة-قطر-وتركيا-هل-ينجح-نتنياهو-في-عرقلة-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1109445642.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107556551_175:0:1568:1045_1920x0_80_0_0_95de24c6dbfdd05d3692b542367fa01d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العاهل البحريني يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة

17:54 GMT 20.01.2026
© Photo / Unsplash/ Ondrej Bocek البحرين
البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
© Photo / Unsplash/ Ondrej Bocek
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام في قطاع غزة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية البحرينية أن "الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد قبل الدعوة الموجهة من الرئيس دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام"، بحسب وكالة أنباء البحرين.
وأضاف البيان أن "قرار مملكة البحرين يأتي انطلاقا من حرصها على الدفع قدما نحو التطبيق الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن عشرين نقطة، لما تمثله من أهمية في حماية وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".
عائلات شمالي غزة تصارع الدمار والجوع والموت تحت ركام المنازل أملا في الحياة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
الإمارات تقبل الدعوة الأمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة
17:20 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أن الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، قد قبل دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام" المخصص لقطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هذا الإعلان جاء على لسان عبد الله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
رفض مشاركة قطر وتركيا.. هل ينجح نتنياهو في عرقلة الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة؟
16:56 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية النزاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала