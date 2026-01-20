https://sarabic.ae/20260120/العاهل-البحريني-يقبل-دعوة-ترامب-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-قطاع-غزة--1109450271.html
العاهل البحريني يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة
العاهل البحريني يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام... 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T17:54+0000
2026-01-20T17:54+0000
2026-01-20T17:54+0000
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107556551_0:0:1568:883_1920x0_80_0_0_e77e09dc331e2f136ad0d774a8e4ae7f.jpg
وجاء في بيان وزارة الخارجية البحرينية أن "الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد قبل الدعوة الموجهة من الرئيس دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام"، بحسب وكالة أنباء البحرين.وأضاف البيان أن "قرار مملكة البحرين يأتي انطلاقا من حرصها على الدفع قدما نحو التطبيق الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن عشرين نقطة، لما تمثله من أهمية في حماية وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أن الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، قد قبل دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام" المخصص لقطاع غزة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
https://sarabic.ae/20260120/الإمارات-تقبل-الدعوة-الأمريكية-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-غزة-1109447077.html
https://sarabic.ae/20260120/رفض-مشاركة-قطر-وتركيا-هل-ينجح-نتنياهو-في-عرقلة-الانتقال-للمرحلة-الثانية-من-اتفاق-غزة-1109445642.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1b/1107556551_175:0:1568:1045_1920x0_80_0_0_95de24c6dbfdd05d3692b542367fa01d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العاهل البحريني يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة
أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم الثلاثاء، أن العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قبل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام في قطاع غزة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية البحرينية أن "الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد قبل الدعوة الموجهة من الرئيس دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام"، بحسب وكالة أنباء البحرين.
وأضاف البيان أن "قرار مملكة البحرين يأتي انطلاقا من حرصها على الدفع قدما نحو التطبيق الكامل لخطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، والتي تتضمن عشرين نقطة، لما تمثله من أهمية في حماية وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أن الرئيس محمد بن زايد آل نهيان، قد قبل دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للانضمام إلى "مجلس السلام" المخصص لقطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن هذا الإعلان جاء على لسان عبد الله بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، وضم المجلس
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية النزاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة
وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.