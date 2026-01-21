https://sarabic.ae/20260121/ترامب-نعرف-مكان-جثة-الأسير-الأخير-في-غزة-1109464895.html

ترامب: نعرف مكان جثة الأسير الأخير في غزة

ترامب: نعرف مكان جثة الأسير الأخير في غزة

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، بأن بلاده "تعتقد أنها تعرف مكان وجود جثمان ران غفيلي، آخر رهينة في قطاع غزة"، وهو رقيب أول في الشرطة... 21.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-21T06:44+0000

2026-01-21T06:44+0000

2026-01-21T06:44+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

حركة حماس

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0f/1097800699_0:117:3072:1844_1920x0_80_0_0_d740794e67113dd5246b95720b7ed157.jpg

وجاءت تصريحات ترامب، خلال إحاطة صحفية في البيت الأبيض، أثناء استعراضه حصيلة إنجازات إدارته في عامها الأول، مشيرًا إلى "تقدم ملحوظ في هذا الملف بعد تعثر طويل". وفي رد فعل على تصريحات ترامب، دعا والدا غفيلي، الولايات المتحدة وإسرائيل إلى "تكثيف الضغوط بكل الوسائل الممكنة لإجبار حركة حماس على إعادة جثمان نجلهما"، بحسب ماذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". واندلعت الحرب في قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعدما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وردت إسرائيل بإعلان حالة الحرب، وبدأت حملة عسكرية واسعة النطاق شملت قصفاً مكثفاً ثم عمليات برية داخل القطاع.ومع تصاعد العمليات العسكرية واتّساع الكارثة الإنسانية في غزة، نشطت الوساطات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مصر وقطر، بدعم من الولايات المتحدة، للوصول إلى تفاهمات تُمهِّد لوقف إطلاق النار.وتم التوصل إلى هذه الهدنة بعد نحو عامين من الحرب، التي راح ضحيتها أكثر من 70 ألف قتيل من الفلسطينيين ونحو 170 ألف مصاب، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

https://sarabic.ae/20260121/فرنسا-ميثاق-مجلس-السلام-في-غزة-يثير-مخاوف-بشأن-توافقه-مع-ميثاق-الأمم-المتحدة-1109460152.html

https://sarabic.ae/20260120/ترامب-يكشف-سبب-دعوة-بوتين-إلى-مجلس-السلام-في-غزة-1109451723.html

https://sarabic.ae/20260120/الإمارات-تقبل-الدعوة-الأمريكية-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-غزة-1109447077.html

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة