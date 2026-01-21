https://sarabic.ae/20260121/الكويت-تعلن-قبولها-دعوة-ترامب-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-في-غزة-1109489078.html
الكويت تعلن قبولها دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
الكويت تعلن قبولها دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية قبول الكويت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في قطاع غزة. 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T19:17+0000
2026-01-21T19:17+0000
2026-01-21T19:20+0000
الكويت
أخبار الكويت اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
دونالد ترامب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097417813_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_70729bcd4f866365e54c1048c39f6d66.jpg
وجاء في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء: "ترحب وزارة الخارجية بالدعوة التي تم توجيهها إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، للانضمام إلى مجلس السلام".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، ووعد بالكشف عن كامل أعضائه قريبا.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.
https://sarabic.ae/20260121/أوربان-سأوقع-على-وثيقة-انضمام-هنغاريا-لمجلس-السلام-غدا-1109487917.html
https://sarabic.ae/20260121/8-دول-عربية-وإسلامية-ترحب-بدعوة-ترامب-للانضمام-لـمجلس-السلام-الخاص-بغزة-1109485432.html
الكويت
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/03/1097417813_59:0:947:666_1920x0_80_0_0_229f8a20b06e9d764c3c470cd06dab50.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
الكويت, أخبار الكويت اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب
الكويت تعلن قبولها دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
19:17 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 19:20 GMT 21.01.2026)
أعلنت وزارة الخارجية الكويتية قبول الكويت دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للانضمام إلى مجلس السلام في قطاع غزة.
وجاء في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء: "ترحب وزارة الخارجية بالدعوة التي تم توجيهها إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، للانضمام إلى مجلس السلام".
وأردف البيان: "تعلن وزارة الخارجية عن انضمام دولة الكويت إلى مجلس السلام، على أن يتم توقيع وثائق الانضمام وفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها في دولة الكويت".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام
" بشأن غزة، ووعد بالكشف عن كامل أعضائه قريبا.
ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.
وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام
" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.