الكرملين: موسكو تثمن جهود ترامب وفريقه لحل الأزمة في أوكرانيا وترحب بفعاليتها

أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا ترحّب بالجهود الأمريكية من قبل ترامب وفريقه لتسوية الصراع الأوكراني. 22.01.2026, سبوتنيك عربي

قال بيسكوف: "يمكن القول بكل وضوح، إن الرئيس الروسي يثني عاليا على جهود حفظ السلام التي يبذلها الرئيس ترامب شخصيا وفريقه، بمن فيهم المبعوث الخاص ويتكوف، إننا نقدر هذه الجهود حقا، ونرحب بها وبفعاليتها".وعن موعد وصولهم إلى موسكو لإجراء المحادثات، أوضح: "هذا المساء - لن أذكر التوقيت بالتحديد، لكنني أؤكد أنه سيكون، بعد الساعة السابعة أو الثامنة مساء، سيصل كوشنر وويتكوف إلى موسكو، وسيلتقيان بوتين ويواصلان مناقشاتهما حول عملية السلام الأوكرانية".وأشار إلى أن "كوشنر وويتكوف، سيواصلان مناقشة التسوية الأوكرانية وغيرها من المواضيع ذات الصلة".وردا منه على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول نقل مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، إلى مجلس السلام، أوضح: "سنواصل نضالنا وندافع عن حقوقنا، وسنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان رفع تجميد هذه الأصول".وتابع: "هذا لا يعني أننا فقدنا الأمل تماما في استعادة أصولنا، نعتقد أن جميع هذه الأصول، أينما كانت، محتجزة بشكل غير قانوني، ونحن نرفض ذلك".وفيما يتعلق بنظام كييف، قال بيسكوف: "يواصل النظام سياساته، لكن حان الوقت لاتخاذ القرارات المناسبة وتحمل المسؤولية".وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، لوسائل إعلام روسية، ردًا على تصريحات وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ويتكوف أنه يخطط للقاء الرئيس بوتين، يوم غد الخميس: "نعم، بالفعل، هذه الاتصالات مدرجة غدا في جدول أعمال الرئيس".وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغبان في مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، وعرض مسودة خطط التسوية.وأكد المتحدث باسم الكرملين أن موسكو مهتمة بزيارة الوفد الأمريكي وتتطلع إليها.ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الدول الأوروبية تتوسل من واشنطن دعم نظام كييف مجددا

