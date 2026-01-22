https://sarabic.ae/20260122/الكرملين-موسكو-تثمن-جهود-ترامب-وفريقه-لحل-الأزمة-في-أوكرانيا-وترحب-بفعاليتها-1109502419.html
الكرملين: موسكو تثمن جهود ترامب وفريقه لحل الأزمة في أوكرانيا وترحب بفعاليتها
الكرملين: موسكو تثمن جهود ترامب وفريقه لحل الأزمة في أوكرانيا وترحب بفعاليتها
سبوتنيك عربي
أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا ترحّب بالجهود الأمريكية من قبل ترامب وفريقه لتسوية الصراع الأوكراني. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T08:45+0000
2026-01-22T08:45+0000
2026-01-22T09:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم العربي
العالم
ترامب
فلاديمير بوتين
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
قال بيسكوف: "يمكن القول بكل وضوح، إن الرئيس الروسي يثني عاليا على جهود حفظ السلام التي يبذلها الرئيس ترامب شخصيا وفريقه، بمن فيهم المبعوث الخاص ويتكوف، إننا نقدر هذه الجهود حقا، ونرحب بها وبفعاليتها".وعن موعد وصولهم إلى موسكو لإجراء المحادثات، أوضح: "هذا المساء - لن أذكر التوقيت بالتحديد، لكنني أؤكد أنه سيكون، بعد الساعة السابعة أو الثامنة مساء، سيصل كوشنر وويتكوف إلى موسكو، وسيلتقيان بوتين ويواصلان مناقشاتهما حول عملية السلام الأوكرانية".وأشار إلى أن "كوشنر وويتكوف، سيواصلان مناقشة التسوية الأوكرانية وغيرها من المواضيع ذات الصلة".وردا منه على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول نقل مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، إلى مجلس السلام، أوضح: "سنواصل نضالنا وندافع عن حقوقنا، وسنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان رفع تجميد هذه الأصول".وتابع: "هذا لا يعني أننا فقدنا الأمل تماما في استعادة أصولنا، نعتقد أن جميع هذه الأصول، أينما كانت، محتجزة بشكل غير قانوني، ونحن نرفض ذلك".وفيما يتعلق بنظام كييف، قال بيسكوف: "يواصل النظام سياساته، لكن حان الوقت لاتخاذ القرارات المناسبة وتحمل المسؤولية".وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، لوسائل إعلام روسية، ردًا على تصريحات وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ويتكوف أنه يخطط للقاء الرئيس بوتين، يوم غد الخميس: "نعم، بالفعل، هذه الاتصالات مدرجة غدا في جدول أعمال الرئيس".وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغبان في مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، وعرض مسودة خطط التسوية.وأكد المتحدث باسم الكرملين أن موسكو مهتمة بزيارة الوفد الأمريكي وتتطلع إليها.ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الدول الأوروبية تتوسل من واشنطن دعم نظام كييف مجددا
https://sarabic.ae/20260120/ويتكوف-يعلق-على-محادثاته-مع-دميترييف-في-دافوس--1109452437.html
https://sarabic.ae/20260121/الكرملين-بوتين-يبحث-مع-رئيس-فلسطين-تطورات-غزة-ومسار-التسوية-في-الشرق-الأوسط-1109495971.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم, ترامب, فلاديمير بوتين, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم, ترامب, فلاديمير بوتين, الكرملين
الكرملين: موسكو تثمن جهود ترامب وفريقه لحل الأزمة في أوكرانيا وترحب بفعاليتها
08:45 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 09:18 GMT 22.01.2026)
أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا ترحّب بالجهود الأمريكية من قبل ترامب وفريقه لتسوية الصراع الأوكراني.
قال بيسكوف: "يمكن القول بكل وضوح، إن الرئيس الروسي يثني عاليا على جهود حفظ السلام التي يبذلها الرئيس ترامب شخصيا وفريقه، بمن فيهم المبعوث الخاص ويتكوف، إننا نقدر هذه الجهود حقا، ونرحب بها وبفعاليتها".
وأضاف: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، سيواصلون مناقشاتهم حول عملية السلام الأوكرانية خلال محادثاتهم في موسكو".
وعن موعد وصولهم إلى موسكو لإجراء المحادثات، أوضح: "هذا المساء - لن أذكر التوقيت بالتحديد، لكنني أؤكد أنه سيكون، بعد الساعة السابعة أو الثامنة مساء، سيصل كوشنر وويتكوف إلى موسكو، وسيلتقيان بوتين ويواصلان مناقشاتهما حول عملية السلام الأوكرانية".
وأشار إلى أن "كوشنر وويتكوف، سيواصلان مناقشة التسوية الأوكرانية وغيرها من المواضيع ذات الصلة".
وحول ما إذا كانت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية قد وصلتا إلى المراحل النهائية من المفاوضات لحل النزاع الأوكراني، صرح قائلا: "لا نرغب في التعليق على المرحلة الحالية من المفاوضات، لا سيما قبيل وصول ويتكوف إلى موسكو ولقائه ببوتين".
وذكر بيسكوف أنه سيتم تقديم إحاطة إعلامية، عقب المحادثات، قائلا: "نتوقع أنه بعد انتهاء المحادثات، ورغم أننا ندرك أن ذلك سيكون متأخرا نوعا ما، سننظم مؤتمرًا هاتفيًا مماثلًا، إحاطة إعلامية، مع زميلي يوري أوشاكوف، الذي سيشارك في هذا الاجتماع".
وردا منه على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول نقل مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، إلى مجلس السلام، أوضح: "سنواصل نضالنا وندافع عن حقوقنا، وسنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان رفع تجميد هذه الأصول".
وتابع: "هذا لا يعني أننا فقدنا الأمل تماما في استعادة أصولنا، نعتقد أن جميع هذه الأصول، أينما كانت، محتجزة بشكل غير قانوني، ونحن نرفض ذلك".
وعن الأحداث الجارية فيما يتعلق بجزيرة غرينلاند، قال بيسكوف: "أي شيء يتعلق بغرينلاند ليس من شأننا. لدينا العديد من القضايا الداخلية التي يجب معالجتها. نحتاج إلى حماية مصالحنا، ونحتاج إلى التركيز على عملية عسكرية خاصة، والتنمية الاقتصادية، وتحسين التركيبة السكانية، وتطوير الإلكترونيات المحلية، وما إلى ذلك".
وفيما يتعلق بنظام كييف، قال بيسكوف: "يواصل النظام سياساته، لكن حان الوقت لاتخاذ القرارات المناسبة وتحمل المسؤولية".
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، لوسائل إعلام روسية، ردًا على تصريحات وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ويتكوف أنه يخطط للقاء الرئيس بوتين، يوم غد الخميس: "نعم، بالفعل، هذه الاتصالات مدرجة غدا في جدول أعمال الرئيس".
ونقلت وكالة "رويترز" عن ويتكوف، قوله خلال لقاء مع شبكة "سي إن بي سي"الأمريكية: "من المقرر أن نلتقي بوتين يوم الخميس (غدا)".
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغبان في مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، وعرض مسودة خطط التسوية.
وأكد المتحدث باسم الكرملين أن موسكو مهتمة بزيارة الوفد الأمريكي وتتطلع إليها.