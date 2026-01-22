الكرملين: موسكو تثمن جهود ترامب وفريقه لحل الأزمة في أوكرانيا وترحب بفعاليتها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260122/الكرملين-موسكو-تثمن-جهود-ترامب-وفريقه-لحل-الأزمة-في-أوكرانيا-وترحب-بفعاليتها-1109502419.html
الكرملين: موسكو تثمن جهود ترامب وفريقه لحل الأزمة في أوكرانيا وترحب بفعاليتها
الكرملين: موسكو تثمن جهود ترامب وفريقه لحل الأزمة في أوكرانيا وترحب بفعاليتها
سبوتنيك عربي
أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا ترحّب بالجهود الأمريكية من قبل ترامب وفريقه لتسوية الصراع الأوكراني. 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T08:45+0000
2026-01-22T09:18+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
العالم العربي
العالم
ترامب
فلاديمير بوتين
الكرملين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e4c98c11913df9347f0caa2aac657423.jpg
قال بيسكوف: "يمكن القول بكل وضوح، إن الرئيس الروسي يثني عاليا على جهود حفظ السلام التي يبذلها الرئيس ترامب شخصيا وفريقه، بمن فيهم المبعوث الخاص ويتكوف، إننا نقدر هذه الجهود حقا، ونرحب بها وبفعاليتها".وعن موعد وصولهم إلى موسكو لإجراء المحادثات، أوضح: "هذا المساء - لن أذكر التوقيت بالتحديد، لكنني أؤكد أنه سيكون، بعد الساعة السابعة أو الثامنة مساء، سيصل كوشنر وويتكوف إلى موسكو، وسيلتقيان بوتين ويواصلان مناقشاتهما حول عملية السلام الأوكرانية".وأشار إلى أن "كوشنر وويتكوف، سيواصلان مناقشة التسوية الأوكرانية وغيرها من المواضيع ذات الصلة".وردا منه على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول نقل مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، إلى مجلس السلام، أوضح: "سنواصل نضالنا وندافع عن حقوقنا، وسنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان رفع تجميد هذه الأصول".وتابع: "هذا لا يعني أننا فقدنا الأمل تماما في استعادة أصولنا، نعتقد أن جميع هذه الأصول، أينما كانت، محتجزة بشكل غير قانوني، ونحن نرفض ذلك".وفيما يتعلق بنظام كييف، قال بيسكوف: "يواصل النظام سياساته، لكن حان الوقت لاتخاذ القرارات المناسبة وتحمل المسؤولية".وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، لوسائل إعلام روسية، ردًا على تصريحات وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ويتكوف أنه يخطط للقاء الرئيس بوتين، يوم غد الخميس: "نعم، بالفعل، هذه الاتصالات مدرجة غدا في جدول أعمال الرئيس".وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغبان في مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، وعرض مسودة خطط التسوية.وأكد المتحدث باسم الكرملين أن موسكو مهتمة بزيارة الوفد الأمريكي وتتطلع إليها.ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الدول الأوروبية تتوسل من واشنطن دعم نظام كييف مجددا
https://sarabic.ae/20260120/ويتكوف-يعلق-على-محادثاته-مع-دميترييف-في-دافوس--1109452437.html
https://sarabic.ae/20260121/الكرملين-بوتين-يبحث-مع-رئيس-فلسطين-تطورات-غزة-ومسار-التسوية-في-الشرق-الأوسط-1109495971.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099286753_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b151bd75b61dda00333c1ce29b9059a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم, ترامب, فلاديمير بوتين, الكرملين
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم العربي, العالم, ترامب, فلاديمير بوتين, الكرملين

الكرملين: موسكو تثمن جهود ترامب وفريقه لحل الأزمة في أوكرانيا وترحب بفعاليتها

08:45 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 09:18 GMT 22.01.2026)
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورنهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو
نهر موسكو ومبني الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الخميس، أن روسيا ترحّب بالجهود الأمريكية من قبل ترامب وفريقه لتسوية الصراع الأوكراني.
قال بيسكوف: "يمكن القول بكل وضوح، إن الرئيس الروسي يثني عاليا على جهود حفظ السلام التي يبذلها الرئيس ترامب شخصيا وفريقه، بمن فيهم المبعوث الخاص ويتكوف، إننا نقدر هذه الجهود حقا، ونرحب بها وبفعاليتها".

وأضاف: "إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر، سيواصلون مناقشاتهم حول عملية السلام الأوكرانية خلال محادثاتهم في موسكو".

وعن موعد وصولهم إلى موسكو لإجراء المحادثات، أوضح: "هذا المساء - لن أذكر التوقيت بالتحديد، لكنني أؤكد أنه سيكون، بعد الساعة السابعة أو الثامنة مساء، سيصل كوشنر وويتكوف إلى موسكو، وسيلتقيان بوتين ويواصلان مناقشاتهما حول عملية السلام الأوكرانية".
وأشار إلى أن "كوشنر وويتكوف، سيواصلان مناقشة التسوية الأوكرانية وغيرها من المواضيع ذات الصلة".

وحول ما إذا كانت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية قد وصلتا إلى المراحل النهائية من المفاوضات لحل النزاع الأوكراني، صرح قائلا: "لا نرغب في التعليق على المرحلة الحالية من المفاوضات، لا سيما قبيل وصول ويتكوف إلى موسكو ولقائه ببوتين".

مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي،، وستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
ويتكوف يعلق على محادثاته مع دميترييف في دافوس
20 يناير, 18:55 GMT

وذكر بيسكوف أنه سيتم تقديم إحاطة إعلامية، عقب المحادثات، قائلا: "نتوقع أنه بعد انتهاء المحادثات، ورغم أننا ندرك أن ذلك سيكون متأخرا نوعا ما، سننظم مؤتمرًا هاتفيًا مماثلًا، إحاطة إعلامية، مع زميلي يوري أوشاكوف، الذي سيشارك في هذا الاجتماع".

وردا منه على سؤال من وكالة "سبوتنيك"، حول نقل مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، إلى مجلس السلام، أوضح: "سنواصل نضالنا وندافع عن حقوقنا، وسنواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان رفع تجميد هذه الأصول".
وتابع: "هذا لا يعني أننا فقدنا الأمل تماما في استعادة أصولنا، نعتقد أن جميع هذه الأصول، أينما كانت، محتجزة بشكل غير قانوني، ونحن نرفض ذلك".

وعن الأحداث الجارية فيما يتعلق بجزيرة غرينلاند، قال بيسكوف: "أي شيء يتعلق بغرينلاند ليس من شأننا. لدينا العديد من القضايا الداخلية التي يجب معالجتها. نحتاج إلى حماية مصالحنا، ونحتاج إلى التركيز على عملية عسكرية خاصة، والتنمية الاقتصادية، وتحسين التركيبة السكانية، وتطوير الإلكترونيات المحلية، وما إلى ذلك".

وفيما يتعلق بنظام كييف، قال بيسكوف: "يواصل النظام سياساته، لكن حان الوقت لاتخاذ القرارات المناسبة وتحمل المسؤولية".
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
الكرملين: بوتين يبحث مع رئيس فلسطين تطورات غزة ومسار التسوية في الشرق الأوسط
أمس, 23:12 GMT
وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم أمس الأربعاء، لوسائل إعلام روسية، ردًا على تصريحات وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن ويتكوف أنه يخطط للقاء الرئيس بوتين، يوم غد الخميس: "نعم، بالفعل، هذه الاتصالات مدرجة غدا في جدول أعمال الرئيس".

ونقلت وكالة "رويترز" عن ويتكوف، قوله خلال لقاء مع شبكة "سي إن بي سي"الأمريكية: "من المقرر أن نلتقي بوتين يوم الخميس (غدا)".

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "بلومبيرغ"، بأن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يرغبان في مناقشة "الضمانات الأمنية" لأوكرانيا، وعرض مسودة خطط التسوية.
وأكد المتحدث باسم الكرملين أن موسكو مهتمة بزيارة الوفد الأمريكي وتتطلع إليها.
ويتكوف: تم إحراز تقدم كبير بشأن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الدول الأوروبية تتوسل من واشنطن دعم نظام كييف مجددا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала