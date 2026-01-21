الكرملين: بوتين يبحث مع رئيس فلسطين تطورات غزة ومسار التسوية في الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: بوتين يبحث مع رئيس فلسطين تطورات غزة ومسار التسوية في الشرق الأوسط
الكرملين: بوتين يبحث مع رئيس فلسطين تطورات غزة ومسار التسوية في الشرق الأوسط

لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
© Sputnik . Фотохост-агентство РИА Новости
/
الانتقال إلى بنك الصور
أعلنت الرئاسة الروسية، الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين يجري اليوم محادثات مع رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، تتناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط مع تركيز خاص على الوضع في قطاع غزة.
وقالت الرئاسة الروسية في بيان لها إن جدول الأعمال يشمل كذلك بحث آفاق تطوير العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.
وكان سفير فلسطين لدى روسيا عبد الحفيظ نوفل قد أعلن سابقًا أن الرئيس عباس يقوم بزيارة عمل إلى روسيا خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير/كانون الثاني.
شهد قطاع غزة تصعيدًا حادًا منذ خريف 2023، عقب تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي واسع من القطاع. وأعقب ذلك توغل عناصر من حركة حماس في مناطق حدودية، حيث أطلقوا النار على عسكريين ومدنيين، واحتجزوا أكثر من 200 رهينة. وردًا على ذلك، أطلقت قوات الدفاع الإسرائيلية عملية “السيوف الحديدية” في قطاع غزة، شملت ضربات استهدفت بنى مدنية، فيما أعلنت إسرائيل فرض حصار كامل على القطاع، شمل وقف إمدادات المياه والكهرباء والوقود والمواد الغذائية والأدوية.
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد توصل الطرفين، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، إلى تنفيذ المرحلة الأولى من خطة سلام قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبموجب الاتفاق، انسحبت القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ“الخط الأصفر”، مع احتفاظها بالسيطرة على أكثر من 50% من مساحة القطاع.
وفي هذا السياق، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف في 14 يناير/كانون الثاني عن بدء المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، والتي تتضمن إنشاء إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية، ونزع سلاح حركة حماس، والانتقال من حالة الهدنة إلى إعادة إعمار المنطقة. كما أعلن ترامب عن تشكيل “مجلس سلام” خاص بغزة، ووجه دعوات إلى عدد من قادة الدول، من بينهم الرئيس بوتين.
الكرملين، من جانبه، أوضح أن موسكو لا تزال بحاجة إلى إيضاحات تفصيلية بشأن المبادرة الأمريكية، وأشار المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إلى وجود تساؤلات عدة، من بينها ما إذا كانت المبادرة تقتصر على غزة أم تمتد إلى سياق أوسع. وأكدت موسكو أن التسوية طويلة الأمد في الشرق الأوسط تستلزم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد الرئيس بوتين مرارًا على أن حل الأزمة في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس صيغة “حل الدولتين” التي أقرها مجلس الأمن الدولي، والقاضية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو موقف جدده خلال لقائه السابق مع عباس في موسكو في 10 مايو/أيار 2025.
