الرئيس الفلسطيني يصل إلى موسكو تمهيدا لبحث عدة قضايا مع بوتين

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية تستمر يومين. 21.01.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يلتقي الرئيس عباس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الخميس، ويستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى روسيا.ويبحث الرئيسان، الفلسطيني والروسي، آخر التطورات السياسية والأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ومع مناقشة كيفية التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار، ومنع التهجير والضم، فضلا عن التركيز على وقف التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين.وأكدت الوكالة أنه من المفترض أن يبحث عباس وبوتين كيفية الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف إجراءات تقويض مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.كما أشارت إلى أن الرئيسين سيناقشان خلال لقائهما سبل تطوير العلاقات الثنائية، وأواصر الصداقة التاريخية بين القيادتين والشعبين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفاد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري، يوم غد الخميس، محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أن "إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية لتسوية أزمة غزة"، في ضوء مبادرة "مجلس السلام"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، ووعد بالكشف عن كامل أعضائه قريبا.يوضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وحتى الآن، لا تتوافر معلومات بشأن تركيبة هذه القوات.

