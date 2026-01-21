الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني في موسكو

عربي
أفاد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري، يوم غد الخميس، محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 21.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الفلسطيني سيزور موسكو غدا: "نعم، أؤكد أن الرئيس الفلسطيني عباس سيزور موسكو بالفعل في زيارة عمل، وستعقد المحادثات الروسية الفلسطينية غداً".وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أن "إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية لتسوية أزمة غزة"، في ضوء مبادرة "مجلس السلام"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأضاف: "نحن مقتنعون أيضا بأنه من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، من الضروري تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، وأود أن أؤكد أن هذا المعيار لا يزال ذا صلة كاملة في ضوء مبادرة الرئيس ترامب، الحالية رفيعة المستوى لإنشاء "مجلس سلام".ترامب يكشف سبب دعوة بوتين إلى "مجلس السلام" في غزةالعاهل البحريني يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة
أفاد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري، يوم غد الخميس، محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الفلسطيني سيزور موسكو غدا: "نعم، أؤكد أن الرئيس الفلسطيني عباس سيزور موسكو بالفعل في زيارة عمل، وستعقد المحادثات الروسية الفلسطينية غداً".
وزارة الخارجية الفرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
فرنسا: ميثاق "مجلس السلام" في غزة يثير مخاوف بشأن توافقه مع نظيره الخاص بالأمم المتحدة
02:15 GMT
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أن "إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية لتسوية أزمة غزة"، في ضوء مبادرة "مجلس السلام"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال لافروف، في مؤتمر صحفي لعرض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2025": "تلقينا في الآونة الأخيرة مقترحات ملموسة ومشروع ميثاق هذا الهيكل (مجلس السلام) وما إلى ذلك".

وأضاف: "نحن مقتنعون أيضا بأنه من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، من الضروري تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، وأود أن أؤكد أن هذا المعيار لا يزال ذا صلة كاملة في ضوء مبادرة الرئيس ترامب، الحالية رفيعة المستوى لإنشاء "مجلس سلام".
ترامب يكشف سبب دعوة بوتين إلى "مجلس السلام" في غزة
العاهل البحريني يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة
