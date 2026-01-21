https://sarabic.ae/20260121/الكرملين-بوتين-سيجري-محادثات-مع-الرئيس-الفلسطيني-في-موسكو--1109469631.html
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني في موسكو
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني في موسكو
سبوتنيك عربي
أفاد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري، يوم غد الخميس، محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T10:22+0000
2026-01-21T10:22+0000
2026-01-21T10:22+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الفلسطيني سيزور موسكو غدا: "نعم، أؤكد أن الرئيس الفلسطيني عباس سيزور موسكو بالفعل في زيارة عمل، وستعقد المحادثات الروسية الفلسطينية غداً".وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أن "إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية لتسوية أزمة غزة"، في ضوء مبادرة "مجلس السلام"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وأضاف: "نحن مقتنعون أيضا بأنه من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، من الضروري تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، وأود أن أؤكد أن هذا المعيار لا يزال ذا صلة كاملة في ضوء مبادرة الرئيس ترامب، الحالية رفيعة المستوى لإنشاء "مجلس سلام".ترامب يكشف سبب دعوة بوتين إلى "مجلس السلام" في غزةالعاهل البحريني يقبل دعوة ترامب للانضمام إلى "مجلس السلام" في قطاع غزة
https://sarabic.ae/20260121/فرنسا-ميثاق-مجلس-السلام-في-غزة-يثير-مخاوف-بشأن-توافقه-مع-ميثاق-الأمم-المتحدة-1109460152.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي
الكرملين: بوتين سيجري محادثات مع الرئيس الفلسطيني في موسكو
أفاد دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري، يوم غد الخميس، محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال عما إذا كان الرئيس الفلسطيني سيزور موسكو غدا: "نعم، أؤكد أن الرئيس الفلسطيني عباس سيزور موسكو بالفعل في زيارة عمل، وستعقد المحادثات الروسية الفلسطينية غداً".
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يوم أمس الثلاثاء، أن "إقامة دولة فلسطينية أمر بالغ الأهمية لتسوية أزمة غزة"، في ضوء مبادرة "مجلس السلام"، التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي لعرض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2025": "تلقينا في الآونة الأخيرة مقترحات ملموسة ومشروع ميثاق هذا الهيكل (مجلس السلام) وما إلى ذلك".
وأضاف: "نحن مقتنعون أيضا بأنه من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأمد في الشرق الأوسط، من الضروري تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإنشاء دولة فلسطينية، وأود أن أؤكد أن هذا المعيار لا يزال ذا صلة كاملة في ضوء مبادرة الرئيس ترامب، الحالية رفيعة المستوى لإنشاء "مجلس سلام".