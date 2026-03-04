https://sarabic.ae/20260304/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-موجة-غارات-جديدة-ضد-أهداف-حكومية-في-طهران--عاجل-1111022417.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ موجة غارات جديدة ضد "أهداف حكومية" في طهران- عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ موجة غارات جديدة ضد "أهداف حكومية" في طهران- عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قيام قواته بشن موجة غارات جديدة على أهداف حكومية في العاصمة الإيرانية طهران. 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T08:20+0000
2026-03-04T08:20+0000
2026-03-04T08:21+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110901379_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c481819161fa2dcdfefa05c5340135f5.jpg
وأصدر بيانا قال فيه: "جيش الدفاع بدأ شن موجة غارات جديدة على طهران، هي العاشرة منذ بدء العملية"، لافتًا إلى أنه يستهدف بغارات واسعة، في هذه الأثناء، "بنى تحتية حكومية" في طهران، على حد قوله.
إسرائيل
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/01/1110901379_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_501b499dba422d209c4beaad33495b18.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ موجة غارات جديدة ضد "أهداف حكومية" في طهران- عاجل
08:20 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 08:21 GMT 04.03.2026)
يتبع
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قيام قواته بشن موجة غارات جديدة على أهداف حكومية في العاصمة الإيرانية طهران.
وأصدر بيانا قال فيه: "جيش الدفاع بدأ شن موجة غارات جديدة على طهران، هي العاشرة منذ بدء العملية"، لافتًا إلى أنه يستهدف بغارات واسعة، في هذه الأثناء، "بنى تحتية حكومية" في طهران، على حد قوله.
وجاء ذلك بعدما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجار قوي شرقي طهران.