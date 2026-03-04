عربي
مستشار خامنئي: إيران يمكنها مواصلة القتال كما في حرب الخليج الأولى التي استمرت 8 سنوات
مستشار خامنئي: إيران يمكنها مواصلة القتال كما في حرب الخليج الأولى التي استمرت 8 سنوات
مستشار خامنئي: إيران يمكنها مواصلة القتال كما في حرب الخليج الأولى التي استمرت 8 سنوات
سبوتنيك عربي
صرّح محمد مخبر، أحد مساعدي المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن بلاده "قادرة على مواصلة الحرب، كما حدث في حرب الخليج الأولى مع العراق". 04.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-04T08:38+0000
2026-03-04T09:11+0000
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072516010_0:0:3305:1859_1920x0_80_0_0_b1d48d284ebab43b10a1228715370d95.jpg
وأوضح مخبر في تصريح للتلفزيون الإيراني: "لا ثقة بالأمريكيين، ولا أساس للتفاوض معهم، المهم هو قدرتنا على مواصلة الحرب".وأضاف: "يمكننا مواصلة الحرب طالما أدرنا، تماماً مثلما فعلنا خلال الثمان سنوات من الدفاع المقدس (حرب الخليج الأولى 1980-1988)"، لافتًا إلى أن التجربة التاريخية "تُظهر أننا لا نخشى الحرب ولا نخشى استمرارها".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.ولقي العديد من القادة الإيرانيين حتفهم، وعلى رأسهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنائي، إثر استهدافهم.وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.بث مباشر.. أهم مستجدات اليوم الـ5 من الحرب على إيران.. توسع في الضربات وتدمير بوارج.. صور وفيديو
https://sarabic.ae/20260304/تصويت-هل-يشكل-إغلاق-مضيق-هرمز-ورقة-ضغط-بالطاقة-لدى-إيران-ضد-واشنطن-وإسرائيل؟-1111020881.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/14/1072516010_70:0:2793:2042_1920x0_80_0_0_db11bff6842b16fb5516d6747cd55a50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

مستشار خامنئي: إيران يمكنها مواصلة القتال كما في حرب الخليج الأولى التي استمرت 8 سنوات

08:38 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 09:11 GMT 04.03.2026)
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard
تابعنا عبر
صرّح محمد مخبر، أحد مساعدي المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن بلاده "قادرة على مواصلة الحرب، كما حدث في حرب الخليج الأولى مع العراق".
وأوضح مخبر في تصريح للتلفزيون الإيراني: "لا ثقة بالأمريكيين، ولا أساس للتفاوض معهم، المهم هو قدرتنا على مواصلة الحرب".
وأضاف: "يمكننا مواصلة الحرب طالما أدرنا، تماماً مثلما فعلنا خلال الثمان سنوات من الدفاع المقدس (حرب الخليج الأولى 1980-1988)"، لافتًا إلى أن التجربة التاريخية "تُظهر أننا لا نخشى الحرب ولا نخشى استمرارها".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
ولقي العديد من القادة الإيرانيين حتفهم، وعلى رأسهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنائي، إثر استهدافهم.
بارجة إيرانية ألفاند - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
تصويت... هل يشكل إغلاق مضيق هرمز ورقة ضغط بالطاقة لدى إيران ضد واشنطن وإسرائيل؟
07:17 GMT
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
بث مباشر.. أهم مستجدات اليوم الـ5 من الحرب على إيران.. توسع في الضربات وتدمير بوارج.. صور وفيديو
