مستشار خامنئي: إيران يمكنها مواصلة القتال كما في حرب الخليج الأولى التي استمرت 8 سنوات
مستشار خامنئي: إيران يمكنها مواصلة القتال كما في حرب الخليج الأولى التي استمرت 8 سنوات
صرّح محمد مخبر، أحد مساعدي المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن بلاده "قادرة على مواصلة الحرب، كما حدث في حرب الخليج الأولى مع العراق". 04.03.2026, سبوتنيك عربي
وأوضح مخبر في تصريح للتلفزيون الإيراني: "لا ثقة بالأمريكيين، ولا أساس للتفاوض معهم، المهم هو قدرتنا على مواصلة الحرب".وأضاف: "يمكننا مواصلة الحرب طالما أدرنا، تماماً مثلما فعلنا خلال الثمان سنوات من الدفاع المقدس (حرب الخليج الأولى 1980-1988)"، لافتًا إلى أن التجربة التاريخية "تُظهر أننا لا نخشى الحرب ولا نخشى استمرارها".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.ولقي العديد من القادة الإيرانيين حتفهم، وعلى رأسهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنائي، إثر استهدافهم.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
مستشار خامنئي: إيران يمكنها مواصلة القتال كما في حرب الخليج الأولى التي استمرت 8 سنوات
08:38 GMT 04.03.2026
صرّح محمد مخبر، أحد مساعدي المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن بلاده "قادرة على مواصلة الحرب، كما حدث في حرب الخليج الأولى مع العراق".
وأوضح مخبر في تصريح للتلفزيون الإيراني: "لا ثقة بالأمريكيين، ولا أساس للتفاوض معهم، المهم هو قدرتنا على مواصلة الحرب".
وأضاف: "يمكننا مواصلة الحرب طالما أدرنا، تماماً مثلما فعلنا خلال الثمان سنوات من الدفاع المقدس (حرب الخليج الأولى 1980-1988)"، لافتًا إلى أن التجربة التاريخية "تُظهر أننا لا نخشى الحرب ولا نخشى استمرارها".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
ولقي العديد من القادة الإيرانيين حتفهم، وعلى رأسهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنائي، إثر استهدافهم.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.