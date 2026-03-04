https://sarabic.ae/20260304/قطر-تعلن-إحباط-هجوم-بـ10-طائرات-مسيرة-وصاروخين-كروز--عاجل---1111030276.html

قطر تعلن إحباط هجوم بـ10 طائرات مسيرة وصاروخي كروز

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض دولة قطر، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم باستخدام 10 طائرات مسيّرة وصاروخين كروز، انطلقت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة... 04.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-04T10:46+0000

2026-03-04T10:46+0000

2026-03-04T11:00+0000

أخبار قطر اليوم

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

وأوضحت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي الأميري تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيّرة، فيما تصدت القوات الجوية الأميرية لطائرتين مسيّرتين وصاروخين كروز، بينما تولّت القوات البحرية الأميرية التعامل مع الطائرتين المسيّرتين المتبقيتين.كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الرسمية. والسبت الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية