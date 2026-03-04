عربي
قطر تعلن إحباط هجوم بـ10 طائرات مسيرة وصاروخي كروز
وأوضحت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي الأميري تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيّرة، فيما تصدت القوات الجوية الأميرية لطائرتين مسيّرتين وصاروخين كروز، بينما تولّت القوات البحرية الأميرية التعامل مع الطائرتين المسيّرتين المتبقيتين.كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الرسمية. والسبت الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
10:46 GMT 04.03.2026
أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض دولة قطر، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم باستخدام 10 طائرات مسيّرة وصاروخين كروز، انطلقت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة نجاح القوات المسلحة في التصدي الكامل للهجوم.
وأوضحت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي الأميري تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيّرة، فيما تصدت القوات الجوية الأميرية لطائرتين مسيّرتين وصاروخين كروز، بينما تولّت القوات البحرية الأميرية التعامل مع الطائرتين المسيّرتين المتبقيتين.
وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تمتلك كامل القدرات والإمكانات لحماية سيادة الدولة وصون أراضيها، مؤكدة الجاهزية التامة للتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
الأردن: اعتداء إيران على الدول العربية هدفه توسيع الحرب ودفع المنطقة إلى نزاع أعمق
09:56 GMT
كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الرسمية.
والسبت الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
في هذه الصورة التي نشرها الحرس الثوري الإيراني يوم 17 يناير 2023، تم إطلاق صاروخ من قارب خلال مناورة بحرية في الخليج العربي بإيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.03.2026
مستشار خامنئي: إيران يمكنها مواصلة القتال كما في حرب الخليج الأولى التي استمرت 8 سنوات
08:38 GMT
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة.
وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
