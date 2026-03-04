https://sarabic.ae/20260304/قطر-تعلن-إحباط-هجوم-بـ10-طائرات-مسيرة-وصاروخين-كروز--عاجل---1111030276.html
قطر تعلن إحباط هجوم بـ10 طائرات مسيرة وصاروخي كروز
أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض دولة قطر، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم باستخدام 10 طائرات مسيّرة وصاروخين كروز، انطلقت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة
وأوضحت الوزارة أن قوات الدفاع الجوي الأميري تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيّرة، فيما تصدت القوات الجوية الأميرية لطائرتين مسيّرتين وصاروخين كروز، بينما تولّت القوات البحرية الأميرية التعامل مع الطائرتين المسيّرتين المتبقيتين.كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الرسمية. والسبت الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
قطر تعلن إحباط هجوم بـ10 طائرات مسيرة وصاروخي كروز
10:46 GMT 04.03.2026 (تم التحديث: 11:00 GMT 04.03.2026)
أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض دولة قطر، فجر اليوم الأربعاء، لهجوم باستخدام 10 طائرات مسيّرة وصاروخين كروز، انطلقت من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكدة نجاح القوات المسلحة في التصدي الكامل للهجوم.
وأوضحت الوزارة
أن قوات الدفاع الجوي الأميري تمكنت من إسقاط 6 طائرات مسيّرة، فيما تصدت القوات الجوية الأميرية لطائرتين مسيّرتين وصاروخين كروز، بينما تولّت القوات البحرية الأميرية التعامل مع الطائرتين المسيّرتين المتبقيتين.
وشددت وزارة الدفاع على أن القوات المسلحة القطرية تمتلك كامل القدرات والإمكانات لحماية سيادة الدولة وصون أراضيها، مؤكدة الجاهزية التامة للتصدي بحزم لأي تهديد خارجي.
كما دعت الوزارة المواطنين والمقيمين والزائرين إلى الاطمئنان، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على البيانات والمعلومات الرسمية.
والسبت الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة.
وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر
، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.