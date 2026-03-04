عربي
الأردن: اعتداء إيران على الدول العربية هدفه توسيع الحرب ودفع المنطقة إلى نزاع أعمق
أكد رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، اليوم الأربعاء، أن "الأردن لن يكون ساحة حرب لأي طرف"، مشددًا على رفض المملكة لأي اعتداء يمس أمنها أو أمن الدول العربية...
وقال حسان إن "اعتداء إيران على الدول العربية يهدف إلى توسيع الحرب ودفع المنطقة إلى نزاع أعمق"، معتبرًا أن الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على الأردن ودول عربية شقيقة مرفوضة بالمطلق ومدانة، وتشكل تصعيدًا خطيرًا يستهدف توسعة الحرب ودفع المنطقة إلى نزاع أعمق، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).وأضاف أن "الحكومة بذلت وتبذل أقصى الجهود لإنهاء هذه الحرب التي سعت إلى تجنبها، والعمل على حماية شعوب المنطقة من تبعاتها، والتوصل إلى حل جذري يمنع تكرارها".وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن "الأزمات والصراعات الإقليمية ليست جديدة على الأردن"، مؤكدًا أنها لن تثني الدولة عن إنجاز ما هو ضروري وواجب تجاه بلدها ومواطنيها بكل السبل.وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
09:56 GMT 04.03.2026
أكد رئيس الوزراء الأردني، جعفر حسان، اليوم الأربعاء، أن "الأردن لن يكون ساحة حرب لأي طرف"، مشددًا على رفض المملكة لأي اعتداء يمس أمنها أو أمن الدول العربية الشقيقة.
وقال حسان إن "اعتداء إيران على الدول العربية يهدف إلى توسيع الحرب ودفع المنطقة إلى نزاع أعمق"، معتبرًا أن الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيَّرة على الأردن ودول عربية شقيقة مرفوضة بالمطلق ومدانة، وتشكل تصعيدًا خطيرًا يستهدف توسعة الحرب ودفع المنطقة إلى نزاع أعمق، حسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وأضاف أن "الحكومة بذلت وتبذل أقصى الجهود لإنهاء هذه الحرب التي سعت إلى تجنبها، والعمل على حماية شعوب المنطقة من تبعاتها، والتوصل إلى حل جذري يمنع تكرارها".
الديوان الملكي: العاهل الأردني أكد في اتصال مع ترمب ضرورة تحقيق تهدئة
2 مارس, 19:15 GMT
وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أن "الأزمات والصراعات الإقليمية ليست جديدة على الأردن"، مؤكدًا أنها لن تثني الدولة عن إنجاز ما هو ضروري وواجب تجاه بلدها ومواطنيها بكل السبل.
وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
