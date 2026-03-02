https://sarabic.ae/20260302/الديوان-الملكي-العاهل-الأردني-أكد-في-اتصال-مع-ترمب-ضرورة-تحقيق-تهدئة-1110960943.html
الديوان الملكي: العاهل الأردني أكد في اتصال مع ترمب ضرورة تحقيق تهدئة
صرح الديوان الملكي الأردني، أن الملك الأردني عبد ﷲ الثاني، تلقى اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبحثا هاتفيا المستجدات في المنطقة،
وأضاف الديوان :"تم خلال الاتصال بحث المستجدات في المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم والعالم، إذ أكد الملك رفض الأردن التام للاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى عدد من دول المنطقة".وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
صرح الديوان الملكي الأردني، أن الملك الأردني عبد ﷲ الثاني، تلقى اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وبحثا هاتفيا المستجدات في المنطقة، وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم والعالم.
وأضاف الديوان :"تم خلال الاتصال بحث المستجدات في المنطقة وتداعياتها على أمن واستقرار الإقليم والعالم، إذ أكد الملك رفض الأردن التام للاعتداءات الإيرانية على أراضيه وعلى عدد من دول المنطقة".
وتابع : "أكد الملك ضرورة العمل على تحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تسهم في استعادة الاستقرار وتحقيق السلام".
وأول أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.