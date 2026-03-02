https://sarabic.ae/20260302/الرئيس-الإيراني-استهداف-المستشفيات-والمدارس-والأطفال-انتهاك-صارخ-للمبادئ-الإنسانية-1110958797.html

الرئيس الإيراني: استهداف المستشفيات والمدارس والأطفال انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية

الرئيس الإيراني: استهداف المستشفيات والمدارس والأطفال انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية

علق الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، اليوم الاثنين، على استهداف المدنيين والمنشأت المدنية في إيران، ووصفها بالعمل اللاإنساني الذي يتوجب على العالم إدانته. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

وكتب بزشكیان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الهجمات على المستشفيات تمس الحياة نفسها، والهجمات على المدارس تستهدف مستقبل الأمة. استهداف المرضى والأطفال انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية. يجب على العالم إدانته". وأضاف:"أقف مع أمتي المفجوعة. لن تصمت إيران ولن تستسلم لهذه الجرائم".وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلاً، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.عشرات الطلاب تحت الأنقاض في إيرانوكالة: مقتل 4 من عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي بينهم ابنتهبوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي

