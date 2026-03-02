عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
الرئيس الإيراني: استهداف المستشفيات والمدارس والأطفال انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية
الرئيس الإيراني: استهداف المستشفيات والمدارس والأطفال انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية
وكتب بزشكیان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الهجمات على المستشفيات تمس الحياة نفسها، والهجمات على المدارس تستهدف مستقبل الأمة. استهداف المرضى والأطفال انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية. يجب على العالم إدانته". وأضاف:"أقف مع أمتي المفجوعة. لن تصمت إيران ولن تستسلم لهذه الجرائم".وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلاً، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
العالم, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, الحرب, مقتل أطفال
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
علق الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، اليوم الاثنين، على استهداف المدنيين والمنشأت المدنية في إيران، ووصفها بالعمل اللاإنساني الذي يتوجب على العالم إدانته.
وكتب بزشكیان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الهجمات على المستشفيات تمس الحياة نفسها، والهجمات على المدارس تستهدف مستقبل الأمة. استهداف المرضى والأطفال انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية. يجب على العالم إدانته".
وأضاف:"أقف مع أمتي المفجوعة. لن تصمت إيران ولن تستسلم لهذه الجرائم".

وكان المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية، علي فرهادي، قد أفاد بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات في جنوب إيران بلغت 153 قتيلاً، بالإضافة إلى إصابة 95 طالبة.

وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلاً، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة للبنات جنوبي إيران إلى 153 قتيلا
أمس, 15:15 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
عشرات الطلاب تحت الأنقاض في إيران
وكالة: مقتل 4 من عائلة المرشد الأعلى علي خامنئي بينهم ابنته
بوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
