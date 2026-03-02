https://sarabic.ae/20260302/الرئيس-الإيراني-استهداف-المستشفيات-والمدارس-والأطفال-انتهاك-صارخ-للمبادئ-الإنسانية-1110958797.html
الرئيس الإيراني: استهداف المستشفيات والمدارس والأطفال انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية
علق الرئيس الإيراني مسعود بزشكیان، اليوم الاثنين، على استهداف المدنيين والمنشأت المدنية في إيران، ووصفها بالعمل اللاإنساني الذي يتوجب على العالم إدانته. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T18:19+0000
العالم
أخبار ايران اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
الحرب
مقتل أطفال
وكتب بزشكیان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الهجمات على المستشفيات تمس الحياة نفسها، والهجمات على المدارس تستهدف مستقبل الأمة. استهداف المرضى والأطفال انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية. يجب على العالم إدانته". وأضاف:"أقف مع أمتي المفجوعة. لن تصمت إيران ولن تستسلم لهذه الجرائم".وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلاً، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
الرئيس الإيراني: استهداف المستشفيات والمدارس والأطفال انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية
وكتب بزشكیان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "الهجمات على المستشفيات تمس الحياة نفسها، والهجمات على المدارس تستهدف مستقبل الأمة. استهداف المرضى والأطفال انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية. يجب على العالم إدانته".
وأضاف:"أقف مع أمتي المفجوعة. لن تصمت إيران ولن تستسلم لهذه الجرائم".
وكان المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية، علي فرهادي، قد أفاد بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات في جنوب إيران بلغت 153 قتيلاً، بالإضافة إلى إصابة 95 طالبة.
وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلاً، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أول أمس السبت، على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما تسبب بأضرار وسقوط ضحايا مدنيين.
وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.