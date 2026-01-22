مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الدول الأوروبية تتوسل من واشنطن دعم نظام كييف مجددا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
رئيس مدغشقر يعلن طلب الانضمام إلى مجموعة بريكس
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التسوية بالعملات الوطنية.. أولويات دول بريكس في 2024
13:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
13:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:52 GMT
8 د
أمساليوم
بث مباشر
قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، إن قادة العديد من الدول الأوروبية، فرادى وجماعات، يسعون لإقناع الولايات المتحدة بالعودة إلى دورها...
مدير الاستخبارات الخارجية الروسية: الدول الأوروبية تتوسل من واشنطن دعم نظام كييف مجددا

04:49 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 04:51 GMT 22.01.2026)
© Photoبرادلي أمريكية الصنع مدمرة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة
برادلي أمريكية الصنع مدمرة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
© Photo
تابعنا عبر
قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، إن قادة العديد من الدول الأوروبية، فرادى وجماعات، يسعون لإقناع الولايات المتحدة بالعودة إلى دورها كداعم رئيسي لنظام كييف.
وتابع ناريشكين، في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "عرقلة اتفاقيات السلام ليست الهدف الوحيد الذي تسعى إليه النخب الأوروبية الأطلسية، إذ يحاول قادة عدد من الدول الأوروبية، فرادى وجماعات، إقناع الولايات المتحدة الأمريكية، رئيسها، بالعودة إلى دورها كداعم رئيسي لنظام كييف".
وذكر ناريشكين إن "تحالف الراغبين" يحاول عرقلة عملية التسوية بشأن أوكرانيا من خلال فرض شروط غير مقبولة تمامًا بالنسبة لروسيا.
وقال ناريشكين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "أنت محق تمامًا عندما تقول إن 'تحالف الراغبين' يحاول بكل وسيلة عرقلة عملية التسوية. الدول الأوروبية، ولا سيما الدول الأعضاء في هذا التحالف، أي 'تحالف الراغبين' المشكوك فيه، تحاول إدخال شروط غير مقبولة بالنسبة لروسيا في نظام الاتفاقيات السلمية المستقبلية".
سيرغي ناريشكين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
ناريشكين: العالم يعيش اليوم أخطر لحظة على الأمن منذ الحرب العالمية الثانية
21 أكتوبر 2025, 02:20 GMT
وعُقد في باريس يوم 6 يناير/كانون الثاني اجتماع على أعلى مستوى لـ "تحالف الراغبين"، نوقشت خلاله، من بين أمور أخرى، ما يسمى بضمانات أمنية لأوكرانيا. وشارك في الاجتماع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي جاريد كوشنر.
ووفقًا للوثيقة المتفق عليها في ختام الاجتماع، اتفق "تحالف الراغبين" على استمرار الدعم العسكري طويل الأمد لأوكرانيا، ووقع القادة إعلان نوايا بنشر قوات في أوكرانيا في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء الماضي، أن روسيا لن تسمح مطلقًا بإعادة تسليح نظام كييف، وأنها لن تمنحه فرصة لالتقاط أنفاسه لمهاجمة روسيا مجددا.
وقال لافروف، في مؤتمر صحفي لعرض نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2025: "نحن بالتأكيد لن نسمح لنظام كييف بإعادة تسليحه، ومنحه فرصة لالتقاط أنفاسه لمهاجمة روسيا مجددًا كأداة في يد الأوروبيين الغربيين المتطرفين".
ماكرون: تحالف الراغبين يتفق على تقنين التزاماته الأمنية تجاه أوكرانيا
