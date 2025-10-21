ناريشكين: العالم يعيش اليوم أخطر لحظة على الأمن منذ الحرب العالمية الثانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:16 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
10:28 GMT
13 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: المغرب يرفع راية العرب وإفريقيا.. تتويج تاريخي بلقب كأس العالم للشباب
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
كيف سيكون الوضع الجديد للبرنامج النووي الإيراني بعد انتهاء فترة القرار 2231؟
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كلاسيكو منتظر بين ريال مدريد وبرشلونة... ومانشستر يونايتد يعمّق جراح ليفربول في الدوري
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
12:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
12:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
ناريشكين: العالم يعيش اليوم أخطر لحظة على الأمن منذ الحرب العالمية الثانية
ناريشكين: العالم يعيش اليوم أخطر لحظة على الأمن منذ الحرب العالمية الثانية

صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، بأن العالم يعيش اليوم أخطر لحظة على الأمن منذ الحرب العالمية الثانية ومن الضروري التحلي بالحكمة وضبط النفس لتجنب حرب جديدة.
وقال ناريشكين، خلال اجتماع مجلس رؤساء أجهزة الأمن وأجهزة الاستخبارات لدول رابطة الدول المستقلة الذي عقد في سمرقند بأوزبكستان، " تشير المعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بشكل قاطع إلى أن العالم يمر حاليًا بأخطر فترة على الأمن الدولي منذ الحرب العالمية الثانية، وهي فترة تحول نوعي في النظام العالمي".
وأضاف، "لقد انتهى بوضوح النظام أحادي القطب، المتمركز حول الغرب. ومن الجدير بالذكر أن هذا هو أساس جميع التوقعات الغربية المغلقة تقريبًا لتطور الوضع الدولي التي أتيحت لي الفرصة التعرف عليها".
وتابع ناريشكين، "وفقًا لبعض تقديرات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ستستمر فترة ما يُسمى بعدم اليقين الجيوسياسي حتى عام 2035 تقريبًا، إلا أن صراعًا شرسًا يدور بالفعل بين أكبر مراكز القوة العالمية والإقليمية من أجل تحديد معالم وقواعد هذا النظام العالمي المستقبلي. ومهمتنا المشتركة، وربما الأهم، هي ضمان التكيف مع هذا الواقع الجديد دون حرب كبرى، كما حدث في فترات تاريخية سابقة" .
ووفقا لناريشكين، فإن "هذه المهمة صعبة بلا شك، إذ تتطلب رباطة جأش ومسؤولية وقدرة على المساومة من جميع الأطراف دون استثناء".
وأضاف أن هذه الصفات "لحسن الحظ، حُفظت في الشرق، لكنها كادت أن تندثر في الغرب".
