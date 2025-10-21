https://sarabic.ae/20251021/ناريشكين-العالم-يعيش-اليوم-أخطر-لحظة-على-الأمن-منذ-الحرب-العالمية-الثانية-1106226021.html

ناريشكين: العالم يعيش اليوم أخطر لحظة على الأمن منذ الحرب العالمية الثانية

صرح رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، بأن العالم يعيش اليوم أخطر لحظة على الأمن منذ الحرب العالمية الثانية ومن الضروري...

وقال ناريشكين، خلال اجتماع مجلس رؤساء أجهزة الأمن وأجهزة الاستخبارات لدول رابطة الدول المستقلة الذي عقد في سمرقند بأوزبكستان، " تشير المعلومات التي تلقاها جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي بشكل قاطع إلى أن العالم يمر حاليًا بأخطر فترة على الأمن الدولي منذ الحرب العالمية الثانية، وهي فترة تحول نوعي في النظام العالمي".وأضاف، "لقد انتهى بوضوح النظام أحادي القطب، المتمركز حول الغرب. ومن الجدير بالذكر أن هذا هو أساس جميع التوقعات الغربية المغلقة تقريبًا لتطور الوضع الدولي التي أتيحت لي الفرصة التعرف عليها".وتابع ناريشكين، "وفقًا لبعض تقديرات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ستستمر فترة ما يُسمى بعدم اليقين الجيوسياسي حتى عام 2035 تقريبًا، إلا أن صراعًا شرسًا يدور بالفعل بين أكبر مراكز القوة العالمية والإقليمية من أجل تحديد معالم وقواعد هذا النظام العالمي المستقبلي. ومهمتنا المشتركة، وربما الأهم، هي ضمان التكيف مع هذا الواقع الجديد دون حرب كبرى، كما حدث في فترات تاريخية سابقة" .ووفقا لناريشكين، فإن "هذه المهمة صعبة بلا شك، إذ تتطلب رباطة جأش ومسؤولية وقدرة على المساومة من جميع الأطراف دون استثناء".وأضاف أن هذه الصفات "لحسن الحظ، حُفظت في الشرق، لكنها كادت أن تندثر في الغرب".

