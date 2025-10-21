https://sarabic.ae/20251021/ناريشكين-الدول-الأوروبية-الأعضاء-في-حلف-الناتو-تستعد-للحرب-مع-روسيا--عاجل-1106225676.html
ناريشكين: الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تستعد للحرب مع روسيا -عاجل
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، بأن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تستعد للحرب مع روسيا، وأن مهمتها هي تزويد قوة الرد السريع...
وقال ناريشكين خلال اجتماع لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة في سمرقند: "نرى بالتأكيد أن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تستعد للحرب مع بلدنا".وأضاف، "قد تم تحديد مهمة تزويد قوة الرد السريع التابعة لحلف الناتو المخصصة لهذا الغرض بجميع الموارد اللازمة على وجه السرعة. وقد أُطلقت عملية لزيادة إنتاج المجمع الصناعي العسكري الأوروبي بشكل كبير".وشدد، "أصبحت تمارين التعبئة وحملات الدعاية بين السكان حول العدوان الحتمي من موسكو منتظمة".
ناريشكين: الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تستعد للحرب مع روسيا -عاجل
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، سيرغي ناريشكين، بأن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تستعد للحرب مع روسيا، وأن مهمتها هي تزويد قوة الرد السريع التابعة للحلف بجميع الموارد اللازمة على وجه السرعة.
وقال ناريشكين خلال اجتماع لمجلس رؤساء الأجهزة الأمنية والخدمات الخاصة لدول رابطة الدول المستقلة في سمرقند: "نرى بالتأكيد أن الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تستعد للحرب مع بلدنا".
وأضاف، "قد تم تحديد مهمة تزويد قوة الرد السريع التابعة لحلف الناتو المخصصة لهذا الغرض بجميع الموارد اللازمة على وجه السرعة. وقد أُطلقت عملية لزيادة إنتاج المجمع الصناعي العسكري الأوروبي بشكل كبير".
وشدد، "أصبحت تمارين التعبئة وحملات الدعاية بين السكان حول العدوان الحتمي من موسكو منتظمة".