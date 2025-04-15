https://sarabic.ae/20250415/ناريشكين-يحدد-أهداف-روسيا-الاستراتيجية-بعد-إنجاز-العملية-العسكرية-الخاصة-1099558039.html
ناريشكين يحدد أهداف روسيا الاستراتيجية بعد إنجاز العملية العسكرية الخاصة
ناريشكين يحدد أهداف روسيا الاستراتيجية بعد إنجاز العملية العسكرية الخاصة
سبوتنيك عربي
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، بأن أهداف روسيا بعد إنجاز العملية العسكرية الخاصة هي ذاتها الوضع غير النووي... 15.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-15T10:20+0000
2025-04-15T10:20+0000
2025-04-15T10:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101995/46/1019954649_169:0:3810:2048_1920x0_80_0_0_93803ea11d15b898e4b0be285c69cdc6.jpg
وقال ناريشكين، للصحفيين في مينسك: "بالنسبة لأهداف روسيا الاستراتيجية بعد انتهاء الصراع، فهي ذاتها، الوضع غير النووي لأوكرانيا واجتثاث النازية ونزع السلاح وبالتالي إلغاء جميع القوانين التمييزية التي تم اعتمادها بعد الانقلاب في عام 2014".وأكد ناريشكين، أن روسيا والولايات المتحدة تجريان حواراً مكثفاً على مختلف المستويات.وقال ناريشكين للصحفيين: "كما تعلمون يجري حوار مكثف بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو حوار على مستويات مختلفة. وواقع الاتصالات في حد ذاته إيجابي، وهو يتناقض بشكل حاد مع ما كان عليه الوضع في عهد الإدارة السابقة للرئيس بايدن".وقال ناريشكين، للصحفيين: "يواجه جهاز أمن الدولة في جمهورية بيلاروسيا وجهاز الاستخبارات الخارجية (الروسي) مهامًا صعبة ومحددة لضمان أمن بلدينا، وأهمها التصدي للتطلعات العدوانية للدول المعادية لمصالح بلدينا".وأضاف: "وقد تم بالفعل إنجاز الكثير في هذا المجال".وقال ناريشكين، للصحفيين في مينسك: "نتفهم رغبة القيادة الأوكرانية في استمرار الصراع عسكريًا، وندرك سبب ذلك، في ظل هذه الظروف فقط، ستبقى حكومة كييف الحالية في مناصبها ولن تُحاسب على قراراتها الإجرامية أمام شعبها".وكشف ناريشكين، أن "بولندا وجمهوريات البلطيق عدوانية بشكل خاص، على الأقل لفظيًا، فهي تُلوّح بأسلحتها باستمرار. بل إن بولندا أعلنت عن خططها لزرع نحو مليوني لغم مضاد للدبابات على طول حدود بيلاروسيا ومقاطعة كالينينغراد، وترغب أيضًا في الحصول على أسلحة نووية أمريكية. هذا أمر مؤسف".وأكد: "يجب أن يفهموا، رغم أنهم لا يفهمون بعد، أنه في حال العدوان من جانب الناتو ضد دولة الاتحاد، فإن الضرر سيلحق بالتأكيد بالتكتل بأكمله، ولكن إلى حد أكبر فإن أول من سيعاني هم حاملو مثل هذه الأفكار بين الدوائر السياسية في بولندا ودول البلطيق".روسيا تكشف عن موقعين محتملين لبناء محطة نووية جديدة في بيلاروسيا
https://sarabic.ae/20250414/ترامب-زيلينسكي-وبايدن-المحتال-قاما-بعمل-فظيع-أدى-إلى-اندلاع-الحرب-في-أوكرانيا-1099538675.html
https://sarabic.ae/20250415/فانس-ردا-على-اتهامات-زيلينسكي-عقيم-وعبثي--1099556149.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101995/46/1019954649_624:0:3355:2048_1920x0_80_0_0_1f4549f5143c74273bff46d410bf995b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم
ناريشكين يحدد أهداف روسيا الاستراتيجية بعد إنجاز العملية العسكرية الخاصة
صرح مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الثلاثاء، بأن أهداف روسيا بعد إنجاز العملية العسكرية الخاصة هي ذاتها الوضع غير النووي لأوكرانيا واجتثاث النازية، ونزع السلاح والاعتراف بحدود روسيا الحالية.
وقال ناريشكين، للصحفيين في مينسك: "بالنسبة لأهداف روسيا الاستراتيجية بعد انتهاء الصراع، فهي ذاتها، الوضع غير النووي لأوكرانيا واجتثاث النازية ونزع السلاح وبالتالي إلغاء جميع القوانين التمييزية التي تم اعتمادها بعد الانقلاب في عام 2014".
وأضاف أن أوكرانيا يجب أن تعترف أيضًا دون قيد أو شرط بسيادة روسيا والحدود الإقليمية الحالية لروسيا.
وأكد ناريشكين، أن روسيا والولايات المتحدة تجريان حواراً مكثفاً على مختلف المستويات.
وقال ناريشكين للصحفيين: "كما تعلمون يجري حوار مكثف بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو حوار على مستويات مختلفة. وواقع الاتصالات في حد ذاته إيجابي، وهو يتناقض بشكل حاد مع ما كان عليه الوضع في عهد الإدارة السابقة للرئيس بايدن".
وأردف ناريشكين، أن الأجهزة الأمنية الخاصة في روسيا وبيلاروسيا واجهتا التطلعات العدوانية من جانب الدول غير الصديقة، مشيرًا إلى أنه تم إنجاز الكثير في هذا المجال.
وقال ناريشكين، للصحفيين: "يواجه جهاز أمن الدولة في جمهورية بيلاروسيا وجهاز الاستخبارات الخارجية (الروسي) مهامًا صعبة ومحددة لضمان أمن بلدينا، وأهمها التصدي للتطلعات العدوانية للدول المعادية لمصالح بلدينا".
وأضاف: "وقد تم بالفعل إنجاز الكثير في هذا المجال".
وأضاف ناريشكين، أن نظام كييف له مصلحة في استمرار الصراع من أجل البقاء في السلطة وعدم تحمل المسؤولية أمام الشعب عن القرارات الإجرامية.
وقال ناريشكين، للصحفيين في مينسك: "نتفهم رغبة القيادة الأوكرانية في استمرار الصراع عسكريًا، وندرك سبب ذلك، في ظل هذه الظروف فقط، ستبقى حكومة كييف الحالية في مناصبها ولن تُحاسب على قراراتها الإجرامية أمام شعبها".
وتابع ناريشكين أنه في حال عدوان حلف شمال الأطلسي (الناتو) على دولة الاتحاد "روسيا - بيلاروسيا" فإن الضرر سيلحق بالتكتل بأكمله لكن بولندا ودول البلطيق ستعاني أولاً.
وكشف ناريشكين، أن "بولندا وجمهوريات البلطيق عدوانية بشكل خاص، على الأقل لفظيًا، فهي تُلوّح بأسلحتها باستمرار. بل إن بولندا أعلنت عن خططها لزرع نحو مليوني لغم مضاد للدبابات على طول حدود بيلاروسيا ومقاطعة كالينينغراد، وترغب أيضًا في الحصول على أسلحة نووية أمريكية. هذا أمر مؤسف".
وأكد: "يجب أن يفهموا، رغم أنهم لا يفهمون بعد، أنه في حال العدوان من جانب الناتو ضد دولة الاتحاد، فإن الضرر سيلحق بالتأكيد بالتكتل بأكمله، ولكن إلى حد أكبر فإن أول من سيعاني هم حاملو مثل هذه الأفكار بين الدوائر السياسية في بولندا ودول البلطيق".