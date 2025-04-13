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روسيا تكشف عن موقعين محتملين لبناء محطة نووية جديدة في بيلاروسيا
روسيا تكشف عن موقعين محتملين لبناء محطة نووية جديدة في بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
أكد أليكسي بوليشتشوك، مدير الدائرة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أنه يتم النظر في موقعين لبناء محطة طاقة نووية ثانية في... 13.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-13T07:30+0000
2025-04-13T07:30+0000
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وقال بوليشتشوك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الشركاء البيلاروسيون مهتمون بمواصلة التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية".وأشار بوليشتشوك أيضا إلى أن العمل على دراسة الجدوى لبناء محطة طاقة نووية ثانية في بيلاروسيا، من المقرر أن يكتمل بحلول منتصف العام.وأوضح بوليشتشوك، أنه "عُقدت اجتماعات عدة تم خلالها مناقشة مجموعة كاملة من القضايا، شملت موقع المحطة المستقبلية ومعايير الأسعار للمشروع، وطارز المفاعلات المقرر تشغيلها في المحطة وتوقيت البناء وغير ذلك".وأضاف مدير الدائرة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أن "هذه القضايا تتم مناقشتها أيضًا في أشكال أخرى، بما في ذلك الاجتماعات الدورية لإدارة مؤسسة "روساتوم" الحكومية وحكومة بيلاروسيا".واختتم حديثه، قائلًا: "من المقرر إنجاز العمل بحلول منتصف العام، ونعتقد أن الوثيقة ستحدد جميع معالمها الرئيسية".وكانت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، قد أفادت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يعتزم بحث بناء محطة ثانية للطاقة النووية في بلاده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة البيلاروسية، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أنه تم التوقيع على شهادة القبول للتشغيل التجاري لوحدة الطاقة الثانية.وزير خارجية النيجر: لا نستبعد إمكانية بناء محطة للطاقة النووية بمساعدة روسيارئيس هيئة المحطات النووية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في مشروع الضبعة
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روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم

روسيا تكشف عن موقعين محتملين لبناء محطة نووية جديدة في بيلاروسيا

07:30 GMT 13.04.2025
© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصورمحطة لينينغراد للطاقة النووية
محطة لينينغراد للطاقة النووية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.04.2025
© Sputnik . Artem Pryahin
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أكد أليكسي بوليشتشوك، مدير الدائرة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أنه يتم النظر في موقعين لبناء محطة طاقة نووية ثانية في بيلاروسيا.
وقال بوليشتشوك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الشركاء البيلاروسيون مهتمون بمواصلة التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية".

وتابع: "في الوقت الحالي، ندرس حاليًا خيارات بناء إما محطة إضافية ثالثة في محطة الطاقة النووية البيلاروسية العاملة بالفعل في مدينة أوستروفيتس أو محطة طاقة نووية جديدة من وحدتين في مقاطعة موغيليف".

وأشار بوليشتشوك أيضا إلى أن العمل على دراسة الجدوى لبناء محطة طاقة نووية ثانية في بيلاروسيا، من المقرر أن يكتمل بحلول منتصف العام.

ووفقا له، فإن "الوكالات المتخصصة في البلدين شكّلت مجموعة عمل تضم خبراء لمناقشة الظروف الفنية والمالية لهذا المشروع الضخم... ومن المفترض أن يتم إنجاز العمل بحلول منتصف العام الجاري".

وأوضح بوليشتشوك، أنه "عُقدت اجتماعات عدة تم خلالها مناقشة مجموعة كاملة من القضايا، شملت موقع المحطة المستقبلية ومعايير الأسعار للمشروع، وطارز المفاعلات المقرر تشغيلها في المحطة وتوقيت البناء وغير ذلك".
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وأضاف مدير الدائرة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أن "هذه القضايا تتم مناقشتها أيضًا في أشكال أخرى، بما في ذلك الاجتماعات الدورية لإدارة مؤسسة "روساتوم" الحكومية وحكومة بيلاروسيا".

وقال بوليشتشوك: "وزارة الطاقة في بيلاروسيا، تعمل حاليا، استنادا إلى نتائج الاجتماعات التي عقدت، على إعداد دراسة جدوى للمشروع".

واختتم حديثه، قائلًا: "من المقرر إنجاز العمل بحلول منتصف العام، ونعتقد أن الوثيقة ستحدد جميع معالمها الرئيسية".
وكانت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، قد أفادت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يعتزم بحث بناء محطة ثانية للطاقة النووية في بلاده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وشيدت بيلاروسيا محطة طاقة نووية في مدينة أوستروفيتس بمقاطعة غروندو، تضم وحدتي طاقة من طراز "في في إي آر-1200"، وتصل طاقتها الإجمالية إلى 2400 ميغاواط؛ وتم تشغيل أول وحدة طاقة لمحطة الطاقة النووية البيلاروسية في 10 حزيران/يونيو 2021.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة البيلاروسية، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أنه تم التوقيع على شهادة القبول للتشغيل التجاري لوحدة الطاقة الثانية.
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