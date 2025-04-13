https://sarabic.ae/20250413/روسيا-تكشف-عن-موقعين-محتملين-لبناء-محطة-نووية-جديدة-في-بيلاروسيا-1099497933.html

روسيا تكشف عن موقعين محتملين لبناء محطة نووية جديدة في بيلاروسيا

روسيا تكشف عن موقعين محتملين لبناء محطة نووية جديدة في بيلاروسيا

سبوتنيك عربي

أكد أليكسي بوليشتشوك، مدير الدائرة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أنه يتم النظر في موقعين لبناء محطة طاقة نووية ثانية في... 13.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-13T07:30+0000

2025-04-13T07:30+0000

2025-04-13T07:30+0000

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وقال بوليشتشوك في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "الشركاء البيلاروسيون مهتمون بمواصلة التعاون مع روسيا في مجال الطاقة النووية".وأشار بوليشتشوك أيضا إلى أن العمل على دراسة الجدوى لبناء محطة طاقة نووية ثانية في بيلاروسيا، من المقرر أن يكتمل بحلول منتصف العام.وأوضح بوليشتشوك، أنه "عُقدت اجتماعات عدة تم خلالها مناقشة مجموعة كاملة من القضايا، شملت موقع المحطة المستقبلية ومعايير الأسعار للمشروع، وطارز المفاعلات المقرر تشغيلها في المحطة وتوقيت البناء وغير ذلك".وأضاف مدير الدائرة الثانية لدول رابطة الدول المستقلة في وزارة الخارجية الروسية، أن "هذه القضايا تتم مناقشتها أيضًا في أشكال أخرى، بما في ذلك الاجتماعات الدورية لإدارة مؤسسة "روساتوم" الحكومية وحكومة بيلاروسيا".واختتم حديثه، قائلًا: "من المقرر إنجاز العمل بحلول منتصف العام، ونعتقد أن الوثيقة ستحدد جميع معالمها الرئيسية".وكانت وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا"، قد أفادت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يعتزم بحث بناء محطة ثانية للطاقة النووية في بلاده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الطاقة البيلاروسية، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، أنه تم التوقيع على شهادة القبول للتشغيل التجاري لوحدة الطاقة الثانية.وزير خارجية النيجر: لا نستبعد إمكانية بناء محطة للطاقة النووية بمساعدة روسيارئيس هيئة المحطات النووية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في مشروع الضبعة

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