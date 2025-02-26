https://sarabic.ae/20250226/رئيس-هيئة-المحطات-النووية-المصري-يشيد-بالتعاون-مع-روسيا-في-مشروع-الضبعة-1098186615.html
رئيس هيئة المحطات النووية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في مشروع الضبعة
رئيس هيئة المحطات النووية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في مشروع الضبعة
سبوتنيك عربي
قال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، محمد دويدار، إن التعاون مع الجانب الروسي في مشروع الضبعة النووي هو بمثابة خطوة مهمة ومثمرة. 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T09:26+0000
2025-02-26T09:26+0000
2025-02-26T09:26+0000
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وأضاف، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية في فعاليات "منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة" في مكتبة الإسكندرية، أن مشروع الضبعة يعد خطوة مهمة في استراتيجية مصر المستقبلية بالتعاون مع الجانب الروسي، بحسب مراسل "سبوتنيك".وشدد دويدار، على أهمية مشروع الضبعة في خدمة العديد من المجالات منها الزراعة والصناعة ومجالات أخرى، وكذلك ما يحققه في خدمة التنمية المستدامة.وأوضح أن المنتدى يعد فرصة لتبادل الأفكار بين الخبراء، في ظل حرص مصر على تعزيز مصادر الطاقة وجعل الطاقة النووية جزءا أساسيا من استراتيجيتها المستقبلية.وأشاد بأهمية وجدارة التعاون مع الشركاء في مشروع الضبعة النووي.ويعقد المنتدى في إطار التعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وبين شركة "روساتوم" الروسية لتنفيذ محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح، وفي ضوء أهمية التقنيات النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق القبول المجتمعي للمشروع والتعريف به محليا ودوليا.وتتضمن فعاليات المنتدى حلقات نقاشية حول أهمية المشروع النووي المصري ومبادئ الطاقة النووية بين الخبراء والأجيال الشابة من مصر وجميع أنحاء العالم، ومناقشة دور التقنيات النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ويشارك بالمنتدى أكثر من 300 مشارك من المهنيين الشباب والطلاب والقادة العالميين من مختلف البلدان لمناقشة مستقبل التكنولوجيا النووية الخضراء بشكل مشترك.ويوفر المنتدى منصة للطلاب والقادة الشباب لتقديم بحوث مبتكرة ومناقشة الفرص الوظيفية والمشاركة في ورش عمل حول التحول إلى الطاقة الخضراء والطاقة المستدامة.
https://sarabic.ae/20250204/السفير-الروسي-في-مصر-محطة-الضبعة-النووية-ستدخل-الخدمة-بحلول-نهاية-فبراير-2030-1097452885.html
https://sarabic.ae/20230718/وزير-الكهرباء-المصري-ومدير-روساتوم-يفتتحان-المبنى-الإداري-لهيئة-محطات-الضبعة-النووية-1079193928.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, روساتوم, محطة الضبعة النووية, حصري
أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, روساتوم, محطة الضبعة النووية, حصري
رئيس هيئة المحطات النووية المصري يشيد بالتعاون مع روسيا في مشروع الضبعة
حصري
قال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، محمد دويدار، إن التعاون مع الجانب الروسي في مشروع الضبعة النووي هو بمثابة خطوة مهمة ومثمرة.
وأضاف، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية في فعاليات "منتدى الشباب الدولي للتكنولوجيا النووية المستدامة" في مكتبة الإسكندرية، أن مشروع الضبعة يعد خطوة مهمة في استراتيجية مصر المستقبلية بالتعاون مع الجانب الروسي، بحسب مراسل "سبوتنيك
".
وشدد دويدار، على أهمية مشروع الضبعة في خدمة العديد من المجالات منها الزراعة والصناعة ومجالات أخرى، وكذلك ما يحققه في خدمة التنمية المستدامة.
وأوضح أن المنتدى يعد فرصة لتبادل الأفكار بين الخبراء، في ظل حرص مصر على تعزيز مصادر الطاقة وجعل الطاقة النووية
جزءا أساسيا من استراتيجيتها المستقبلية.
وأشاد بأهمية وجدارة التعاون مع الشركاء في مشروع الضبعة النووي.
ويعقد المنتدى في إطار التعاون بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وبين شركة "روساتوم" الروسية لتنفيذ محطة الضبعة النووية في محافظة مطروح، وفي ضوء أهمية التقنيات النووية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق القبول المجتمعي للمشروع والتعريف به محليا ودوليا.
وتتضمن فعاليات المنتدى حلقات نقاشية حول أهمية المشروع النووي المصري ومبادئ الطاقة النووية بين الخبراء والأجيال الشابة من مصر وجميع أنحاء العالم، ومناقشة دور التقنيات النووية
في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويشارك بالمنتدى أكثر من 300 مشارك من المهنيين الشباب والطلاب والقادة العالميين من مختلف البلدان لمناقشة مستقبل التكنولوجيا النووية الخضراء بشكل مشترك.
ويوفر المنتدى منصة للطلاب والقادة الشباب لتقديم بحوث مبتكرة ومناقشة الفرص الوظيفية والمشاركة في ورش عمل حول التحول إلى الطاقة الخضراء والطاقة المستدامة.