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https://sarabic.ae/20250204/السفير-الروسي-في-مصر-محطة-الضبعة-النووية-ستدخل-الخدمة-بحلول-نهاية-فبراير-2030-1097452885.html
السفير الروسي في مصر: محطة الضبعة النووية ستدخل الخدمة بحلول نهاية فبراير 2030
السفير الروسي في مصر: محطة الضبعة النووية ستدخل الخدمة بحلول نهاية فبراير 2030
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي في مصر، جورجي بوريسينكو، أن روسيا تتوقع أن تكون أول محطة للطاقة النووية في مصر، الضبعة، التي تشارك في بنائها شركة "روساتوم" الروسية الحكومية،... 04.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-04T09:16+0000
2025-02-04T09:16+0000
مصر
روسيا
محطة الضبعة النووية
العالم
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وقال السفير بوريسينكو لوكالة "سبوتنيك": "يسير العمل في بناء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء وفقًا للجدول الزمني المحدد بدقة. والآن جميع وحدات الطاقة الأربع في طور الإنشاء. وقد بدأت عملية استيراد وتركيب المعدات التي يتم تصنيعها في روسيا وبعض الدول الأخرى"، مشيرًا إلى أن الضبعة هي أكبر موقع بناء نووي في العالم حاليًا.وأضاف: "يعمل هناك عليها آلاف المتخصصين الروس وعشرات الآلاف من المصريين. نتوقع أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن محطة الطاقة النووية ستعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية فبراير 2030، على الرغم من أننا نرى محاولات الغرب لمنع ذلك من خلال العقوبات المفروضة على روساتوم".وتعتبر محطة الضبعة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.وشركة "روساتوم" الحكومية الروسية هي المصدر الرئيسي للتكنولوجيا النووية. فعلى وجه الخصوص، أنتجت الشركة الحكومية في عام 2023 خمس مجموعات من معدات المفاعلات، وتم تسليم محطة الطاقة النووية البيلاروسية المبنية بالكامل إلى الجهة المتعاقدة، وتم الحصول على إذن لتشغيل مجموعة الطاقة الأولى في محطة أكويو النووية في تركيا.ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.قرار جديد من البرلمان المصري بشأن محطة الضبعة النوويةمحطة "الضبعة" للطاقة النووية... فرصة كبيرة للشباب المصري
https://sarabic.ae/20250119/مصر-تعلن-عن-إنجاز-جديد-يقرب-البلاد-من-عصر-الطاقة-النووية-1096934167.html
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مصر, روسيا, محطة الضبعة النووية, العالم
مصر, روسيا, محطة الضبعة النووية, العالم

السفير الروسي في مصر: محطة الضبعة النووية ستدخل الخدمة بحلول نهاية فبراير 2030

09:16 GMT 04.02.2025
© Sputnikصب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية بمصر
صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2025
© Sputnik
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أكد السفير الروسي في مصر، جورجي بوريسينكو، أن روسيا تتوقع أن تكون أول محطة للطاقة النووية في مصر، الضبعة، التي تشارك في بنائها شركة "روساتوم" الروسية الحكومية، جاهزة للتشغيل الكامل بحلول نهاية فبراير/ شباط 2030.
وقال السفير بوريسينكو لوكالة "سبوتنيك": "يسير العمل في بناء محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء وفقًا للجدول الزمني المحدد بدقة. والآن جميع وحدات الطاقة الأربع في طور الإنشاء. وقد بدأت عملية استيراد وتركيب المعدات التي يتم تصنيعها في روسيا وبعض الدول الأخرى"، مشيرًا إلى أن الضبعة هي أكبر موقع بناء نووي في العالم حاليًا.
وأضاف: "يعمل هناك عليها آلاف المتخصصين الروس وعشرات الآلاف من المصريين. نتوقع أنه إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن محطة الطاقة النووية ستعمل بكامل طاقتها بحلول نهاية فبراير 2030، على الرغم من أننا نرى محاولات الغرب لمنع ذلك من خلال العقوبات المفروضة على روساتوم".
وتعتبر محطة الضبعة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
وشركة "روساتوم" الحكومية الروسية هي المصدر الرئيسي للتكنولوجيا النووية. فعلى وجه الخصوص، أنتجت الشركة الحكومية في عام 2023 خمس مجموعات من معدات المفاعلات، وتم تسليم محطة الطاقة النووية البيلاروسية المبنية بالكامل إلى الجهة المتعاقدة، وتم الحصول على إذن لتشغيل مجموعة الطاقة الأولى في محطة أكويو النووية في تركيا.
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ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.
وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
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