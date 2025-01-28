قرار جديد من البرلمان المصري بشأن محطة الضبعة النووية

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نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
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الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
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عرب بوينت بودكاست
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ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
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الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
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ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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17:03 GMT
59 د
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غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
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https://sarabic.ae/20250128/البرلمان-المصري-يوافق-على-تعديل-اتفاقية-تمويل-محطة-الضبعة-النووية-1097245999.html
قرار جديد من البرلمان المصري بشأن محطة الضبعة النووية
قرار جديد من البرلمان المصري بشأن محطة الضبعة النووية
سبوتنيك عربي
وافق مجلس النواب المصري، أمس الاثنين، على تعديل الاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من موسكو إلى القاهرة لإنشاء محطة طاقة نووية في... 28.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-28T14:56+0000
2025-01-28T14:59+0000
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محطة الضبعة النووية
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وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات، أمس الاثنين، بأن تلك الموافقة جاءت في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قدما.وكان المجلس المصري قد أحال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 515 لسنة 2024، بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.وجاء ذلك خلال جلسة عقدت، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد اطلاع اللجنة على القرار واستماعها إلى ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة والانتهاء بالموافقة على القرار.وتأتي موافقة مجلس النواب المصري برئاسة حنفي جبالي، على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية، خطوة مهمة من أجل دعم مشروع محطة الضبعة النووية.وفي الثاني من الشهر الماضي، قال أليكسي كونونينكو، مدير مشروع الضبعة النووي ونائب رئيس شركة "آتوم ستروي إكسبورت"، إن مشروع الضبعة النووي يتطور بشكل غير مسبوق.وأضاف خلال كلمته في المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر، أن مشروع الطاقة النووي في مصر، يؤكد التعاون والشراكة بين مصر وروسيا الممتدة منذ عقود. ولفت إلى أن المشروع يؤدي إلى تطوير البنية التحتية في المنطقة التي يقام عليها، وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية للعمل في المشروع. وأوضح أن الموقع الذي يقام عليه المشروع هو مثالي من حيث المناخ، بالإضافة للحرص على توفير مصادر طاقة نظيفة، مضيفًا أن مشروع الضبعة هو من أهم المفاعلات من الجيل الثالث الأكثر أمانا على مستوى العالم. وأشار إلى أن الشركات المصرية تعمل مع الخبراء الروس، بوتيرة عالية، وتظهر كفاءة والتزاما عاليين.
https://sarabic.ae/20240829/مصر-أعمال-مشروع-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-تسير-وفقا-للجدول-الزمني-1092205774.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, محطة الضبعة النووية
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, محطة الضبعة النووية

قرار جديد من البرلمان المصري بشأن محطة الضبعة النووية

14:56 GMT 28.01.2025 (تم التحديث: 14:59 GMT 28.01.2025)
© AP Photo / AP Photo)البرلمان المصري
البرلمان المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
© AP Photo / AP Photo)
تابعنا عبر
وافق مجلس النواب المصري، أمس الاثنين، على تعديل الاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من موسكو إلى القاهرة لإنشاء محطة طاقة نووية في البلاد.
وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات، أمس الاثنين، بأن تلك الموافقة جاءت في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قدما.
محطة الضبعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2024
مصر: أعمال مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تسير وفقا للجدول الزمني
29 أغسطس 2024, 14:00 GMT
وكان المجلس المصري قد أحال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 515 لسنة 2024، بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.
وجاء ذلك خلال جلسة عقدت، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد اطلاع اللجنة على القرار واستماعها إلى ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة والانتهاء بالموافقة على القرار.
وتأتي موافقة مجلس النواب المصري برئاسة حنفي جبالي، على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية، خطوة مهمة من أجل دعم مشروع محطة الضبعة النووية.
وفي الثاني من الشهر الماضي، قال أليكسي كونونينكو، مدير مشروع الضبعة النووي ونائب رئيس شركة "آتوم ستروي إكسبورت"، إن مشروع الضبعة النووي يتطور بشكل غير مسبوق.
وأضاف خلال كلمته في المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر، أن مشروع الطاقة النووي في مصر، يؤكد التعاون والشراكة بين مصر وروسيا الممتدة منذ عقود. ولفت إلى أن المشروع يؤدي إلى تطوير البنية التحتية في المنطقة التي يقام عليها، وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية للعمل في المشروع.
وأوضح أن الموقع الذي يقام عليه المشروع هو مثالي من حيث المناخ، بالإضافة للحرص على توفير مصادر طاقة نظيفة، مضيفًا أن مشروع الضبعة هو من أهم المفاعلات من الجيل الثالث الأكثر أمانا على مستوى العالم. وأشار إلى أن الشركات المصرية تعمل مع الخبراء الروس، بوتيرة عالية، وتظهر كفاءة والتزاما عاليين.
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