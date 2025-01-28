https://sarabic.ae/20250128/البرلمان-المصري-يوافق-على-تعديل-اتفاقية-تمويل-محطة-الضبعة-النووية-1097245999.html

قرار جديد من البرلمان المصري بشأن محطة الضبعة النووية

قرار جديد من البرلمان المصري بشأن محطة الضبعة النووية

سبوتنيك عربي

وافق مجلس النواب المصري، أمس الاثنين، على تعديل الاتفاقية المبرمة بين مصر وروسيا بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من موسكو إلى القاهرة لإنشاء محطة طاقة نووية في... 28.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-28T14:56+0000

2025-01-28T14:56+0000

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وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات، أمس الاثنين، بأن تلك الموافقة جاءت في إطار استمرار تنفيذ أعمال مشروع محطة الضبعة النووية والجهود المبذولة لدفع المشروع قدما.وكان المجلس المصري قد أحال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 515 لسنة 2024، بشأن الموافقة على بروتوكول لتعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية.وجاء ذلك خلال جلسة عقدت، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2024، بعد اطلاع اللجنة على القرار واستماعها إلى ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة والانتهاء بالموافقة على القرار.وتأتي موافقة مجلس النواب المصري برئاسة حنفي جبالي، على بروتوكول تعديل الاتفاقية التمويلية الحكومية، خطوة مهمة من أجل دعم مشروع محطة الضبعة النووية.وفي الثاني من الشهر الماضي، قال أليكسي كونونينكو، مدير مشروع الضبعة النووي ونائب رئيس شركة "آتوم ستروي إكسبورت"، إن مشروع الضبعة النووي يتطور بشكل غير مسبوق.وأضاف خلال كلمته في المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر، أن مشروع الطاقة النووي في مصر، يؤكد التعاون والشراكة بين مصر وروسيا الممتدة منذ عقود. ولفت إلى أن المشروع يؤدي إلى تطوير البنية التحتية في المنطقة التي يقام عليها، وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية للعمل في المشروع. وأوضح أن الموقع الذي يقام عليه المشروع هو مثالي من حيث المناخ، بالإضافة للحرص على توفير مصادر طاقة نظيفة، مضيفًا أن مشروع الضبعة هو من أهم المفاعلات من الجيل الثالث الأكثر أمانا على مستوى العالم. وأشار إلى أن الشركات المصرية تعمل مع الخبراء الروس، بوتيرة عالية، وتظهر كفاءة والتزاما عاليين.

https://sarabic.ae/20240829/مصر-أعمال-مشروع-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية-تسير-وفقا-للجدول-الزمني-1092205774.html

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