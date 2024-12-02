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الكرملين: روسيا تواصل دعمها للأسد
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أمجد الوكيل: مشروع محطة الضبعة النووية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا
أمجد الوكيل: مشروع محطة الضبعة النووية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا
سبوتنيك عربي
قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، إن مشروع الضبعة للطاقة النووية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر... 02.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-02T09:53+0000
2024-12-02T09:53+0000
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وأضاف خلال جلسات المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر، المنعقد في القاهرة اليوم الاثنين، أن الطاقة تعد ركيزة مصر الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، من خلال توفير الطاقة لتنفيذ الخطط التي وضعتها الدولة.ولفت إلى أن مصر حرصت على تنفيذ نسب مشاركة محلية في مشروع الضبعة النووية طبقا لما نص عليه الاتفاق مع الجانب الروسي، وأن ما يشهده مشروع الضبعة يعبر عن قدرة مصر والشركات المحلية الدخول للصناعة النووية.وعبّر الوكيل عن سعادته بالشراكة المصرية الروسية في مشروع محطة الضبعة، مشددًا على أن المشروع يحظى باهتمام من قيادتي البلدين، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، في وقت سابق، انطلاق "المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية" في القاهرة صباح الاثنين الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول 2024، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المقاول العام الروسي شركة "أتوم استروى إكسبورت".وأوضحت الهيئة أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في إطار تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة في محافظة مطروح.ويهدف المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية في أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
https://sarabic.ae/20241124/السيسي-يصدر-توجيهات-جديدة-بشأن-محطة-الضبعة-النووية-1095136354.html
https://sarabic.ae/20240705/مصر-تعلن-وصول-الونش-العملاق-إلى-موقع-محطة-الضبعة-النووية-1090501716.html
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حصري, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, محطة الضبعة النووية

أمجد الوكيل: مشروع محطة الضبعة النووية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا

09:53 GMT 02.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر
الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، إن مشروع الضبعة للطاقة النووية يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا.
وأضاف خلال جلسات المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية في مصر، المنعقد في القاهرة اليوم الاثنين، أن الطاقة تعد ركيزة مصر الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، كما أنها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، من خلال توفير الطاقة لتنفيذ الخطط التي وضعتها الدولة.
ولفت إلى أن مصر حرصت على تنفيذ نسب مشاركة محلية في مشروع الضبعة النووية طبقا لما نص عليه الاتفاق مع الجانب الروسي، وأن ما يشهده مشروع الضبعة يعبر عن قدرة مصر والشركات المحلية الدخول للصناعة النووية.
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وعبّر الوكيل عن سعادته بالشراكة المصرية الروسية في مشروع محطة الضبعة، مشددًا على أن المشروع يحظى باهتمام من قيادتي البلدين، وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
وأعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، في وقت سابق، انطلاق "المنتدى الخامس لتطوير الصناعة النووية" في القاهرة صباح الاثنين الموافق 2 ديسمبر/ كانون الأول 2024، والذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع المقاول العام الروسي شركة "أتوم استروى إكسبورت".
وأوضحت الهيئة أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في إطار تنفيذ البرنامج النووي المصري وإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة في محافظة مطروح.
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ويهدف المنتدى إلى تعريف الشركات الوطنية المصرية بأهم المتطلبات الخاصة بأعمال التوريدات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية بغرض تعظيم فرصة مشاركة الشركات الوطنية المصرية في أنشطة تنفيذ المشروع وذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية الخاصة بتوطين التكنولوجيا النووية في مصر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
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