السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن محطة الضبعة النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
11:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
11:26 GMT
34 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:20 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
13:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
17:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدرس اختيار مبعوث لحل الأزمة الأوكرانية.. اشتباكات عنيفة بين حزب الله وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241124/السيسي-يصدر-توجيهات-جديدة-بشأن-محطة-الضبعة-النووية-1095136354.html
السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن محطة الضبعة النووية
السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن محطة الضبعة النووية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة في مصر. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T15:23+0000
2024-11-24T15:23+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
مصر
أخبار مصر الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/17/1085322692_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_33f2ebe4def4d0e6868bc98dc87b5f8b.jpg
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي تابع مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، الذي يمثل جزءا من استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تبنتها مصر بهدف تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة.وشدد السيسي على ضرورة تنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقا للخطة الزمنية المحددة مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، إضافة إلى الالتزام بأفضل مستويات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي ستتولى مهام التشغيل والصيانة.وقبل أيام، وافق المجلس الفيدرالي الروسي على بروتوكول بين روسيا ومصر يسمح بتمديد فترة القرض الممنوح للقاهرة لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية.ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
https://sarabic.ae/20241119/مصر-تعلن-عن-تطور-هام-بشأن-محطة-الضبعة-النووية-بالتعاون-مع-روسيا-فيديو-1094970420.html
https://sarabic.ae/20241120/مرتبط-بمليارات-الدولارات-روسيا-تتخذ-إجراء-مهما-حول-مصر-1094997229.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/17/1085322692_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_24682844907ac4ac9b9151011a559d99.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم

السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن محطة الضبعة النووية

15:23 GMT 24.11.2024
© Sputnikصب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية بمصر
صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية.
إتمام تركيب شرائح المستوى الأول من مبنى الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
مصر تعلن عن تطور هام بشأن محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا... فيديو
19 نوفمبر, 15:48 GMT
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي تابع مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، الذي يمثل جزءا من استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تبنتها مصر بهدف تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة.
وشدد السيسي على ضرورة تنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقا للخطة الزمنية المحددة مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، إضافة إلى الالتزام بأفضل مستويات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي ستتولى مهام التشغيل والصيانة.
وقبل أيام، وافق المجلس الفيدرالي الروسي على بروتوكول بين روسيا ومصر يسمح بتمديد فترة القرض الممنوح للقاهرة لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية.
اكتشاف جديد حول كيفية بناء إهرامات مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
مرتبط بمليارات الدولارات... روسيا تتخذ إجراء مهما حول مصر
20 نوفمبر, 10:44 GMT
ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.
وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Палаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:47 GMTУдарные вертолеты Ка-52 ВКС России на полевом аэродроме ВКС России - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:22 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل22 نوفمبر, 22:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала