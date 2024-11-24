https://sarabic.ae/20241124/السيسي-يصدر-توجيهات-جديدة-بشأن-محطة-الضبعة-النووية-1095136354.html
السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن محطة الضبعة النووية
السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن محطة الضبعة النووية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة في مصر. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، حسبما ذكرت "بوابة أخبار اليوم" المصرية.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي تابع مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، الذي يمثل جزءا من استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تبنتها مصر بهدف تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة.وشدد السيسي على ضرورة تنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقا للخطة الزمنية المحددة مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، إضافة إلى الالتزام بأفضل مستويات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي ستتولى مهام التشغيل والصيانة.وقبل أيام، وافق المجلس الفيدرالي الروسي على بروتوكول بين روسيا ومصر يسمح بتمديد فترة القرض الممنوح للقاهرة لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية.ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
https://sarabic.ae/20241119/مصر-تعلن-عن-تطور-هام-بشأن-محطة-الضبعة-النووية-بالتعاون-مع-روسيا-فيديو-1094970420.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم
السيسي يصدر توجيهات جديدة بشأن محطة الضبعة النووية
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الأحد، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، حسبما ذكرت
"بوابة أخبار اليوم" المصرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي تابع مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، الذي يمثل جزءا من استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تبنتها مصر بهدف تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة.
وشدد السيسي على ضرورة تنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية
وفقا للخطة الزمنية المحددة مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، إضافة إلى الالتزام بأفضل مستويات التدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي ستتولى مهام التشغيل والصيانة.
وقبل أيام، وافق المجلس الفيدرالي الروسي على بروتوكول بين روسيا ومصر يسمح بتمديد فترة القرض الممنوح للقاهرة لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية.
ووقّع البلدان، مصر وروسيا
، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.
وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.