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مراسل "سبوتنيك" في سوريا: عدوان يستهدف مدينة تدمر بريف حمص الشرقي
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مرتبط بمليارات الدولارات... روسيا تتخذ إجراء مهما حول مصر
مرتبط بمليارات الدولارات... روسيا تتخذ إجراء مهما حول مصر
سبوتنيك عربي
وافق المجلس الفيدرالي الروسي في اجتماعه، على بروتوكول بين روسيا ومصر في تمديد فترة القرض الممنوح لمصر لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية. 20.11.2024, سبوتنيك عربي
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2024-11-20T10:44+0000
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وتم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي روسيا وجمهورية مصر العربية بشأن تقديم روسيا ائتمان تصدير حكومي لبناء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015. ووقّع الطرفان على البروتوكول الملحق بها في موسكو في 1 يوليو/تموز 2024، وفي القاهرة في 22 سبتمبر/أيلول 2024.وأوضح أن تنفيذ البروتوكول سيسمح لمصر باستئناف خدمة القرض وسداد الديون المتأخرة بمبلغ إجمالي يعادل حاليًا 185 مليون دولار، ونتيجة لذلك، ستستأنف روسيا تمويل المشروع باستخدام أموال قرض الدولة.ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.ويتضمن الاتفاق تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري.وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.مصر.. بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بالضبعةمصر: أعمال مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تسير وفقا للجدول الزمني
https://sarabic.ae/20241119/مصر-تعلن-عن-تطور-هام-بشأن-محطة-الضبعة-النووية-بالتعاون-مع-روسيا-فيديو-1094970420.html
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العالم, روسيا, اقتصاد
العالم, روسيا, اقتصاد

مرتبط بمليارات الدولارات... روسيا تتخذ إجراء مهما حول مصر

10:44 GMT 20.11.2024
© unsplash/ Dario Morandottiاكتشاف جديد حول كيفية بناء إهرامات مصر
اكتشاف جديد حول كيفية بناء إهرامات مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2024
© unsplash/ Dario Morandotti
تابعنا عبر
وافق المجلس الفيدرالي الروسي في اجتماعه، على بروتوكول بين روسيا ومصر في تمديد فترة القرض الممنوح لمصر لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية.
وتم التوقيع على اتفاقية بين حكومتي روسيا وجمهورية مصر العربية بشأن تقديم روسيا ائتمان تصدير حكومي لبناء محطة طاقة نووية في مصر في 19 نوفمبر 2015. ووقّع الطرفان على البروتوكول الملحق بها في موسكو في 1 يوليو/تموز 2024، وفي القاهرة في 22 سبتمبر/أيلول 2024.

وقال نائب وزير المال فلاديمير كوليتشيف: "من المخطط تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، مع إعفاء المدين من دفع الفوائد الجزائية المستحقة، بشرط سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس 2022 في الوقت المناسب".

وأوضح أن تنفيذ البروتوكول سيسمح لمصر باستئناف خدمة القرض وسداد الديون المتأخرة بمبلغ إجمالي يعادل حاليًا 185 مليون دولار، ونتيجة لذلك، ستستأنف روسيا تمويل المشروع باستخدام أموال قرض الدولة.
إتمام تركيب شرائح المستوى الأول من مبنى الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2024
مصر تعلن عن تطور هام بشأن محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا... فيديو
أمس, 15:48 GMT
ووقّع البلدان، مصر وروسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.
ويتضمن الاتفاق تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري.
وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
مصر.. بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة بالضبعة
مصر: أعمال مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية تسير وفقا للجدول الزمني
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