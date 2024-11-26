https://sarabic.ae/20241126/---مسؤول-لدى-روساتوم-يكشف-عن-فرصة-للتعاون-النووي-بين-روسيا-وأفريقيا---1095216667.html

مسؤول لدى "روساتوم" يكشف عن فرصة للتعاون النووي بين روسيا وأفريقيا

مسؤول لدى "روساتوم" يكشف عن فرصة للتعاون النووي بين روسيا وأفريقيا

سبوتنيك عربي

كشف مسؤول في شركة "روساتوم"، اليوم الثلاثاء، عن فرصة للتعاون النووي بين روسيا وأفريقيا لتوفير حلول الطاقة للقارة الأفريقية. 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T14:53+0000

2024-11-26T14:53+0000

2024-11-26T14:53+0000

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وقال الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم" في وسط وجنوب أفريقيا، ريان كولير، في حديث لوكالة "سبوتنيك أفريقيا": "أعتقد أنه كان هناك انقطاع بسيط ونحن (شركة الطاقة النووية الحكومية الروسية "روساتوم") نعود الآن إلى أفريقيا. وأعتقد أن أفريقيا ترى إمكانية العمل بشكل وثيق مع روسيا من حيث حل بعض مخاوف الطاقة".وأشار المسؤول في الشركة إلى أن روسيا وأفريقيا لديهما الآن فرصة لاستعادة العلاقة القوية في المجال النووي التي كانت بينهما خلال حقبة الاتحاد السوفييتي.كما أكد على الريادة العالمية لشركة "روساتوم" في صادرات محطات الطاقة النووية نظرًا لسمعتها الطويلة الأمد كشريك موثوق وتكنولوجيا متقدمة.واختتم كولير أن تعاون مجموعة "بريكس" يمكن أن توفر أيضًا حلولًا إبداعية ومبتكرة للطاقة النووية، بما في ذلك في أفريقيا، حيث تمثل دول التحالف جزءًا كبيرًا من محطات الطاقة النووية العاملة والتي قيد الإنشاء في العالم، مما يجعل الكتلة منصة فريدة لتطوير قطاع الطاقة النووية.إنجازات روسية في الحوسبة الكمومية...خطوة كبيرة نحو المستقبلمصر تعلن عن تطور هام بشأن محطة الضبعة النووية بالتعاون مع روسيا... فيديو

https://sarabic.ae/20240917/مؤسسة-روساتوم-مستعدة-لتطوير-الشراكة-مع-إندونيسيا-في-مجال-الطب-النووي-1092803547.html

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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, روساتوم