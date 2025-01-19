https://sarabic.ae/20250119/مصر-تعلن-عن-إنجاز-جديد-يقرب-البلاد-من-عصر-الطاقة-النووية-1096934167.html
مصر تعلن عن إنجاز جديد يقرب البلاد من عصر الطاقة النووية
مصر تعلن عن إنجاز جديد يقرب البلاد من عصر الطاقة النووية
سبوتنيك عربي
في خطوة جديدة تعزز مكانتها الإقليمية في مجال الطاقة، أعلنت مصر عن تحقيق إنجاز مهم في مشروع محطة "الضبعة" النووية، الذي يمثّل نقلة نوعية في استراتيجيتها لتطوير... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-19T12:12+0000
2025-01-19T12:12+0000
2025-01-19T12:12+0000
مصر
أخبار مصر الآن
روسيا
محطة الضبعة النووية
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/17/1085322714_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f4dba87fae5f110878564429793b50f2.jpg
وقالت هيئة المحطات النووية المصرية، في بيان اليوم الأحد، إن "عملية تركيب الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل بالوحدة الأولى، تمت بنجاح".وأضافت الهيئة أن "هذا الإنجاز يأتي في إطار تسارع وتيرة العمل بمشروع محطة الضبعة النووية، حيث تشهد المنشآت تصاعداً ملحوظاً في وتيرة البناء وارتفاع مستوى الإنشاءات".وأوضحت الهيئة أن "الهيكل المعدني يعد جزءاً أساسياً من أنظمة الأمان السلبية بالمفاعل، حيث يحتوي على أنابيب التبريد، التي تزود مصيدة قلب المفاعل بالمياه اللازمة للتبريد والحماية".وتعد محطة "الضبعة" النووية، الأولى من نوعها في مصر، حيث تضم 4 وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميغاوات لكل منها.المفاعلات المستخدمة من الطراز الروسي "VVER-1200 (ASE-2006)" من الجيل الثالث المطوّر، الذي يُعرف بمستوى أمانه العالي وكفاءته التشغيلية، ويعمل بنجاح في محطات نووية عدة حول العالم.
https://sarabic.ae/20241202/شركة-أتومستروي-إكسبورت-الروسية-مصر-تدرس-بناء-وحدات-إضافية-في-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية---1095415289.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/17/1085322714_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a154bd16c1becc782983602f8fd851a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, محطة الضبعة النووية, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, محطة الضبعة النووية, العالم العربي, الأخبار
مصر تعلن عن إنجاز جديد يقرب البلاد من عصر الطاقة النووية
في خطوة جديدة تعزز مكانتها الإقليمية في مجال الطاقة، أعلنت مصر عن تحقيق إنجاز مهم في مشروع محطة "الضبعة" النووية، الذي يمثّل نقلة نوعية في استراتيجيتها لتطوير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وقالت
هيئة المحطات النووية المصرية، في بيان اليوم الأحد، إن "عملية تركيب الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل بالوحدة الأولى، تمت بنجاح".
وأضافت الهيئة أن "هذا الإنجاز يأتي في إطار تسارع وتيرة العمل بمشروع محطة الضبعة النووية، حيث تشهد المنشآت تصاعداً ملحوظاً في وتيرة البناء وارتفاع مستوى الإنشاءات".
وأوضحت الهيئة أن "الهيكل المعدني يعد جزءاً أساسياً من أنظمة الأمان السلبية بالمفاعل، حيث يحتوي على أنابيب التبريد، التي تزود مصيدة قلب المفاعل بالمياه اللازمة للتبريد والحماية".
ويزن الهيكل 158.2 طنا، ويبلغ ارتفاعه 2.6 متر وقطره 11 متراً، ويتألف من 3 حلقات معدنية مدعمة بنظام حماية حرارية مغطى بالفولاذ المقاوم للحرارة، ما يضمن سلامته حتى في الظروف الحرارية القصوى.
وتعد محطة "الضبعة" النووية
، الأولى من نوعها في مصر، حيث تضم 4 وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميغاوات لكل منها.
المفاعلات المستخدمة من الطراز الروسي "VVER-1200 (ASE-2006)" من الجيل الثالث المطوّر، الذي يُعرف بمستوى أمانه العالي وكفاءته التشغيلية، ويعمل بنجاح في محطات نووية عدة حول العالم.