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مصر تعلن عن إنجاز جديد يقرب البلاد من عصر الطاقة النووية
مصر تعلن عن إنجاز جديد يقرب البلاد من عصر الطاقة النووية
سبوتنيك عربي
في خطوة جديدة تعزز مكانتها الإقليمية في مجال الطاقة، أعلنت مصر عن تحقيق إنجاز مهم في مشروع محطة "الضبعة" النووية، الذي يمثّل نقلة نوعية في استراتيجيتها لتطوير... 19.01.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت هيئة المحطات النووية المصرية، في بيان اليوم الأحد، إن "عملية تركيب الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل بالوحدة الأولى، تمت بنجاح".وأضافت الهيئة أن "هذا الإنجاز يأتي في إطار تسارع وتيرة العمل بمشروع محطة الضبعة النووية، حيث تشهد المنشآت تصاعداً ملحوظاً في وتيرة البناء وارتفاع مستوى الإنشاءات".وأوضحت الهيئة أن "الهيكل المعدني يعد جزءاً أساسياً من أنظمة الأمان السلبية بالمفاعل، حيث يحتوي على أنابيب التبريد، التي تزود مصيدة قلب المفاعل بالمياه اللازمة للتبريد والحماية".وتعد محطة "الضبعة" النووية، الأولى من نوعها في مصر، حيث تضم 4 وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميغاوات لكل منها.المفاعلات المستخدمة من الطراز الروسي "VVER-1200 (ASE-2006)" من الجيل الثالث المطوّر، الذي يُعرف بمستوى أمانه العالي وكفاءته التشغيلية، ويعمل بنجاح في محطات نووية عدة حول العالم.
https://sarabic.ae/20241202/شركة-أتومستروي-إكسبورت-الروسية-مصر-تدرس-بناء-وحدات-إضافية-في-محطة-الضبعة-للطاقة-النووية---1095415289.html
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مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, محطة الضبعة النووية, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, محطة الضبعة النووية, العالم العربي, الأخبار

مصر تعلن عن إنجاز جديد يقرب البلاد من عصر الطاقة النووية

12:12 GMT 19.01.2025
© Sputnikصب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية بمصر
صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
© Sputnik
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في خطوة جديدة تعزز مكانتها الإقليمية في مجال الطاقة، أعلنت مصر عن تحقيق إنجاز مهم في مشروع محطة "الضبعة" النووية، الذي يمثّل نقلة نوعية في استراتيجيتها لتطوير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة.
وقالت هيئة المحطات النووية المصرية، في بيان اليوم الأحد، إن "عملية تركيب الهيكل المعدني الداعم لمصيدة قلب المفاعل بالوحدة الأولى، تمت بنجاح".
وأضافت الهيئة أن "هذا الإنجاز يأتي في إطار تسارع وتيرة العمل بمشروع محطة الضبعة النووية، حيث تشهد المنشآت تصاعداً ملحوظاً في وتيرة البناء وارتفاع مستوى الإنشاءات".
إتمام تركيب شرائح المستوى الأول من مبنى الاحتواء الداخلي للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2024
شركة "أتومستروي إكسبورت" الروسية: مصر تدرس بناء وحدات إضافية في محطة "الضبعة" للطاقة النووية
2 ديسمبر 2024, 15:00 GMT
وأوضحت الهيئة أن "الهيكل المعدني يعد جزءاً أساسياً من أنظمة الأمان السلبية بالمفاعل، حيث يحتوي على أنابيب التبريد، التي تزود مصيدة قلب المفاعل بالمياه اللازمة للتبريد والحماية".

ويزن الهيكل 158.2 طنا، ويبلغ ارتفاعه 2.6 متر وقطره 11 متراً، ويتألف من 3 حلقات معدنية مدعمة بنظام حماية حرارية مغطى بالفولاذ المقاوم للحرارة، ما يضمن سلامته حتى في الظروف الحرارية القصوى.

وتعد محطة "الضبعة" النووية، الأولى من نوعها في مصر، حيث تضم 4 وحدات للطاقة بقدرة 1200 ميغاوات لكل منها.
المفاعلات المستخدمة من الطراز الروسي "VVER-1200 (ASE-2006)" من الجيل الثالث المطوّر، الذي يُعرف بمستوى أمانه العالي وكفاءته التشغيلية، ويعمل بنجاح في محطات نووية عدة حول العالم.
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