https://sarabic.ae/20250327/روسيا-قد-تعرض-محطة-طاقة-نووية-صغيرة-لمهمة-إيلون-ماسك-إلى-المريخ---1099005441.html
روسيا قد تعرض محطة طاقة نووية صغيرة لمهمة إيلون ماسك إلى المريخ
روسيا قد تعرض محطة طاقة نووية صغيرة لمهمة إيلون ماسك إلى المريخ
سبوتنيك عربي
أعلن كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم الخميس، أن روسيا قد تعرض... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-27T14:38+0000
2025-03-27T14:38+0000
2025-03-27T14:38+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
إيلون ماسك
إيلون موسك
كوكب المريخ
الفضاء
رحلات الفضاء
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103625/45/1036254554_0:0:2906:1634_1920x0_80_0_0_a6b4bef021ff75b947de60f2d462c4a1.jpg
وقال دميترييف، على هامش المنتدى الدولي للمنطقة القطبية الشمالية: "يمكن لروسيا أن تقدم محطة طاقة نووية صغيرة الحجم لمهمة إلى المريخ وقدرات تكنولوجية متقدمة أخرى".وفي وقت سابق، صرّح دميترييف، بأنه سيلتقي مع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، في المستقبل القريب، واصفًا إياه بالقائد الفريد من نوعه الذي يهدف لدفع البشرية إلى الأمام.وأشار دميترييف إلى أنه سيتم إنشاء صندوق استثماري لتنمية المنطقة القطبية الشمالية، بنهاية عام 2025، وتابع قائلا: ""فيما يخص مبادراتنا في هذا المنتدى، فهناك العديد منها، أولا نعلن عن إنشاء صندوق استثمار لدعم التنمية في المنطقة القطبية الشمالية".ونوّه دميترييف إلى أن المستثمرون العرب مهتمون بالمشاركة في صندوق الاستثمار التنموي بالمنطقة القطبية الشمالية."خلال شهرين فقط"... علماء روس يحققون ما حلم به إيلون ماسكإيلون ماسك يحدد موعد وشروط إرسال رحلات مأهولة إلى المريخ
https://sarabic.ae/20250315/إيلون-ماسك-يعلن-عن-موعد-هبوط-البشر-على-المريخ-1098676621.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103625/45/1036254554_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_eedc611e49df0b4f784d8732427de4f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيلون ماسك, إيلون موسك, كوكب المريخ, الفضاء, رحلات الفضاء, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيلون ماسك, إيلون موسك, كوكب المريخ, الفضاء, رحلات الفضاء, الأخبار
روسيا قد تعرض محطة طاقة نووية صغيرة لمهمة إيلون ماسك إلى المريخ
أعلن كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم الخميس، أن روسيا قد تعرض محطة طاقة نووية صغيرة الحجم لمهمة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المخطط لها إلى المريخ.
وقال دميترييف، على هامش المنتدى الدولي للمنطقة القطبية الشمالية: "يمكن لروسيا أن تقدم محطة طاقة نووية صغيرة الحجم لمهمة إلى المريخ وقدرات تكنولوجية متقدمة أخرى".
وفي وقت سابق، صرّح دميترييف، بأنه سيلتقي مع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، في المستقبل القريب، واصفًا إياه بالقائد الفريد
من نوعه الذي يهدف لدفع البشرية إلى الأمام.
وأضاف دميترييف أن روسيا ترى اهتماما من جانب الولايات المتحدة بعدد من تقنيات الطاقة الروسية، بما في ذلك في مجال الغاز الطبيعي المسال.
وأشار دميترييف إلى أنه سيتم إنشاء صندوق استثماري لتنمية المنطقة القطبية الشمالية،
بنهاية عام 2025، وتابع قائلا: ""فيما يخص مبادراتنا في هذا المنتدى، فهناك العديد منها، أولا نعلن عن إنشاء صندوق استثمار لدعم التنمية في المنطقة القطبية الشمالية".
ونوّه دميترييف إلى أن المستثمرون العرب مهتمون بالمشاركة في صندوق الاستثمار التنموي بالمنطقة القطبية الشمالية.