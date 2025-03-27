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بوتين: الأسطول الشمالي الروسي هو الأقوى
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روسيا قد تعرض محطة طاقة نووية صغيرة لمهمة إيلون ماسك إلى المريخ
روسيا قد تعرض محطة طاقة نووية صغيرة لمهمة إيلون ماسك إلى المريخ
سبوتنيك عربي
أعلن كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم الخميس، أن روسيا قد تعرض... 27.03.2025, سبوتنيك عربي
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وقال دميترييف، على هامش المنتدى الدولي للمنطقة القطبية الشمالية: "يمكن لروسيا أن تقدم محطة طاقة نووية صغيرة الحجم لمهمة إلى المريخ وقدرات تكنولوجية متقدمة أخرى".وفي وقت سابق، صرّح دميترييف، بأنه سيلتقي مع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، في المستقبل القريب، واصفًا إياه بالقائد الفريد من نوعه الذي يهدف لدفع البشرية إلى الأمام.وأشار دميترييف إلى أنه سيتم إنشاء صندوق استثماري لتنمية المنطقة القطبية الشمالية، بنهاية عام 2025، وتابع قائلا: ""فيما يخص مبادراتنا في هذا المنتدى، فهناك العديد منها، أولا نعلن عن إنشاء صندوق استثمار لدعم التنمية في المنطقة القطبية الشمالية".ونوّه دميترييف إلى أن المستثمرون العرب مهتمون بالمشاركة في صندوق الاستثمار التنموي بالمنطقة القطبية الشمالية."خلال شهرين فقط"... علماء روس يحققون ما حلم به إيلون ماسكإيلون ماسك يحدد موعد وشروط إرسال رحلات مأهولة إلى المريخ
https://sarabic.ae/20250315/إيلون-ماسك-يعلن-عن-موعد-هبوط-البشر-على-المريخ-1098676621.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيلون ماسك, إيلون موسك, كوكب المريخ, الفضاء, رحلات الفضاء, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيلون ماسك, إيلون موسك, كوكب المريخ, الفضاء, رحلات الفضاء, الأخبار

روسيا قد تعرض محطة طاقة نووية صغيرة لمهمة إيلون ماسك إلى المريخ

14:38 GMT 27.03.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف
رئيس الصندوق الروسي، كيريل دميترييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.03.2025
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والمبعوث الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، اليوم الخميس، أن روسيا قد تعرض محطة طاقة نووية صغيرة الحجم لمهمة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، المخطط لها إلى المريخ.
وقال دميترييف، على هامش المنتدى الدولي للمنطقة القطبية الشمالية: "يمكن لروسيا أن تقدم محطة طاقة نووية صغيرة الحجم لمهمة إلى المريخ وقدرات تكنولوجية متقدمة أخرى".
وفي وقت سابق، صرّح دميترييف، بأنه سيلتقي مع رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، في المستقبل القريب، واصفًا إياه بالقائد الفريد من نوعه الذي يهدف لدفع البشرية إلى الأمام.
وأضاف دميترييف أن روسيا ترى اهتماما من جانب الولايات المتحدة بعدد من تقنيات الطاقة الروسية، بما في ذلك في مجال الغاز الطبيعي المسال.
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 15.03.2025
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وأشار دميترييف إلى أنه سيتم إنشاء صندوق استثماري لتنمية المنطقة القطبية الشمالية، بنهاية عام 2025، وتابع قائلا: ""فيما يخص مبادراتنا في هذا المنتدى، فهناك العديد منها، أولا نعلن عن إنشاء صندوق استثمار لدعم التنمية في المنطقة القطبية الشمالية".
ونوّه دميترييف إلى أن المستثمرون العرب مهتمون بالمشاركة في صندوق الاستثمار التنموي بالمنطقة القطبية الشمالية.
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