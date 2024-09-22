إيلون ماسك يحدد موعد وشروط إرسال رحلات مأهولة إلى المريخ
© AP Photo / John Raouxعودة مثبتا صاروخ "سبيس إكس فالكون" الثقيل (يسار ووسط الصورة) إلى "كيب كانافيرال" للهبوط بعد حوالي ثماني دقائق من الإقلاع في كيب كانافيرال ، فلوريدا، 1 نوفمبر 2022
© AP Photo / John Raoux
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صرح إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" بأن الشركة ستزيد معدلات رحلاتها إلى الفضاء بصورة مستمرة وستستغل كل فرصة ممكنة للوصول إلى الكوكب الأحمر.
جاء ذلك في منشور على صفحته الرسمية على موقع "إكس"، اليوم الأحد، أعلن فيه أن الشركة تخطط لإطلاق 5 رحلات فضائية إلى المريخ خلال العامين المقبلين.
وقال ماسك إن "الرحلات الـ5 الأولى لن تكون مأهولة، لكن إذا نجحت سيتم إعداد رحلات مأهولة إلى المريخ خلال 4 أعوام".
وتابع: "لكن إذا واجهنا عقبات في الرحلات غير المأهولة فسيتم تأجيل الرحلات الفضائية المأهولة إلى المريخ، عامين آخرين".
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أنها ستزيد عدد المركبات الفضائية التي تنطلق إلى الكوكب الأحمر بغض النظر عن تحقيق أهدافها بصورة كاملة من عدمه.
SpaceX plans to launch about five uncrewed Starships to Mars in two years.— Elon Musk (@elonmusk) September 22, 2024
If those all land safely, then crewed missions are possible in four years. If we encounter challenges, then the crewed missions will be postponed another two years.
It is only possible to travel from… https://t.co/dzi03Hnyhg
ومطلع الشهر الجاري، أعلن إيلون ماسك، أنه من المقرر إجراء أول رحلة غير مأهولة لمركبة الفضاء "ستارشيب" إلى كوكب المريخ، خلال عامين، وقال "ستذهب أولى السفن الفضائية إلى المريخ في غضون عامين ... وستكون غير مأهولة لاختبار سلامة الهبوط على الكوكب، وسيكون هدفنا هو إنشاء مدينة مكتفية ذاتيا على كوكب آخر في نحو 20 عاما".
وتقوم شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك، ببناء مركبة فضائية قوية لرحلات الفضاء الطويلة في المستقبل. وقد تم حتى الآن تنفيذ أربع رحلات تجريبية، وتم إكمال آخرها بنجاح، والتي تم تنفيذها في أوائل يونيو/ حزيران الماضي.