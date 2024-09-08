https://sarabic.ae/20240908/ماسك-يعلن-موعد-أول-رحلة-غير-مأهولة-إلى-المريخ-1092503706.html
ماسك يعلن موعد أول رحلة غير مأهولة إلى المريخ
ماسك يعلن موعد أول رحلة غير مأهولة إلى المريخ
سبوتنيك عربي
أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أنه من المقرر إجراء أول رحلة غير مأهولة لمركبة الفضاء "ستارشيب" إلى كوكب المريخ، خلال عامين. 08.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-08T05:30+0000
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وقال ماسك عبر منصة "إكس": "ستذهب أولى السفن الفضائية إلى المريخ في غضون عامين ... وستكون غير مأهولة لاختبار سلامة الهبوط على المريخ".وأوضح أنه "بعد ذلك سيزيد معدل الرحلات الفضائية بشكل كبير، وسيكون هدفنا هو إنشاء مدينة مكتفية ذاتيا على كوكب آخر في نحو 20 عاما".وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال ماسك، الذي أسس "سبيس إكس" في عام 2002، إن أول مركبة "ستارشيب" غير مأهولة تهبط على المريخ، ستكون في غضون 5 سنوات، وإن أول هبوط للإنسان على المريخ سيكون في غضون 7 سنوات.ويعتمد ماسك على "ستارشيب" لتحقيق هدفه المتمثل في إنتاج مركبة فضائية كبيرة متعددة الأغراض من الجيل التالي، قادرة على إرسال أشخاص وشحنات إلى القمر في وقت لاحق من هذا العقد، وفي النهاية الطيران إلى المريخ. كواكب تصطف بجانب بعضها في عرض مدهش تستطيع مشاهدته بالعين المجردة خلال أيام اتهامات لـ"ناسا" بتصوير صحراء الجزائر على أنها سطح المريخ
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العالم, منوعات
ماسك يعلن موعد أول رحلة غير مأهولة إلى المريخ
أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أنه من المقرر إجراء أول رحلة غير مأهولة لمركبة الفضاء "ستارشيب" إلى كوكب المريخ، خلال عامين.
وقال ماسك عبر منصة "إكس": "ستذهب أولى السفن الفضائية إلى المريخ في غضون عامين ... وستكون غير مأهولة لاختبار سلامة الهبوط على المريخ".
وأضاف: "إذا نجح الهبوط، فمن المقرر أن يتم إطلاق أولى الرحلات المأهولة إلى المريخ، خلال أربع سنوات".
وأوضح أنه "بعد ذلك سيزيد معدل الرحلات الفضائية بشكل كبير، وسيكون هدفنا هو إنشاء مدينة مكتفية ذاتيا على كوكب آخر في نحو 20 عاما".
وتقوم شركة "سبيس إكس" التابعة لماسك، ببناء مركبة فضائية قوية لرحلات الفضاء الطويلة في المستقبل. وقد تم حتى الآن تنفيذ أربع رحلات تجريبية، وتم إكمال آخرها بنجاح، والتي تم تنفيذها في أوائل يونيو/ حزيران الماضي.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال ماسك، الذي أسس "سبيس إكس" في عام 2002، إن أول مركبة "ستارشيب" غير مأهولة تهبط على المريخ، ستكون في غضون 5 سنوات، وإن أول هبوط للإنسان على المريخ سيكون في غضون 7 سنوات.
ويعتمد ماسك على "ستارشيب" لتحقيق هدفه المتمثل في إنتاج مركبة فضائية كبيرة متعددة الأغراض من الجيل التالي، قادرة على إرسال أشخاص وشحنات إلى القمر في وقت لاحق من هذا العقد، وفي النهاية الطيران إلى المريخ.