https://sarabic.ae/20240908/ماسك-يعلن-موعد-أول-رحلة-غير-مأهولة-إلى-المريخ-1092503706.html

ماسك يعلن موعد أول رحلة غير مأهولة إلى المريخ

ماسك يعلن موعد أول رحلة غير مأهولة إلى المريخ

سبوتنيك عربي

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، أنه من المقرر إجراء أول رحلة غير مأهولة لمركبة الفضاء "ستارشيب" إلى كوكب المريخ، خلال عامين. 08.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-08T05:30+0000

2024-09-08T05:30+0000

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وقال ماسك عبر منصة "إكس": "ستذهب أولى السفن الفضائية إلى المريخ في غضون عامين ... وستكون غير مأهولة لاختبار سلامة الهبوط على المريخ".وأوضح أنه "بعد ذلك سيزيد معدل الرحلات الفضائية بشكل كبير، وسيكون هدفنا هو إنشاء مدينة مكتفية ذاتيا على كوكب آخر في نحو 20 عاما".وفي أبريل/ نيسان الماضي، قال ماسك، الذي أسس "سبيس إكس" في عام 2002، إن أول مركبة "ستارشيب" غير مأهولة تهبط على المريخ، ستكون في غضون 5 سنوات، وإن أول هبوط للإنسان على المريخ سيكون في غضون 7 سنوات.ويعتمد ماسك على "ستارشيب" لتحقيق هدفه المتمثل في إنتاج مركبة فضائية كبيرة متعددة الأغراض من الجيل التالي، قادرة على إرسال أشخاص وشحنات إلى القمر في وقت لاحق من هذا العقد، وفي النهاية الطيران إلى المريخ. كواكب تصطف بجانب بعضها في عرض مدهش تستطيع مشاهدته بالعين المجردة خلال أيام اتهامات لـ"ناسا" بتصوير صحراء الجزائر على أنها سطح المريخ

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